Вратарь «Локомотива» зажёг в Москве! Едва не устроил драку и засушил ЦСКА в плей-офф КХЛ

В последний раз в финале Западной конференции КХЛ не случилось армейского противостояния уже в далёком 2017 году. Тогда «Локомотив» под руководством ныне главного тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова сумел сенсационно остановить ЦСКА в полуфинале Запада. С тех пор ни одному западному клубу на протяжении четырёх сезонов (ещё один чемпионат был прерван из-за пандемии коронавируса) не удалось нарушить армейскую гегемонию.

Вот и в нынешнем плей-офф СКА за четыре матча разложил «Торпедо» в полуфинале конференции, в восьмой раз подряд добравшись до решающего сражения на Западе. В свою очередь, московским армейцам необходимо было сделать последний шаг в серии с «Локомотивом», чтобы снова образовать такое привычное армейское дерби в финале Запада. Однако у команды Игоря Никитина было своё мнение по этому вопросу.

По устоявшейся традиции ярославцы опять намного активнее соперника провели первый период московского матча. Подобный сценарий развития событий мы уже видели на самом старте серии, когда в обоих гостевых встречах железнодорожники с заметной позиционной инициативой проводили стартовый отрезок.

Вот и сегодня подопечные Никитина с первых минут установили контроль над шайбой, провели целый ряд атак и несколько раз могли открывать счёт в матче. После одного из бросков игроков гостей шайба даже угодила в каркас ворот Адама Рейдеборна – мог отличиться Александр Полунин.

К середине периода превосходство «Локомотива» по броскам в створ было подавляющим – 1:8 в пользу гостей. Вот только преобразовать количество в качество у ярославцев не получилось. Армейцы ответили опасными атаками под занавес периода – из убойной позиции атаковал Павел Карнаухов, но шайба после его броска пролетела рядом со штангой.

Безголевым получился и второй период, все самые интересные события которого произошли под занавес отрезка, когда сначала «Локомотив» после удаления Ярослава Дыбленко получил своё второе большинство в матче, но Рейдеборн совершил несколько хороших сейвов и помог ЦСКА выстоять.

Отбившись в меньшинстве, хозяева моментально могли забить в равных составах – Даррен Диц щёлкнул от синей и угодил в перекладину, сравняв счёт в матче по попаданиям в каркас ворот. Следом армейцы впервые в матче получили шанс сыграть в большинстве, но использовать нарушение своего бывшего защитника Алексея Марченко у них не получилось. В результате, как и в первом матче серии, после 40 минут игры на табло «ЦСКА-Арены» горели два нуля.

На старте третьего периода страсти в матче наконец накалились. Антон Слепышев произвёл столкновение с Исаевым, после чего на ярославском пятаке началась заварушка, в которой голкипер «Локомотива» принял самое активное участие, решив самостоятельно разобраться с форвардом хозяев. Дело чуть не дошло до полноценной драки, и в итоге оба участника конфликта получили по малому штрафу за грубость.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

А затем «Локомотив» резко добавил и создал самый опасный момент в матче при игре «пять на пять». Полунин в упор не смог пробить Рейдеборна, на добивании сыграл Егор Аверин, но и с его броском справился шведский голкипер. Однако в этом же эпизоде Дыбленко совершил толчок соперника клюшкой, получил своё второе удаление в матче и оставил московскую команду в меньшинстве, чем гости и воспользовались.

Максим Шалунов по центру заехал в армейскую зону, где стянул на себя двух защитников, далее шайба отскочила к Артуру Каюмову, который бросил по щиткам Рейдеборна, но Артур успел к подбору и сделал передачу себе за спину — и Максим Берёзкин с пятака бросил в цель!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Оказавшись в положении отыгрывающихся, хозяева бросились вперёд и создали несколько опасных моментов. Однако Исаев действовал сверхнадёжно и не позволил хозяевам перевести игру в овертайм. Окончательно добило ЦСКА в пятом матче удаление Даррена Дица за две минуты до конца третьего периода.

Единственная шайба Берёзкина помогла «Локомотиву» добыть победу в Москве и продолжить выступление в нынешнем сезоне КХЛ. Теперь серия возвращается в Ярославль, где при счёте 3-2 в пользу армейцев 27 марта и состоится шестой матч полуфинала Запада.