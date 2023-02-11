СКА проиграл из-за конька судьи, вратарь «Трактора» устроил комедию ошибок. Итоги дня КХЛ

11 февраля в рамках Фонбет чемпионата КХЛ состоялось семь матчей. Коротко рассказываем о каждом из них.

В Омске «Авангард» и СКА устроили матч-концерт, претендующий на звание одного из лучших во всём сезоне. Петербуржцы четырежды вели в счёте, омичи всякий раз отыгрывались, а на 56-й минуте американский форвард «ястребов» Алекс Бродхёрст впервые вывел хозяев льда вперёд, причём шайба пришла к нему на ударную позицию после рикошета от конька арбитра.

В оставшееся время СКА устроил мощнейший штурм ворот Василия Демченко, две минуты провёл в расстановке «6 на 4», но «Авангард» при поддержке переполненного 12-тысячного стадиона выстоял и добыл важнейшую для себя в психологическом плане победу.

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«Витязь», разжившийся двумя очками в Магнитогорске, продолжил выезд в Уфе, но в этот раз подопечных Вячеслава Буцаева ждало разочарование. «Салават» открыл счёт уже на второй минуте, в середине встречи Александр Хмелевски удвоил преимущество хозяев, а довести дело до крупной победы юлаевцам помогли голы в последней десятиминутке матча: Хмелевски оформил дубль, забив в пустые ворота, а затем ещё отличился Николай Кулёмин. 4:0, «Салават» победил, Илье Ежову для «сухаря» понадобилось отразить лишь 17 бросков.

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«Трактор» одержал четыре победы в пяти матчах и вернулся в гонку за плей-офф, но домашняя встреча с «Адмиралом» вновь обернулась для челябинских болельщиков разочарованием. Долгое время на медиакубе горели нули, и лишь в конце второго периода гостям удалось «выстрелить» голевым дуплетом: сначала Павел Шэн наказал вратаря хозяев Кирилла Устименко за грубейшую ошибку, а затем Либор Шулак исполнил сольный номер.

К чести «Трактора», он смог отыграться в третьем периоде: Илья Карпухин и Сергей Калинин заработали для Челябинска одно очко. В овертайме же «Адмирал» всё-таки забрал победу, автором решающего гола стал Николай Чебыкин, а хозяев в очередной раз в сезоне «похоронил» собственный голкипер.

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Весёлый матч в Екатеринбурге провели «Автомобилист» и минское «Динамо». Брукс Мэйсек открыл счёт уже на пятой минуте, реализовав двойное большинство, но следующие три гола во встрече оказались на счету гостей. На второй перерыв «зубры» уходили при комфортном преимуществе, но уже в середине третьего периода проигрывали 3:4 – уральцы провернули оперативный камбэк. Ещё раз изменить сценарий матча «Динамо» не удалось, «Автомобилист» удержал победу, а за 16 секунд до сирены Георгий Белоусов поразил пустые ворота. У него, как и у Мэйсека, дубль, а «Автомобилист» стал третьей командой Востока, гарантировавшей себе плей-офф.

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В Череповце встречались «Северсталь» и «Амур» — команды, бьющиеся за последние места в кубковых восьмёрках своих конференций. Уже в первом периоде «рыси» и «тигры» обменялись двумя заброшенными шайбами, в середине второго периода череповчане вышли вперёд, но «Амур» организовал хозяевам гол «в раздевалку» усилиями Станислава Бочарова. 3:3 – с таким счётом закончилось основное время и овертайм, а в серии буллитов сильнее и удачливее оказались подопечные Андрея Разина.

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У «Торпедо» на скамейку вернулся Игорь Ларионов, без которого нижегородцы уступили дважды подряд. При этом Профессор прихватил с собой на лавку лучшего бомбардира команды Алексея Кручинина, угодившего в список травмированных.

Алексей Кручинин на тренерской скамейке вместе с Игорем Ларионовым Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Нижегородцы играли с бедовым «Спартаком», но красно-белые оказали хозяевам серьёзнейшее сопротивление. К началу второго периода москвичи «горели» 1:2, но шайбы Фила Вароне и Максима Цыплакова к 53-й минуте полностью перевернули ход игры. Впрочем, «Торпедо» тоже оказалось способно на такой трюк: Максим Летунов забил через 49 секунд после шайбы Цыплакова, а на последней минуте основного времени Сергей Гончарук реализовал большинство и добыл для «Торпедо» «чистую» победу. Тренерский дебют Кручинина вышел успешным.

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Встреча двух аутсайдеров Запада не предвещала большого интереса, однако именно в этот вечер «Сочи» провёл абсолютно лучший матч в сезоне. «Леопарды» забили «Куньлуню» семь голов, Матвей Мичков оформил дубль и отдал голевую передачу, Артур Тянулин набрал три очка, Юрий Александров оформил покер из ассистов, а Максим Третьяк пропустил лишь две шайбы. Под занавес регулярки многострадальный южный клуб порадовал наконец своих болельщиков яркой и результативной, уверенной победой.

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Матчи 12 февраля