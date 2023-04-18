«Миннесота» держалась на волоске бóльшую часть матча с «Далласом», но в итоге затащила во втором овертайме.

Первый русский гол в плей-офф НХЛ. Капризов забил и попал в компанию Гретцки и Лемье!

Плей-оффный Кирилл Капризов – даже лучше, чем Капризов в регулярном чемпионате. Он пропустил месяц из-за травмы в концовке, вернулся незадолго до старта первого раунда, стряхнул с себя ржавчину, закончил гладкий чемпионат 40-м голом в сезоне и подошёл к серии с «Далласом» в отличной форме.

Суперзвезда «Миннесоты» был вездесущ в первом матче серии. С его клюшки слетел первый бросок в игре – да и второй, чего уж там. Он был самым заметным игроком в первом периоде — заводил атаку команды, отрабатывал в обороне, толкался на пятачке, а в концовке заработал на себе удаление, чтобы потом лично его реализовать.

Россиянин подправил дальний бросок Джареда Сперджена и забил первый русский гол в нынешнем плей-офф НХЛ! Более того, он установил очередное достижение, став 10-м игроком в НХЛ за последние 79 лет и всего лишь вторым – за последние 32 года, которому хватило не больше 14 матчей, чтобы забросить 10 шайб в плей-офф.

Он оказался в компании больших легенд – Гретцки, Сиссарелли, Лемье и Мориса Ришара, а последним игроком, которому это удавалось, был Владимир Тарасенко, управившийся всего за 12 матчей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Миннесота» провела идеальные 20 минут, но сдерживать мощный «Даллас» очень долго не смогла. «Звёздам» было достаточно пару удалений на старте второго периода, чтобы перевернуть ход матча. Роопе Хинц управился с первым большинством всего за три секунды, Джейсону Робертсону потребовалось шесть секунд, а залогом успеха стали чисто выигранные вбрасывания.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Миннесоту» такое быстрое развитие событий не в свою пользу совсем не смутило – они продолжили доминировать в бросковой активности и собранно действовать у своих ворот. В итоге Сэм Стил заблокировал бросок Робертсона и убежал в контратаку, реализовав выход один на один.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Незадолго до этого произошло событие, которое вызвало бурю обсуждений. Мэтт Дамба жёстким хитом снёс за воротами Джо Павелски. Звёздный ветеран ударился головой об лёд, долго не мог подняться и в итоге ушёл в раздевалку лишь с помощью партнёров.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Макс Доми бросился мстить и полез в драку с Дамбой, туда же подоспел Капризов. Судьи инициировали видеопросмотр, но в итоге рассудили, что Дамба действовал в рамках правил.

«Жесть. Надеюсь, с Павелски всё будет хорошо, хотя выглядит иначе», — написал журналист Пит Блэкбёрн.

«Должны были давать пять минут», — считает журналист Дэвид Нестико.

«Учитывая реакцию болельщиков, хорошо бы судьям после матча предоставить полицейский эскорт», — горько пошутил репортёр Саад Юсуф.

Павелски несколько лет назад уже получал травму головы в плей-офф, которая вызвала огромный скандал и в итоге привела к тому, что НХЛ ввела возможность просмотра моментов на большие штрафы. Тогда «Сан-Хосе» смог вытащить совершенно безумный седьмой матч с «Вегасом» с 0:3. Сегодня уже другая команда – «Даллас» — тоже сплотилась, потеряв одного из лидеров и, начиная с третьего периода, принялась закатывать «Миннесоту» в лёд. Закончилось основное время, первый овертайм, «Миннесота» держалась на волоске, но всё-таки держалась, дважды отбивалась в меньшинстве, а Густавссон творил чудеса (на его долю сегодня выпало 54 броска).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Пробил час ночи по местному времени, когда Райан Хартман воспользовался удачным для «дикарей» отскоком от борта и пробил Джейка Эттингера. «Миннесота» выгрызла эту победу на морально-волевых и повела в серии. Дальше будет ещё тяжелее, но первый шаг команда Капризова сделала.