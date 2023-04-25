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Кубок Стэнли – 2023, «Тампа» проиграла «Торонто» 4:5 ОТ, видео, обзор четвёртого матча серии плей-офф НХЛ

Исторический провал «Тампы»! Установили антирекорд и оказались в шаге от вылета
Елена Кузнецова
«Тампа» проиграла «Торонто» 4:5 ОТ
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Впервые «молнии» проиграли матч плей-офф, ведя в три шайбы в третьем периоде.

«Торонто» как американские горки. Долгие годы они приучали к тому, что эмоциональные подъёмы в регулярном чемпионате сменяются стремительным падением в пропасть в плей-офф. Да вспомнить хотя бы легендарный провал десятилетней давности в седьмом матче с «Бостоном», да и последующие годы, когда «Лифс» могли биться до семи матчей, но результат оставался прежним.

Расписание и сетка плей-офф НХЛ-2023

Многомиллионные лидеры команды за всю карьеру (Морган Райлли, напомним, играет уже 10 лет, Остон Мэттьюс и Митч Марнер тоже давно не новички и имеют за плечами по семь сезонов, Джон Таварес перешёл в клуб пять лет назад) не могли выиграть ни одной серии плей-офф, проваливаясь в самые важные отрезки сезона.

Они переломили себя в третьем матче, сравняв счёт за минуту до конца и выиграв в овертайме. «Мы смогли, потому что не сдавались. Да, сегодня мы гнулись, но не сломались. «Тампа» играла невероятно, была очень хороша. Она не позволяла нам разыграться, у нас мало что получалось. Соперник выложился без остатка, но наши парни держались. Вспомните предыдущие годы, мы не раз проигрывали такие матчи. Сегодня мы сделали всё, чтобы победить», — говорил после игры главный тренер Шелдон Киф.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
25 апреля 2023, вторник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 5
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Киллорн (Кучеров, Хедман) – 09:57 (5x4)   2:0 Сергачёв (Кучеров, Пойнт) – 18:27 (5x5)   2:1 Аччари (Холл, О'Райлли) – 24:51 (5x5)   3:1 Стэмкос (Хедман, Пербикс) – 31:31 (5x5)   4:1 Киллорн (Хагель, Сергачёв) – 38:49 (5x5)   4:2 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 49:44 (5x5)   4:3 Мэттьюс (Нюландер, Джиордано) – 52:29 (5x4)   4:4 Райлли (Марнер, О'Райлли) – 56:04 (5x5)   4:5 Керфут (Джиордано, Нюландер) – 64:14 (5x4)

Что ж, если предыдущая победа была впечатляющим проявлением пробивающегося у «Торонто» характера, то сегодняшняя – и подавно. «Тампа» вышла закатывать соперника в лёд и парила по площадке. Заставляла ошибаться, перехватывала шайбу, не позволяла «Лифс» даже помечтать о том, чтобы задержаться в зоне атаки. Единственным, кто бился до конца, был Илья Самсонов – на его долю в первом периоде выпало 12 бросков, включая буллит, назначенный, когда «Торонто» играл в большинстве.

Вскоре после этого «Тампа» реализовала первое же большинство – великолепную передачу Никиты Кучерова замкнул Алекс Киллорн на пятачке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Под занавес периода Никита организовал гол и для Михаила Сергачёва, тем самым войдя в семёрку лучших игроков за всю историю НХЛ по матчам плей-офф с двумя и более передачами. Для него этот матч стал 28-м, он сравнялся с Дени Саваром и Элом Макиннисом, впереди – только Пол Коффи, Сидни Кросби, Дуг Гилмор, Рэй Бурк, Марк Мессье и Уэйн Гретцки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде «Торонто» смотрелся чуть лучше и смог пробить Андрея Василевского – Ноэль Аччари подправил шайбу после того, как Кучеров потерял её у своих ворот. Однако «Тампа» продолжала давить – рикошет от ноги Стивена Стэмкоса сделал счёт 3:1, а за 71 секунду до второго перерыва «Тампа» поймала «Торонто» на смене – Сергачёв отдал длинную передачу и Алекс Киллорн отправил шайбу с острого угла впритирку со штангой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Игра была в руках «Тампы», оставалось лишь спокойно довести дело до победы. Но уже почти поверженные «Лифс» восстали из мёртвых, вновь нашли в себе инстинкт убийцы и за шесть минут третьего периода перевернули ход встречи. Проснулись лидеры – Мэттьюс оформил дубль, а Райлли перевёл игру в овертайм.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Тампа» грандиозно провалилась, но в любом случае ещё ничего не было потеряно, надо было только собраться на овертайм. Однако к тому моменту команда Джона Купера выглядела так, будто в рукаве закончились козыри, а в баках – бензин. Уже на третьей минуте овертайма Сергачёв схватил две минуты, пытаясь остановить Вильяма Нюландера перед своими воротами, и Алекс Керфут в большинстве принёс «Торонто» важнейшую победу.

«Лифс» ведут 3-1 и находятся в шаге от своей первой победы в серии за 19 лет. Неужели в этом году они смогут снять с себя ярлык главных неудачников плей-офф? Или «Тампа» ещё поборется, как год назад, когда проигрывала этому же сопернику и 1-2, и 2-3? Но сегодня она впервые в своей истории проиграла матч плей-офф, ведя в три шайбы в третьем периоде.

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