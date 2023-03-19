«Магнитка» едва не грохнула «Авангард» с 0:3! Всё испортило глупое удаление канадца

Удивительные приключения «Металлурга» в плей-офф. «Сталевары» продолжают искать самих себя прошлогоднего образца, тех самых, которые вели 3-1 в финале с ЦСКА. В первом раунде с «Автомобилистом» команда Ильи Воробьёва по большому счёту реально включалась только в овертаймах, но вытащила серию на зубах. В полуфинале Востока с «Авангардом» та самая «Магнитка» выходит только во вторых периодах.

Первый период второго матча для гостей сложился – тушите свет. «Магнитке» удавались только быстрые контрвыпады, но никаких неразрешимых задач перед Василием Демченко они не ставили. Единственный хороший момент за период они создали в большинстве, когда Семён Кошелев опасно бросал из круга вбрасывания. Когда «Авангард» располагался в чужой зоне и включал жёсткий прессинг, «сталевары» ничего не могли поделать. У омичей залетело практически всё, что они создавали. Павел Дедунов довольно быстро открыл счёт, потом Алекс Бродхёрст реализовал первое же большинство своей команды, а за полторы минуты до перерыва Рид Буше сделал счёт 3:0. Судьи эту шайбу на всякий случай посмотрели – она отлетела то ли от руки американского нападающего, то ли от клюшки, но в итоге засчитали. Примечательно, что все три гола «Авангард» забил с пятачка – эта проблема «Магнитки» была заметна и в первой встрече.

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Всё, можно заканчивать? Как бы не так. Наступил второй период, Василий Кошечкин сменил в воротах Эдварда Паскуале (хотя к нему вопросов по пропущенным шайбам и нет), а «Магнитка» полетела.

Сначала, правда, ей повезло, что Буше в первой же смене не смог оформить дубль, но затем быстро и непонятно как залетел гол Павла Акользина, бросавшего с острого угла в ближний угол. Когда через три минуты «Металлург» со вбрасывания вывел на пушечный бросок Григория Дронова, «Авангарду» пришлось брать тайм-аут.

Михаил Кравец смог успокоить команду, и больше в этом отрезке она не пропустила, вскоре получила большинство и могла забивать ещё, но Арсений Грицюк простил соперника, промахнувшись по пустому углу ворот.

Но раз уж «Магнитка» покатила, уровень сопротивления соперника ей уже был неважен. И даже большинство команды, на которое в первом периоде без слёз было невозможно смотреть, заиграло как настоящее большинство. Разве что не забивало. Под занавес периода Максим Карпов мог забивать «в раздевалку», убежав «один в ноль», но ему с нарушением правил помешал Шарипзянов.

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Сегодня «Магнитка» настолько завелась, что на одном втором периоде не остановилась и камбэк завершила уже в третьем периоде. Никита Коростелёв вкатился в зону по центру в окружении четырёх соперников и застал Демченко врасплох!

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«Металлург» в конечном итоге «прибили» совершенно ненужные и невынужденные удаления. Игроки хватали штрафы то в чужой зоне, то в средней. Глупые две минуты канадца Джоша Карри, который попал клюшкой по лицу Толчинскому, свели на нет весь сумасшедший камбэк. Большинство блестяще реализовала связка Ткачёв – Буше.

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«Магнитка» продолжала кружить по чужой зоне, давить, нагружать Демченко бросками, финальный штурм получился мощным, но омичи выдержали. Счёт в серии 2-0, но непреложная истина гласит, что всё идёт нормально, пока ты не проиграешь дома. «Автомобилист» «Магнитка» прошла благодаря фантастическому фарту, но, если давать фору в каждом матче, чтобы потом героически отыгрываться, пройти собранный и кубковый Омск будет тяжело. Однако второй матч всё же даёт надежду, что «сталевары» заиграли на самом деле, по-настоящему. И эта серия ещё далека от завершения.