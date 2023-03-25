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ЦСКА проиграл «Локомотиву» в пятом матче полуфинала Западной конференции КХЛ, турнирная сетка Кубка Гагарина, расклады

Вратарь «Локомотива» зажёг в Москве! Едва не устроил драку и засушил ЦСКА в плей-офф КХЛ
Сергей Емельянов
Вратарь «Локомотива» зажёг в Москве!
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Армейцы по-прежнему лидируют в полуфинале Запада, но следующий матч пройдёт на территории ярославцев.

В последний раз в финале Западной конференции КХЛ не случилось армейского противостояния уже в далёком 2017 году. Тогда «Локомотив» под руководством ныне главного тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова сумел сенсационно остановить ЦСКА в полуфинале Запада. С тех пор ни одному западному клубу на протяжении четырёх сезонов (ещё один чемпионат был прерван из-за пандемии коронавируса) не удалось нарушить армейскую гегемонию.

Вот и в нынешнем плей-офф СКА за четыре матча разложил «Торпедо» в полуфинале конференции, в восьмой раз подряд добравшись до решающего сражения на Западе. В свою очередь, московским армейцам необходимо было сделать последний шаг в серии с «Локомотивом», чтобы снова образовать такое привычное армейское дерби в финале Запада. Однако у команды Игоря Никитина было своё мнение по этому вопросу.

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По устоявшейся традиции ярославцы опять намного активнее соперника провели первый период московского матча. Подобный сценарий развития событий мы уже видели на самом старте серии, когда в обоих гостевых встречах железнодорожники с заметной позиционной инициативой проводили стартовый отрезок.

Вот и сегодня подопечные Никитина с первых минут установили контроль над шайбой, провели целый ряд атак и несколько раз могли открывать счёт в матче. После одного из бросков игроков гостей шайба даже угодила в каркас ворот Адама Рейдеборна – мог отличиться Александр Полунин.

К середине периода превосходство «Локомотива» по броскам в створ было подавляющим – 1:8 в пользу гостей. Вот только преобразовать количество в качество у ярославцев не получилось. Армейцы ответили опасными атаками под занавес периода – из убойной позиции атаковал Павел Карнаухов, но шайба после его броска пролетела рядом со штангой.

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Безголевым получился и второй период, все самые интересные события которого произошли под занавес отрезка, когда сначала «Локомотив» после удаления Ярослава Дыбленко получил своё второе большинство в матче, но Рейдеборн совершил несколько хороших сейвов и помог ЦСКА выстоять.

Отбившись в меньшинстве, хозяева моментально могли забить в равных составах – Даррен Диц щёлкнул от синей и угодил в перекладину, сравняв счёт в матче по попаданиям в каркас ворот. Следом армейцы впервые в матче получили шанс сыграть в большинстве, но использовать нарушение своего бывшего защитника Алексея Марченко у них не получилось. В результате, как и в первом матче серии, после 40 минут игры на табло «ЦСКА-Арены» горели два нуля.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
25 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Каюмов, Шалунов) – 51:22 (5x4)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На старте третьего периода страсти в матче наконец накалились. Антон Слепышев произвёл столкновение с Исаевым, после чего на ярославском пятаке началась заварушка, в которой голкипер «Локомотива» принял самое активное участие, решив самостоятельно разобраться с форвардом хозяев. Дело чуть не дошло до полноценной драки, и в итоге оба участника конфликта получили по малому штрафу за грубость.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

А затем «Локомотив» резко добавил и создал самый опасный момент в матче при игре «пять на пять». Полунин в упор не смог пробить Рейдеборна, на добивании сыграл Егор Аверин, но и с его броском справился шведский голкипер. Однако в этом же эпизоде Дыбленко совершил толчок соперника клюшкой, получил своё второе удаление в матче и оставил московскую команду в меньшинстве, чем гости и воспользовались.

Максим Шалунов по центру заехал в армейскую зону, где стянул на себя двух защитников, далее шайба отскочила к Артуру Каюмову, который бросил по щиткам Рейдеборна, но Артур успел к подбору и сделал передачу себе за спину — и Максим Берёзкин с пятака бросил в цель!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Оказавшись в положении отыгрывающихся, хозяева бросились вперёд и создали несколько опасных моментов. Однако Исаев действовал сверхнадёжно и не позволил хозяевам перевести игру в овертайм. Окончательно добило ЦСКА в пятом матче удаление Даррена Дица за две минуты до конца третьего периода.

Единственная шайба Берёзкина помогла «Локомотиву» добыть победу в Москве и продолжить выступление в нынешнем сезоне КХЛ. Теперь серия возвращается в Ярославль, где при счёте 3-2 в пользу армейцев 27 марта и состоится шестой матч полуфинала Запада.

«Турнирная сетка Кубка Гагарина»
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