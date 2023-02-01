Круче только Овечкин! Кузнецов расстроил финского вратаря, выиграв уже 8-й овертайм в НХЛ

Чаще Евгения победы в дополнительное время «Вашингтону» приносит только Великая Восьмёрка.

После крупного и безоговорочного поражения в Торонто у «Вашингтона» оставался последний шанс уйти на 10-дневную паузу с приподнятым настроением. «Столичные» пожаловали в гости в штат Огайо к главному аутсайдеру Столичного дивизиона «Коламбусу».

Игра началась для гостей удачно. Гарнет Хэтэуэй распечатал Йоонаса Корписало уже на шестой минуте, а вскоре цели достиг дальний бросок Тревора ван Римсдайка.

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Правда, уже через 12 секунд после того, как счёт стал 0:2, «Коламбус» вернулся в игру, в первый раз в матче пробив Чарли Линдгрена. Но развить успех у «мундиров» не получилось, а в середине матча «Кэпиталз» восстановили преимущество в две шайбы.

Небольшой шедевр сотворил Евгений Кузнецов, который совершил круг почёта по зоне «Коламбуса», обманул нескольких обороняющихся игроков, а затем выложил пас на пятак на ван Римсдайка, и американский защитник с удовольствием оформил дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Затем произошло то, что не раз происходило с «Вашингтоном» в последние годы – команда Питера Лавиолетта разбазарила преимущество. Второй гол «Коламбус» забил ещё во втором периоде, наказав Ти Джея Оши за две грубые ошибки подряд: форвард гостей сначала обрезался в чужой зоне, а затем саботировал преследование улетевшего в контратаку Эрика Робинсона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А сравнял счёт для «Коламбуса» в середине третьего отрезка главный джокер «Блю Джекетс» Джонни Годро, с чьим броском в «девятку» не справился Линдгрен. Незадолго до этого супермомент был у Александра Овечкина, но Корписало остановил шайбу на линии после добивания капитана гостей.

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«Вашингтон» упустил преимущество, но всё-таки в итоге сумел дожать хозяев в самом начале овертайма. Лавры героя матча себе забрал Евгений Кузнецов, который на 26-й секунде дополнительного времени получил чистый лёд и хитрым броском под блин сильно огорчил Корписало.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

4:3, важная победа для «Вашингтона» перед перерывом. На длинную паузу «столичные» отправляются, находясь в зоне уайлд-кард на Востоке, хотя по потерянным очкам «Кэпиталз» уступают преследователям из Питтсбурга и Баффало.

Что касается Кузнецова, то российский центрфорвард хоть и организовал два гола, включая победный, но был признан лишь третьей звездой матча, уступив автору дубля ван Римсдайку и Годро. Зато в современной истории «Вашингтона» Евгений укрепился в статусе «второй после Овечкина». Дело в том, что, начиная с сезона-2013/2014, когда Кузнецов дебютировал в НХЛ, он забил уже восемь голов в овертаймах – на этом отрезке больше только у Ови (13).

Ну а по победным голам за всю историю «Вашингтона» (регулярка + плей-офф) Кузнецов вышел на пятое место, потеснив Бенгт-Оке Густафссона и Майка Ридли. У всех троих по 34 решающих шайбы за «Кэпиталз». Безоговорочным лидером по этой статистике, конечно, является Овечкин (134 победных гола), за ним идут Петер Бондра (79), Майк Гартнер (55) и Никлас Бекстрём (46).