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Как хоккейные звёзды выглядели и что делали во время первого гола Овечкина в НХЛ, фото

Хоккейные звёзды во время первого гола Овечкина в НХЛ. Как они выглядели и что делали
Егор Бульчук
Хоккейные звёзды во время первого гола Овечкина
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Гретцки тоже дебютировал в новой роли, а Мичков ещё вряд ли догадывался, что такое хоккей.

5 октября 2005 года Александр Овечкин дебютировал в Национальной хоккейной лиге. «Вашингтон» одержал победу над «Коламбусом», и именно восьмой номер стал главным героем встречи. Ови открыл дверь в лигу с ноги, став первым в истории «Кэпиталз», кому удалось начать с дубля. Форвард дважды сравнивал счёт: на 28-й и 32-й минутах.

Что в этот момент делали другие хоккейные звёзды?

Сидни Кросби

18 лет
18 лет
36 лет
36 лет

В параллельном матче Сидни Кросби, извечный соперник Овечкина, тоже стартовал в НХЛ. Канадский уникум не снискал успеха и, несмотря на одну результативную передачу, ушёл побеждённым. «Нью-Джерси» буквально размазал его «Питтсбург» — 5:1. Впрочем, уже через четыре года Сид вместе со своей командой оказался на вершине, а к 2017-му стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. Овечкину о таком достижении остаётся только мечтать.

Игорь Ларионов

45 лет
45 лет
62 года
62 года

Игорь Ларионов завершил энхаэловскую карьеру незадолго до первого гола Ови — в декабре 2004 года он провёл прощальный матч в Москве. В промежутке между этим событием и возвращением в хоккей в качестве агента Ларионов нечасто появлялся на публике.

Евгений Малкин

19 лет
19 лет
36 лет
36 лет

Когда Овечкин набивал свой первый полтинник в НХЛ, Евгений Малкин играл в Суперлиге третий сезон. К этому моменту уральский нападающий окончательно освоился в роли звезды «Металлурга» и вышел на график свыше одного очка — причём как в регулярке, так и в плей-офф. Летом 2006 года Малкин сбежал со сборов «Магнитки», которые проходили в Хельсинки, и отправился за океан, где на долгие годы стал принципиальным соперником Овечкина.

Уэйн Гретцки

44 года
44 года
62 года
62 года

После завершения профессиональной карьеры Уэйн Гретцки активно искал себя. Практически сразу он вошёл в долю владения клубом «Финикс Койотс», а в 2005 году оказался в одной роли с Ови: маэстро тоже дебютировал — только в роли главного тренера «койотов».

Сергей Фёдоров

36 лет
36 лет
53 года
53 года

14 февраля 2004 года Фёдоров первым из россиян набрал тысячное очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Во время локаута он, в отличие от многих соотечественников, принял решение не играть дома. Вскоре после забастовки хоккеистов центрфорварда обменяли — из «Анахайма» в «Коламбус», а в 2008 году будущий тренер ЦСКА присоединился к Овечкину в «Вашингтоне».

Яромир Ягр

33 года
33 года
51 год
51 год

Лучший чех в истории хоккея начинал один из своих лучших сезонов в НХЛ. По его итогам Ягр набрал 123 очка, забросив более 50 шайб и став обладателем «Лестер Пирсон Эворд» — это предыдущая версия названия «Тед Линдсей Эворд». Приз вручается самому выдающемуся игроку сезона по мнению хоккеистов. Впоследствии результаты Яромира пошли под гору, и через два года он предпринял резкий карьерный поворот — отправился в «Авангард».

Владислав Третьяк

53 года
53 года
71 год
71 год

За два года до первого гола Овечкина лучший вратарь XX века впервые был избран депутатом в Госдуму РФ. Спустя два десятилетия он сохраняет этот пост. В 2005-м Третьяк получил дополнительный статус и принял на себя обязанности председателя ГД по физической культуре, спорту и делам молодёжи. Вскоре после этого участник Суперсерии-1972 возглавил Федерацию хоккея России, руководство которой не оставляет до сих пор.

Вячеслав Фетисов

47 лет
47 лет
65 лет
65 лет

Доведя сборную России до бронзовых медалей на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити, Фетисов стал обрастать государственными должностями. Наиболее продолжительный отрезок времени (с 2004 по 2008 гг.) он провёл на посту руководителя Федерального агентства по физической культуре и спорту (Росспорт). Функции агентства после его ликвидации перешли Минобрнауки и Минкультуры.

Марио Лемье

40 лет
40 лет
57 лет
57 лет

В год дебюта Овечкина Марио Лемье, напротив, прощался с хоккеем. Опытный канадец на несколько месяцев взял под опеку Кросби. Некоторое время молодой хоккеист даже жил в доме легенды «Пингвинз». Лемье начал сезон после 23-месячного отсутствия на льду из-за травм и болезней. По ходу турнира у форварда выявили фибрилляцию предсердий, что заставило его окончательно завершить карьеру. В последний раз Марио появился на площадке в середине декабря.

***

Проспекту «Филадельфии» Матвею Мичкову исполнилось 11 месяцев, а Коннору Бедарду не было ещё и четырёх. Вероятно, Ови успеет сыграть не только против второго, но и дождётся в НХЛ появления первого. Контракт именитого россиянина с «Кэпиталз» будет действовать ещё три года.

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