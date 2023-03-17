Бросок на миллион! Огромный защитник подарил «Авангарду» первую победу над «Металлургом»

Хоккейный бог любит троицу, и, может быть, именно по этой причине «Металлург» вышел победителем из первого раунда с «Автомобилистом». На решающие минуты седьмой игры магнитогорцы взяли в союзники затейливый рикошет и штангу и стали соперником «Авангарда» по полуфиналу конференции. Таким образом, восточные гранды попали друг на друга в третьем плей-офф подряд.

«Сталевары» завершили серию лишь три дня назад. Вкупе с логистическими трудностями это обстоятельство заставляло сомневаться в их функциональной готовности. Между тем «Авангард» благодаря быстрой победе над «Сибирью» копил силы целую неделю.

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Возможно, именно диспропорция в физических кондициях стала фактором, определившим развитие первого периода. В отдельных эпизодах магнитогорцы вполне соответствовали сопернику, но по средним скоростям однозначно ему уступали. Более свежий и напористый «Авангард» чаще «острил» впереди: Толчинский возглавил пару стремительных контратак, Малыхин создал шанс из настойчивого прессинга, а первая пятёрка дважды оккупировала чужую зону на время большинства.

Впрочем, результативно сработала максимально простая комбинация: после броска Зията Пайгина «ястребы» накинулись на пятачок, и со второго добивания Рид Буше открыл счёт.

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Ответный гол «Магнитки» не вытекал из логики событий, но не настолько, чтобы стать сенсацией. Лайпсик и Майе, ранее нашедшие себя в нише самых критикуемых игроков команды, демонстрировали незаурядный хоккейный интеллект и периодически создавали опасности буквально из воздуха.

На старт второго периода «Авангард» как будто бы опоздал. Сибиряки трижды пробросились и выпустили нити игры из рук — возможно, внутри этого отрезка недельная пауза сказалась на омичах негативно: слишком долгое отсутствие практики тоже может выйти боком.

«Металлург» увеличил собственное присутствие на чужой половине площадки, хотя и не выставил перед голкипером соперников неразрешимых задач. В нескольких случаях Василий Демченко просто грамотно выполнил свою работу, а до спасений дело не дошло.

В середине матча Владимир Ткачёв «схватил» удаление в чужой зоне. В условиях численного преимущества магнитогорцы не сделали ничего сверхъестественного, но под конец двухминутки крепкий бросок Семёна Кошелева уравнял цифры на табло.

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Третий период мог стать хорошей колыбельной для непослушных детей. За 12,5 минуты соперники нанесли совместными усилиями всего четыре броска в створ. «Металлург» испытывал очевидные проблемы со входом в зону — и даже большинство в этом смысле не особенно помогало. «Авангард» полагался на простые решения и легче доставлял шайбу до чужих ворот — правда, с креативом у омичей тоже не складывалось, а стандартные финты Паскуале расщёлкивал на раз-два.

Вероятно, весь огонь соперники берегли на овертайм. «Авангард» начал дополнительное время с попадания в штангу. В следующей смене тачдаун в ворота «Магнитки» едва не занёс Арсений Грицюк, а ещё через полминуты омичи заперли «металлургов» в зоне.

Магнитогорцы нашли возможность не просто отброситься, но и раскрутили несколько красивых атак, а ближе к середине даже перехватили инициативу. Однако до экватора матч так и не дожил. На девятой минуте Пайгин сумасшедшим щелчком угодил в каркас, а на добивании в самой выгодной позиции обосновался Грицюк — 2:1.

198-сантиметровый Пайгин заработал два ассиста за матч. В пятой игре предыдущего раунда именно его бросок от синей линии оформил победу «Авангарда» в серии над «Сибирью». Похоже, у омичей появилось новое оружие — и оно очень опасно.

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Начало серии осталось за хозяевами. В следующий раз команды сойдутся на льду омской арены послезавтра, 19 марта.