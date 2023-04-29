Кто их остановит? ЦСКА покорил Казань и взял второй Кубок Гагарина подряд!

Пожалуй, только седьмой матч мог спасти серию «Ак Барса» и ЦСКА, хотя ещё в начале недели представить это событие могли разве что люди с богатым воображением. Один из самых «линейных», скудных на события финалов мерно катился к победе армейцев. Они обеспечили себе отрыв в два матча и, казалось, ухватили удачу за хвост… Но не тут-то было. «Барсы» вовремя одумались, собрались с силами и мыслями и переписали сюжет противостояния собственным почерком. Команда Зинэтулы Билялетдинова, как и завещал тренер, через труд взяла две игры подряд и мигом перевоплотилась из прирученного в настоящего хищника.

Такой образ мог сложиться, если судить по результатам; по игре «Ак Барс» ему совсем не соответствовал. Победу в предыдущем матче казанцам подарила вовсе не звериная ярость, а невероятная самоотверженность: полевые хоккеисты заблокировали больше бросков (34), чем отразил их вратарь (27).

В первой смене решающей игры животная страсть внутри «барсов» взяла верх. Тройка Александра Радулова ринулась вперёд и едва не протолкнула шайбу за ленточку. На этом заряде казанцы проводили одну массированную атаку за другой, пока Кирилл Петров не впечатал в борт Даррена Дица. На пару десятков секунд за казахстанского защитника стало страшно: он присел на колено и, несмотря на попытки, не мог встать.

После видеопросмотра судьи выписали Петрову всего-навсего малый штраф, хотя нападающий акцентированно выставлял локоть. Вскоре Диц вернулся на площадку, а удаление позволило его партнёрам изменить диспозицию. Москвичи как следует почувствовали шайбу и принялись раскручивать основательные позиционки. Одно из подобных наступлений заставило вспыхнуть Радулова. 47-й номер «Ак Барса» агрессивно отреагировал на серию добиваний от соперников и накинулся на Прохора Полтапова. Арбитры не дали драки раскалиться и распределили игроков по штрафным боксам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

К концу периода преимущество ЦСКА укрепилось до состояния монолита, и Тимуру Билялову пришлось извиваться в эффектных пируэтах – иначе выловить броски армейцев было невозможно. Когда красно-синие откатились назад, чтобы перевести дух, ничто не предвещало беды. Но вдруг как снег на голову на московских защитников свалился Петров. Фактурный нападающий подхватил шайбу на синей линии, продвинулся к воротам и, заложив корпус, вонзил её прямо перед перекладину. 1:0 – вспомнить настолько же нелогичный период в соотношении его развития и результата будет непросто.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Удар, казавшийся сокрушительным, ЦСКА воспринял с достоинством. Всего через 15 секунд после старта второго отрезка армейцы восстановили равенство. Антон Слепышев смачно выстрелил, находясь за спинами своих и чужих, – и так застал Билялова врасплох.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Добившись успеха, столичные продолжили действовать в стиле урагана. Однако по числу идеальных моментов «Ак Барс» их превзошёл. Сначала Петров вылетел один на один с Рейдеборном, затем Кирилл Адамчук проверил на прочность крестовину. Третий шанс казанцы уже не упустили: Дмитрий Воронков замкнул прострел Радулова от лицевой линии и вновь поднял посетителей «Татнефть-Арены» с занятых мест.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Оседлав волну, «Ак Барс» постарался как можно быстрее уйти в погоню. Возможностей было достаточно, а наилучшую из них «уронил» Никита Дыняк. Нападающий решил бросить при выходе «2 в 1», не попал, а в ответном выпаде Владислав Каменев снова сравнял счёт. 76 секунд спустя щелчок Дица впервые в матче вывел ЦСКА в лидеры. Кто бы помог подумать, что в компенсацию за такую унылую серию мы получим такой весёлый и парадоксальный матч!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Чтобы прийти в себя, казанцам потребовалось время, но на финиш они накатили впечатляюще. Шипачёв и Кагарлицкий с присоединившимся к ним Радуловым заперли армейцев в обороне. Она не сломалась, хотя и трещала, поэтому на перерыв капитан «Ак Барса» ушёл чертыхаясь.

В третьем периоде ЦСКА добровольно расстался с шайбой и инициативой. Расчёт выглядел оправданным: «Ак Барс» просто не знал, что делать с доставшимися ему ресурсами. По-настоящему реальный момент возник у казанцев только в середине отрезка: Никита Лямкин нежданно-негаданно прорвался сквозь эшелонированную защиту армейцев и выдал на пятак великолепный пас Станиславу Галиеву. Как форвард промахнулся, вряд ли объяснит и он сам.

За пять минут до конца ЦСКА остался вчетвером против пятерых соперников. Напряжение нависло над зоной армейцев, но интенсивный перепас казанцев не принёс им дивидендов. Финальный штурм «Ак Барса» не задался. Казанская команда долго не могла перейти на противоположную половину площадки и упустила шанс стать единственным в истории четырёхкратным обладателем Кубка Гагарина. Вместо этого второй титул подряд ушёл в коллекцию ЦСКА, а его главный тренер – Сергей Фёдоров – выиграл восьмую серию подряд. В плей-офф КХЛ он всё ещё непобедим.