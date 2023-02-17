2023-й для Андрея Свечникова ещё не наступил. Последний раз он поразил ворота соперника 31 декабря.

Ноль голов за $ 7,75 млн. Молодой русский форвард не может забить в НХЛ с прошлого года

«Андрей – один из краеугольных камней нашей организации, и мы очень рады заключить с ним долгосрочное соглашение. Это одна из восходящих звёзд хоккея, он будет играть ключевую роль в наших попытках завоевать Кубок Стэнли в ближайшее десятилетие», – в августе 2021 года генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл комплиментами компенсировал деньги, не выданные Андрею Свечникову по контракту. «Харрикейнз» выписали форварду восьмилетнее соглашение с кэпхитом $ 7,75 млн, и многим казалось, что именно клуб вышел из сделки главным выгодоприобретателем.

Свечников к тому моменту успел подраться с Александром Овечкиным и первым в НХЛ исполнил гол в лакросс-стиле, но главное – россиянин закрепился в лиге, ещё не достигнув 20-летия, а затем от сезона к сезону демонстрировал устойчивый прогресс.

В предконтрактный год Свечников забросил 30 шайб за регулярку, почти добрался до 70 очков и показал впечатляющую полезность «+20». С таким резюме нападающий мог пойти по пути, освоенному многими молодыми топ-звёздами, – согласовать краткосрочный контракт-мостик, чтобы за три года окончательно убедить окружающих в собственном могуществе и в результате сорвать настоящий куш.

Андрей Свечников Фото: nhl.com

Однако матчи этой зимы – недвусмысленные сигналы того, что позапрошлое лето завершилось всё же победой Свечникова. Вряд ли его нынешнее состояние заставило бы «Каролину» пойти на такие траты. Последняя игра – редкая вспышка в противоречивом сезоне Андрея. Три передачи форварда помогли «Каролине» разобрать «Монреаль» на запчасти – 6:2. Все ассисты останутся в статистике «вторыми», хотя нет поводов их недооценивать. Дважды Свечников выиграл борьбу, «отклеив» шайбу от борта, а ещё раз сумел сохранить её после неудачного захода на очередной лакросс и затяжного дриблинга.

Ассистентский хет-трик может стать для россиянина точкой возврата – к прежним достижениям. Впрочем, чтобы перекрыть антирекордную серию, творцом которой форвард уже оказался, ему придётся поставить подвиги на поток. «Краеугольный камень» «Каролины» Свечников не забивает на протяжении 18 (!) матчей подряд – так долго он в своей карьере ещё не молчал.

При этом именно снайперские таланты отличали Свечникова среди партнёров и конкурентов. Уроженец Барнаула и воспитанника казанского «Ак Барса» стал четвёртым среди россиян по количеству голов в НХЛ в возрасте до 22 лет. «Ураган» с 85 голами уступил только Ковальчуку (108), Овечкину (98) и Буре (89).

Немного сглаживают неприятную картину 14 передач Свечникова, отданные на 18-матчевом безголевом отрезке. Тем не менее достаточно и других причин, чтобы насторожиться. В январе прошлого года Свечников шёл вторым в лиге по числу малых штрафов. «Да, мне нужно перестать хватать удаления, это очевидно. Эти штрафы из моей игры нужно убирать. Я просто должен перестать делать так», – говорил россиянин.

Осознание нежелательной тенденции как проблемы не вытянуло нападающего из нарушителей в примерных парней. В этом сезоне он больше трёх игр (61 минуту) провёл на скамейке штрафников – это 21-й показатель в лиге, но до первой десятки всего ничего – четыре малых штрафа.

Причём порой Свечников срывается в откровенные подлости. Так Андрей атаковал соперника из «Монреаля».

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А вот так воткнул в борт игрока «Миннесоты».

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Два почти идентичных эпизода разделили четыре недели.

Вероятно, ещё более любопытный (и тревожный) симптом в игре Свечникова – его нестабильность. Андрей феерически начал этот сезон, и тогда у него не шло с передачами, а вот голы давались легко: в первых шести матчах форвард записал в свой актив 9 (7+2) очков.

Старт турнира – традиционный час славы для Свечникова, который, правда, очень быстро истекает. Три года назад форвард набрал семь очков в пяти играх и погас. В прошлом сезоне забросил семь шайб в семи матчах, а в следующих 11 покидал лёд ни с чем.