Русский финн вошёл в историю НХЛ! Как вышло, что наша страна потеряла элитного центра?

Позиция центрального нападающего в хоккее всегда стоит особняком. Особенно когда речь об игроке топ-уровня. Таковым является 27-летний форвард Александр Барков. Уроженец Тампере – сын советского и российского хоккеиста Александра Баркова, ныне работающего в молодёжке «Спартака».

Барков-младший является воспитанником клуба «Таппара». Саша дебютировал на профессиональном уровне в SM-liiga 1 октября 2011 года, когда ему было 16 лет и 1 месяц. Отдав результативную передачу, стал самым молодым игроком, набиравшим очки в лиге. Уже тогда стало понятно, что у парня большое будущее.

На драфте НХЛ Барков ушёл в 2013 году в первом раунде под общим вторым номером. Первым, кстати, был другой великолепный центр – Натан Маккиннон, отправившийся в «Колорадо». Но и «Флорида» с выбором явно не ошиблась, в чём все в очередной раз убедились сегодня, 21 марта.

Финский нападающий «пантер» Барков отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (5:2). Форвард набрал своё 614-е очко за «Пантерз». Благодаря этому Саша, как называют капитана команды в Америке, смог войти в историю НХЛ и побить рекорд «Флориды» по количеству результативных баллов. Ранее это достижение принадлежало нападающему Джонатану Юбердо, на счету которого 613 очков.

«Это прекрасное чувство, и я уверен, что со временем осознаю это намного сильнее. Я даже не понимал, что происходит, потому что ничего не ожидал. Запомню на всю оставшуюся жизнь этот момент, когда все начали аплодировать», – поделился эмоциями после исторического события сам Александр.

Александр Барков Фото: Miami Herald/ZUMA/ТАСС

После всего этого в очередной вспоминаешь, что Барков-младший вполне мог выступать за сборную России. При всём уважении к российским центральным нападающим, форвардов уровня Баркова в КХЛ сейчас нет. Нет их и в сборной России. По сути, Барков – один из лучших центров современности. Хоккеист с отличным катанием, игровым интеллектом и восхитительной работой рук. Посмотрите, как человек работает на вбрасываниях!

Как же получилось, что Барков оказался заигран за сборную Финляндии, с которой уже успел выиграть бронзовые медали Олимпиады в Сочи (2014 год) и серебро чемпионата мира (2016 год) в Москве? Символично, не правда ли?

«Мог бы играть за Россию на крупных турнирах? Даже не помню, когда последний раз об этом думал. После того как в 15 лет меня взяли в сборную Финляндии, у меня даже не было мыслей играть за сборную России. Конечно, чувствую себя наполовину русским, у меня есть российский паспорт, родители и вся родня тоже русские. Но я вырос в Финляндии и горжусь тем, что выступаю за сборную Финляндии, мне это очень нравится», – отвечал на этот вопрос сам Барков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Именно финны в своё время пригласили совсем ещё юного Баркова на сбор, дали парню шанс, которым Саша блестяще воспользовался. А вот с российской стороны к начинающему хоккеисту не было особого интереса. Толковый скаутинг и просмотр юниоров в нашей стране, по сути, отсутствовал. В итоге это вылилось в потерю для сборной вот таких вундеркиндов.

Теперь же нам остаётся только радоваться успехам Александра Баркова в лучшей лиге мира и наслаждаться его игрой. Тем более что сам Саша всегда отзывался о России в позитивном ключе. Как ни крути, а с этой страной его тоже связывает многое.