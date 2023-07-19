Гретцки тоже дебютировал в новой роли, а Мичков ещё вряд ли догадывался, что такое хоккей.

Хоккейные звёзды во время первого гола Овечкина в НХЛ. Как они выглядели и что делали

5 октября 2005 года Александр Овечкин дебютировал в Национальной хоккейной лиге. «Вашингтон» одержал победу над «Коламбусом», и именно восьмой номер стал главным героем встречи. Ови открыл дверь в лигу с ноги, став первым в истории «Кэпиталз», кому удалось начать с дубля. Форвард дважды сравнивал счёт: на 28-й и 32-й минутах.

Что в этот момент делали другие хоккейные звёзды?

Сидни Кросби

18 лет 36 лет

В параллельном матче Сидни Кросби, извечный соперник Овечкина, тоже стартовал в НХЛ. Канадский уникум не снискал успеха и, несмотря на одну результативную передачу, ушёл побеждённым. «Нью-Джерси» буквально размазал его «Питтсбург» — 5:1. Впрочем, уже через четыре года Сид вместе со своей командой оказался на вершине, а к 2017-му стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. Овечкину о таком достижении остаётся только мечтать.

Игорь Ларионов

45 лет 62 года

Игорь Ларионов завершил энхаэловскую карьеру незадолго до первого гола Ови — в декабре 2004 года он провёл прощальный матч в Москве. В промежутке между этим событием и возвращением в хоккей в качестве агента Ларионов нечасто появлялся на публике.

Евгений Малкин

19 лет 36 лет

Когда Овечкин набивал свой первый полтинник в НХЛ, Евгений Малкин играл в Суперлиге третий сезон. К этому моменту уральский нападающий окончательно освоился в роли звезды «Металлурга» и вышел на график свыше одного очка — причём как в регулярке, так и в плей-офф. Летом 2006 года Малкин сбежал со сборов «Магнитки», которые проходили в Хельсинки, и отправился за океан, где на долгие годы стал принципиальным соперником Овечкина.

Уэйн Гретцки

44 года 62 года

После завершения профессиональной карьеры Уэйн Гретцки активно искал себя. Практически сразу он вошёл в долю владения клубом «Финикс Койотс», а в 2005 году оказался в одной роли с Ови: маэстро тоже дебютировал — только в роли главного тренера «койотов».

Сергей Фёдоров

36 лет 53 года

14 февраля 2004 года Фёдоров первым из россиян набрал тысячное очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Во время локаута он, в отличие от многих соотечественников, принял решение не играть дома. Вскоре после забастовки хоккеистов центрфорварда обменяли — из «Анахайма» в «Коламбус», а в 2008 году будущий тренер ЦСКА присоединился к Овечкину в «Вашингтоне».

Яромир Ягр

33 года 51 год

Лучший чех в истории хоккея начинал один из своих лучших сезонов в НХЛ. По его итогам Ягр набрал 123 очка, забросив более 50 шайб и став обладателем «Лестер Пирсон Эворд» — это предыдущая версия названия «Тед Линдсей Эворд». Приз вручается самому выдающемуся игроку сезона по мнению хоккеистов. Впоследствии результаты Яромира пошли под гору, и через два года он предпринял резкий карьерный поворот — отправился в «Авангард».

Владислав Третьяк

53 года 71 год

За два года до первого гола Овечкина лучший вратарь XX века впервые был избран депутатом в Госдуму РФ. Спустя два десятилетия он сохраняет этот пост. В 2005-м Третьяк получил дополнительный статус и принял на себя обязанности председателя ГД по физической культуре, спорту и делам молодёжи. Вскоре после этого участник Суперсерии-1972 возглавил Федерацию хоккея России, руководство которой не оставляет до сих пор.

Вячеслав Фетисов

47 лет 65 лет

Доведя сборную России до бронзовых медалей на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити, Фетисов стал обрастать государственными должностями. Наиболее продолжительный отрезок времени (с 2004 по 2008 гг.) он провёл на посту руководителя Федерального агентства по физической культуре и спорту (Росспорт). Функции агентства после его ликвидации перешли Минобрнауки и Минкультуры.

Марио Лемье

40 лет 57 лет

В год дебюта Овечкина Марио Лемье, напротив, прощался с хоккеем. Опытный канадец на несколько месяцев взял под опеку Кросби. Некоторое время молодой хоккеист даже жил в доме легенды «Пингвинз». Лемье начал сезон после 23-месячного отсутствия на льду из-за травм и болезней. По ходу турнира у форварда выявили фибрилляцию предсердий, что заставило его окончательно завершить карьеру. В последний раз Марио появился на площадке в середине декабря.

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Проспекту «Филадельфии» Матвею Мичкову исполнилось 11 месяцев, а Коннору Бедарду не было ещё и четырёх. Вероятно, Ови успеет сыграть не только против второго, но и дождётся в НХЛ появления первого. Контракт именитого россиянина с «Кэпиталз» будет действовать ещё три года.