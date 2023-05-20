Канадцы ответили за грязь! Швейцария нанесла им первое поражение на ЧМ

Швейцария постепенно превращается в одного из самых неудобных соперников Канады на международном уровне. В 2018-м именно альпийская сборная в полуфинале ЧМ переиграла звёздный состав с Макдэвидом во главе, на ЧМ-2019 канадцы спаслись от поражения в четвертьфинале на 59:59. В прошлом году швейцарцы в матче группового этапа забросили шесть шайб. Даже в своём лучшем составе на домашней Олимпиаде-2010 канадцы обыграли альпийцев, у которых ещё не было в составе первых номеров драфта, лишь по буллитам.

Команда Патрика Фишера в последние годы сделала всё, чтобы утвердиться в статусе лучшей команды мира вне «большой шестёрки», и ЧМ-2023 стал очередным шагом к этому. Швейцарцы стартовали с трёх сухих побед подряд: впечатляющее достижение даже с учётом того, что уровень соперников не впечатлял. В игре со словаками альпийцы всё-таки два гола пропустили, но смогли ограничить быструю и нацеленную на ворота команду лишь 13 бросками за матч и выиграли свой четвёртый матч. Матч с канадцами, с учётом неудач тех же чехов, выглядел досрочной битвой за первое место в группе.

Первый период швейцарцы проводили лучше и выглядели намного более быстрой командой. Изначально казалось, что «кленовые», в отличие от своих американских соседей, поставили на габариты и мощь, а не на скорость и технику — но при этом игроков уровня Хишира у них, как ни удивительно, не было. При этом игроки Фишера не пытались придумать чего-то крайне оригинального и чаще нагружали Сэмуэля Монтембо бросками. Вратарь «Монреаля», впрочем, справлялся с ними и даже сделал один крутой сейв.

Однако уже в первом периоде обращало на себя внимание странноватое судейство шведско-датской бригады. Канадцы легко могли остаться втроём, но рефери не удалили Пьера-Оливье Жозефа за то, что он в меньшинстве на несколько секунд яростно вцепился в клюшку Нино Нидеррайтера. Во втором периоде капитан швейцарцев так и вовсе оказался в эпицентре скандала. Джо Велено рубанул Нидеррайтеру коньком по голеностопу, за что вполне мог получить удаление до конца матча, но свисток промолчал. Когда Велено продолжил пихаться, Нидеррайтер сам пихнул соперника, после чего форвард «Детройта» картинно рухнул на лёд.

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Швейцарцы получили штраф, который реализовал Тайлер Тоффоли. Впрочем, ещё во втором периоде швейцарская сборная успела выйти вперёд. Сначала отличился Нико Хишир, который сначала выиграл борьбу за шайбу, а потом отметился индивидуальным мастерством. Спустя пять минут после щелчка от защитника Дарио Симьон оказался самым расторопным на пятаке и добил шайбу в ворота.

В третьем периоде, казалось бы, канадцы должны были понестись вперёд и задавить соперника в его зоне, но им даже не удавалось расписать одну долгую позиционную атаку: всё упиралось в основном в индивидуальные проходы. Зато швейцарцы ответили голом от суперветерана: Андрес Амбюль приехал на свой 18-й (!) чемпионат мира, в матче со Словакией он уже сделал голевой пас, вообще не глядя на партнёра. Сейчас 39-летний форвард «Давоса» отметился и голом, который тоже пришёл с пятака.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

В конце матча тот же Хишир мог делать дубль и гарантировать команде победу, но откровенно запижонил при выходе «в ноль». Буквально через минуту Майкл Карконе успешно сыграл на подправлении, обеспечив матчу нервную концовку — но не более. Финальный штурм у канадцев не удался, а швейцарцы одержали пятую победу подряд. У альпийской команды 100% очков и отличные шансы занять первое место в рижской группе.