Канадская бригада в «Сибири» или суперамериканец в Уфе? Рейтинг легионеров в КХЛ, Восток

«Авангард»: Либор Шулак (Чехия), Райан Спунер (Канада), Рид Буше (США)

Омский клуб стал одной из главных жертв политики протекционизма в КХЛ. Ужесточение лимита на легионеров заставило «ястребов» расстаться с Алексом Бродхёрстом – идеальным кандидатом на роль второго центрфорварда. На прошлой неделе вдруг оказалось, что эта потеря была лишь половиной беды. Корбан Найт, коллега Бродхёрста по амплуа, разорвал трудовые отношения с сибиряками – и вот тогда ситуация по-настоящему вышла из-под контроля.

В то же время генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов быстро соориентировался и подписал контракт с хорошо адаптированным к лиге Райаном Спунером. К нему омичи присматривались ещё по ходу предыдущего сезона, но не успели договориться до дедлайна.

Спунер вряд ли сможет заменить Найта в полной мере. Экс-игрок минского «Динамо» в гораздо меньшей степени тяготеет к черновой работе, и было бы бессмысленно ожидать от него желания самоотверженно создавать пространство идей и действий для других. При этом атакующий потенциал Спунера заметно выше.

В отличие от Найта, некуда идти Риду Буше – его из-за скандального дела об изнасиловании совсем не ждут на родине. Третья легионерская вакансия «Авангарда» занята Либором Шулаком. Во многом именно вокруг его фигуры был выстроен феноменальный «Адмирал» прошлого сезона. В Омске претендентов на роль лидеров намного больше, и пока не до конца понятно, как во всех отношениях сильный чешский защитник встроится в систему.