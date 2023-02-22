«Каждый раз арена задерживала дыхание». Русский талант в НХЛ прервал ужасную серию

Андрей Свечников оставался без голов в течение почти двух месяцев, но ничто не вечно под луной.

Время неумолимо: хорошее или плохое – всё имеет начало и конец. В НХЛ завершилась антирекордная серия Андрея Свечникова. Впервые в своей карьере второй номер драфта-2018 не мог забросить на протяжении 19 матчей.

Но сегодня чёрная полоса в карьера россиянина резко прервалась – он оформил дубль. В роли жертвы нападающего выступил «Сент-Луис». Первый ключ к воротам «Блюз» Свечников подобрал в тот момент, когда соперники не сыграли ещё и полутора минут. 37-й номер «Харрикейнз» подхватил шайбу в своей зоне, вдоль правого борта добрался до чужой и в последний момент сместился в центр, исполнив потрясающий по точности бросок под перекладину. Празднуя гол, Свечников прокатился на одном коньке и тряхнул сжатыми в кулаки руками, а вот выражение его лица осталось непроницаемым.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Семь минут спустя повод улыбнуться у Андрея всё же нашёлся. Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон не лучшим образом отразил первый бросок после вбрасывания, потерял ворота, и Свечникову оставалось лишь не дрогнуть – 2:0.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Чтобы попасть в протокол ещё и в конце второго периода, Свечникову пришлось потрудиться даже больше. 22-летний форвард отдал очень точный прострельный пас на Себастьяна Ахо, благодаря чему финн забил 25-й гол в сезоне и укрепился в статусе лучшего снайпера «Каролины». Свечников с 21 заброшенной шайбой замыкает клубный топ-3 в этой номинации. До встречи с «Сент-Луисом» россиянин не отличался в течение почти двух месяцев – его последний гол датирован 31 декабря прошлого года.

Все три раза на успехи нападающего по-особенному реагировал стадион. «Каждый раз, когда он получал шайбу, арена задерживала дыхание», – пишет освещающий матчи «ураганов» журналист Кори Лавалетт. В конце третьего отрезка 19-тысячная арена могла и взорваться: Свечников заходил на свой фирменный элемент – лакросс – и был чрезвычайно близок к хет-трику, но не сложилось.

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Ахо и Свечников ушли в раздевалку с впечатляющими «+4» – они не только сделали три гола – ещё и находились на льду в момент создания четвёртого. Для соотечественника Свечникова из «Блюз» – Ивана Барбашёва – игра, напротив, сложилась по кошмарному сценарию. Нападающий, чью фамилию всё чаще обсуждают в контексте обмена, схватил «-3».

«Музыканты» опускаются в турнирной таблице всё ниже – от зоны плей-офф их отделяет 10 очков. У «Каролины», в свою очередь, всё в порядке: команда Свечникова уверенно возглавляет Столичный дивизион.