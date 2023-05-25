«Флорида» Бобровского — в финале НХЛ! Решающий гол за 4 секунды до сирены – безумие!

Сергей Бобровский – пока что главный сюжет нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Начиная плей-офф на скамейке запасных, в середине первого раунда он отвоевал свои ворота обратно и больше не оглядывался назад. Больше двух он не пропускал с первого раунда, а к финалу конференции вошёл в такой сумасшедший кураж, что ему вообще стало невозможно забить!

«Особо ничего менять не будем, сложно сейчас найти какие-то слабые места в нашей игре, но надо доводить шайбу до ворот. Если бы у нас было всего по 15 бросков за игру, я бы сказал, что нужно больше бросать. Но надо отдать должное вратарю, Бобровский играет очень хорошо. Мы создаём много опасных моментов, надо пытаться создавать ещё больше», — говорил главный тренер «Каролины» Род Бриндамор перед четвёртым матчем серии, который мог стать для его команды последним в этом году.

«Каролина» казалась совершенно деморализованной. Ещё бы – бьёшься, бьёшься, возишь соперника, но все твои потуги разбиваются о непробиваемую стену. Первую порцию холодного душа сегодня они получили в первой же смене – «Флорида» растерзала оборону гостей, забивал Энтони Дюклер, первую передачу записал на свой счёт капитан Александр Барков, пропустивший большую часть предыдущего матча из-за травмы (к счастью для «пантер», повреждение оказалось не серьёзным).

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Вторая порция холодного душа – травма защитника Джейкоба Славина. Он успел сыграть всего 46 секунд, прежде чем Сэм Беннетт отправил его в нокаут мощнейшим силовым. И не успели «ураганы» опомниться от всех этих потрясений, как пропустили вторую, от Мэттью Ткачука. Благодаря этому голу нападающий стал первым игроком в истории «Флориды», набравшим 20 очков в одном плей-офф.

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К чести «Каролины», без боя они не сдались. Отыграли одну шайбу ещё до перерыва – Брэди Шей попал в штангу, а Пол Штястны сыграл на добивании. Бобровский был близок к тому, чтобы накрыть шайбу, но, в конце концов, он всё-таки не инопланетянин, а простой смертный. Сухая серия российского вратаря закончилась на 134-й минуте, «Каролина» всё-таки смогла его пробить после 72 сейвов подряд.

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На старте второго периода у «Флориды» было несколько отличных шансов восстановить преимущество в две шайбы, но Фредерик Андерсен удерживал свою команду в игре, а потом Теуво Терявяйнен сделал уже что-то совсем нереальное – заставил Бобровского капитулировать второй раз!

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Всё равно это было только половиной дела, ведь надо было забивать ещё хотя бы одну. Однако сначала «Флорида» довольно быстро забила третью. Четвёртое звено исправилось за провал во втором голе «Каролины» и вновь вывело хозяев вперёд. Сначала совместными усилиями выковыряли шайбу у Котканиеми на выходе из чужой зоны, а потом буквально забили совершенно издевательский гол!

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«Каролина» могла спасаться и продлевать эту серию хотя бы до овертайма, вновь сравняв за три с половиной минуты до конца, но всё испортило удаление Джордана Стаала. Мэттью Ткачук, поучаствовавший во всех победных голах в этой серии, забил ещё один. В этот раз не стал доводить до овертайма и отправил «Флориду» в финал за четыре секунды до конца основного времени.

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«Флорида» — в финале Кубка Стэнли! Сюжет, который пару месяцев назад было вообще невозможно представить. Вышли в плей-офф с последнего места, выбили «Бостон», «Торонто» и «Каролину» и теперь будут играть в своём первом финале с 1996 года. Это безумие!