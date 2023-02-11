Владимир Ткачёв оформил дубль, но соперник реализовал два его удаления. А «ястребы» вытащили тяжелейший матч у СКА.

Перформанс от звезды «Авангарда»: помог своим и чужим, а голы отпраздновал в стиле Дзюбы

Первоначально февральская домашняя серия из восьми матчей выглядела в календаре «Авангарда» как большое красно-праздничное пятно. На решающем отрезке регулярного чемпионата соперники разных мастей один за другим съезжаются в Омск – год назад местные болельщики могли только мечтать о таком повороте судьбы.

Впрочем, реальность, как чаще всего и бывает, оказалась злее фантазий. К финишу гладкого первенства «ястребы» подошли изрядно истрёпанными. Специалисты диагностировали игровой кризис у «Авангарда» уже в середине января, но настоящим ударом для команды стала поездка на Дальний Восток, где вместе с уймой сил пришлось оставить столько же очков.

Возвращение домой слегка освежило омичей – во многом на эмоциях они дали бой ЦСКА и спаслись в самой концовке. Однако в овертайме участь проигравших всё же настигла сибиряков – неудача стала для них седьмой в последних девяти матчах.

С таким багажом «Авангард» встречал давно и уверенно лидирующий в чемпионате СКА. Правда, петербуржцы тоже зашли в зону турбулентности – вратарь-новичок Подъяпольский принялся запускать смешные голы, у Ротенберга появились вопросы к Гусеву. До сих пор неприятные эксцессы оставались на частном уровне и не мешали армейцам стабильно «съедать» статусных соперников вроде «Ак Барса» и «Автомобилиста».

В дебюте матча с «Авангардом» питерцы светились лоском предыдущих успехов. На подготовку и реализацию разящей атаки СКА потратил всего 67 секунд. Захар Бардаков так расчётливо направил шайбу в щиток Василия Демченко, что она отскочила точно в крюк Александру Волкову. Накатившему на пятак форварду было достаточно не упасть, и он справился.

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Простой гол сыграл с армейцами злую шутку. Михаил Пашнин настолько уверовал в собственное совершенство, что, отправляясь на смену, решил сделать пас через центр. Оплошность защитника стала наградой для задержавшегося в форчеке Рида Буше. Американец осуществил перехват и в очередной раз продемонстрировал свой выдающийся бросок.

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Почти тут же «Авангард» получил большинство, но пересобранные Кравцом бригады покинули лёд ни с чем. СКА к аналогичной возможности отнёсся более внимательно. Вальяжный розыгрыш усыпил бдительность омичей: за серией коротких передач он упустили, как Андрей Педан вышел на «огневую» позицию и едва не раздробил сетку за спиной Демченко – 2:1.

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В начале второго периода гости вновь оказались в большинстве – на этот раз две минуты прошли даром. Восстановив баланс в звеньях, «Авангард» покарал противника за ещё одну ошибку: самый молодой защитник питерцев Арсений Коромыслов засмотрелся на Владимира Ткачёва, а пару секунд спустя омский нападающий уже отдавал честь трибунам, празднуя забитый гол. Подобный жест давно и прочно ассоциируется с футболистом Артёмом Дзюбой, но ещё раньше в обиход его ввёл Яромир Ягр.

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Ликование Ткачёва почти мгновенно сменилось гневом. В следующей смене 19-й номер «Авангарда» схватил второе удаление за матч и, не согласившись с вердиктом судей, в резкой форме высказал им своё неудовольствие.

СКА, отстранившись от разборок, использовал численное превосходство в течение минуты: Дмитрий Яшкин, расположившись за лицевой линией, рикошетом от руки Демченко вновь вывел партнёров вперёд. Освобождённый Ткачёв по пути от скамейки штрафников до скамейки запасных продолжил извергать проклятия в адрес арбитров.

Ближе к перерыву Ткачёву удалось конвертировать раздражение в спортивную заряженность: ещё один филигранный бросок позволил нападающему оформить дубль и снова приставить руку к шлему как к фуражке. О чём в этот момент думал Роман Ротенберг? Летом он не стал бороться за форварда, возвращавшегося из АХЛ, а два года назад мариновал его в запасе СКА.

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Де-юре «Авангард» выиграл второй период; де-факто игрой по-прежнему управлял СКА. Петербуржцы чередовали ураганные атаки с ходу и длительные позиционки, как результат – ушли отдыхать с семиминутным преимуществом в контроле.

В третьей двадцатиминутке оппоненты застегнули часть пуговиц, прорехи на месте которых сделали предыдущие отрезки результативными. «Авангард» лучше обращался с шайбой и создал единственный стоящий момент в первой половине периода – Сергей Толчинский вывалился один на один с Дмитрием Николаевым, но обмануть его не сумел.

А вот СКА воспользовался даже случайностью. Тривиальный наброс Михаила Пашнина на 50-й минуте поставил омичей в тупик – 4:3. «Авангард» смог вернуться в игру благодаря большинству. Первую попытку сибиряки не использовали, а во второй отличился Дамир Шарипзянов: после его выстрела шайба проскочила под рукой Николаева.

Некоторые зрители не успели присесть после праздничных танцев, как нашёлся повод вскинуть руки к небесам. Алекс Бродхёрст первым откликнулся на отскок от судейского конька и снял паутинку с ближней девятки Николаева.

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В финале пьесы в формате 5х4 сыграли и петербуржцы. «Авангард» попал под невероятное давление. Спустить его удалось только вратарю: Демченко вытащил как минимум три фантастических момента и осчастливил Омск. Такая победа – отличное подспорье перед приближающимся плей-офф.