«Просто божественная шайба»! Шедевральный гол «Локомотива» затащил ЦСКА в седьмой матч

ЦСКА второй раз подряд проиграл «Локомотиву», и теперь судьба полуфинала Западной конференции решится в Москве.

Накануне в Санкт-Петербурге СКА провёл открытую тренировку для представителей средств массовой информации в ходе подготовки команды к финалу Западной конференции КХЛ. Питерские армейцы гарантировали себе участие в третьем раунде плей-офф ещё 22 марта и с тех пор находятся в ожидании определения своего следующего соперника.

Их армейские коллеги из Москвы имели шанс закрыть в свою пользу противостояние с «Локомотивом» в пятом матче, но единственный гол нападающего Максима Берёзкина и «сухарь» отыгравшего на высочайшем уровне голкипера Данилы Исаева помогли железнодорожникам добыть победу с минимально возможным счётом (1:0) и вернуть серию на ярославский лёд.

На шестой матч с ЦСКА подопечные Игоря Никитина выходили, снова не имея права на осечку, тогда как армейцы имели вторую возможность завершить серию победой и присоединиться к СКА в западном финале. В сравнении с предыдущим матчем в состав «Локомотива» вернулись нападающие Иван Чехович и Егор Коршков, не игравшие в Москве.

Перестановки Никитина сработали уже на четвёртой минуте первого периода. Активный Коршков за воротами ЦСКА обокрал нападающего гостей Константина Окулова и выполнил передачу на пятак, откуда многоопытный Егор Аверин броском в упор пробил Адама Рейдеборна, открыв счёт в игре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Всего спустя две минуты после гола Аверина второй возвращенец «Локомотива» отметился в протоколе матча уже с отрицательной стороны. Чехович допустил нарушение правил, оставив партнёров в меньшинстве. При игре с численным недокомплектом хозяева отбились, но в равных составах в очень скором времени всё-таки пропустили. Владислав Провольнев от синей линии делал передачу направо на Максима Мамина, шайба очень удачно для форварда ЦСКА отскочила ему прямо на крюк, и форвард гостей из центра отправил её в цель.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Автор «золотого» для ЦСКА гола в плей-офф КХЛ 2019 года является одним из лучших игроков армейской команды и в этом розыгрыше Кубка Гагарина. В серии с «Локомотивом» на его счету четыре гола в шести матчах при ещё одной результативной передаче. Проверенный временем настоящий кубковый боец.

После столь яркого и активного начала следующего гола пришлось ждать очень долго. Сама игра не была скучной – и у обоих вратарей работы хватало. Собственно, во многом благодаря надёжным действиям Исаева и Рейдеборна нарушить равновесие на табло долгое время у команд не получалось. При этом стоит заметить, что на голкипера «Локомотива» выпала значительно более высокая нагрузка. После 40 минут в активе Данилы было 24 отражённых броска, тогда как его шведский визави вступал в игру вдвое реже.

Ничья продержалась до пятой минуты третьего периода, когда ЦСКА допустил две ошибки в одном эпизоде. В чужой зоне последовала потеря шайбы, которая запустила контратаку на ворота москвичей. Защитник армейцев Никита Нестеров уже собирался отправляться на лавку, как вдруг в последний момент заметил стремительный прорыв к воротам в исполнении Александра Полунина.

29-летний защитник развернулся и бросился возвращаться на своё место в обороне, но не успел восстановить позицию. Помешал Нестерову один из арбитров, очень неудачно оказавшийся на пути армейского хоккеиста. Сам же перехвативший шайбу в средней зоне и затем набравший крейсерский ход Полунин ворвался в зону нападения, выкатился на убойную позицию и отправил шайбу над плечом Рейдеборна.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Просто божественная шайба в исполнении Полунина», – комментировавший матч на КХЛ ТВ Роман Скворцов не мог сдержать эмоций от такого классного прохода нападающего «Локомотива».

Получив важнейшее голевое преимущество, ярославцы во втором матче подряд в последние 10 минут основного времени сумели удержать минимальный перевес на табло. «Локомотив» справился с армейским нападением и добрался до домашней победы. Подопечные Никитина смогли отыграться с 1-3 в серии, и теперь в полуфинале Запада всё решится послезавтра, 29 марта, в Москве, где и состоится седьмой матч.

С учётом прошлогоднего плей-офф команда Сергея Фёдорова будет играть седьмой матч уже в четвёртой серии кряду. Предыдущие три седьмых матча — в финале Запада и финале Кубка Гагарина в 2022 году и первом раунде 2023 года — армейцами были выиграны. Для продолжения защиты чемпионского титула москвичам необходимо продлевать эту серию.