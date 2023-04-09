Легендарный сезон Макдэвида! Выбил 150 очков и уже в шаге от великого рекорда Овечкина

«Я хочу, чтобы моё имя вошло в книги хоккейной истории наравне с Гретцки, Марио и Бобби Орром», — сказал на днях Коннор Макдэвид, стоявший на пороге очередного великого свершения. Канадский нападающий ещё даже не родился, когда Марио Лемье стал последним игроком НХЛ, выдавшим сезон на 150 очков.

Это случилось в сезоне-1995/1996, за девять месяцев до появления на свет будущего капитана «Эдмонтона». А сегодня Уэйн Гретцки, Лемье, Стив Айзерман, Берни Николлс и Фил Эспозито поприветствовали в своём элитном клубе шестого члена.

Макдэвиду хватило одного периода, чтобы добраться до юбилейной отметки. Сначала он сделал гол для Ньюджент-Хопкинса, попутно накрутив парочку игроков «Сан-Хосе», и продлил свою результативную серию до 14 матчей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Потом забил сам, сыграв на добивании на пятачке. «История!» — воскликнул комментатор. «Шестой игрок, кому это удавалось, этим всё сказано. Особенно в наше время. Он, наверное, проводит один из лучших сезонов в истории. О нём можно говорить бесконечно – лучший игрок мира продолжает раздвигать свои пределы, становиться лучше сам и делать лучше команду», — сказал нападающий Зак Хайман.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Он особенный игрок. Вошёл в элитный клуб хоккея, и нам довелось увидеть это своими глазами. Это особенный момент для команды и лично для него», — отметил главный тренер Джей Вудкрофт.

На этом Макдэвид не остановился и в третьем периоде оформил дубль, выскочив один на один с Джеймсом Раймером. Эта шайба завершила впечатляющую победу «Эдмонтона» со счётом 6:1 и приблизила Макдэвида на расстояние одного шага от снайперского рекорда.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Александр Овечкин пока что остаётся последним и единственным игроком XXI века, который забивал 65 в одном сезоне – он сделал это, когда Макдэвиду только исполнилось 11 лет. Но скоро падёт и этот рекорд. Впереди у канадца два матча регулярки, и сложно представить, что он не сможет хотя бы повторить достижение великого русского снайпера.

Пока же время отпраздновать своё достижение. После игры «Эдмонтон» устроил Макдэвиду небольшую видеоцеремонию, в которой Гретцки, Лемье, Николлс, Эспозито и Айзерман поздравили его с легендарным сезоном. «Особенно не думал [об этом достижении], но потом посмотрел видео, и до меня дошло. Услышать поздравления от всех пятерых было невообразимо. Это многое значит для меня», — сказал главный герой вечера.

Только двое игроков в истории – Лемье и Гретцки – набирали по 150 очков больше одного раза. Позже к ним наверняка присоединится и Макдэвид, который в 26 лет входит в самый расцвет карьеры. «Если спросить его самого, он не собирается становиться хуже в следующем году. Это не его цель. Зная его, он снова возьмётся за своё, будет работать над вещами, которые, по его мнению, ему надо улучшить… Хотя не знаю, что бы это могло быть», — отметил Хайман.

Макдэвид с большим отрывом выиграет бомбардирские и снайперские гонки, наверняка возьмёт «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи», но ещё важнее для него – стать победителем. В прошлом году он впервые довёл «Эдмонтон» до финала конференции, но главный хоккейный приз пока от него ускользает. «Мы набрали ход, хорошо играем, побеждаем. Больше и нечего желать в это время года. Мы хотим сохранить этот импульс и в плей-офф», — сказал Макдэвид.