Канадская бригада в «Сибири» или суперамериканец в Уфе? Рейтинг легионеров в КХЛ, Восток

С какими иностранными игроками в новый сезон входят команды Восточной конференции? Давайте вспомним всех и выясним, чью бригаду легионеров вы считаете сильнейшей перед стартом сезона.
Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Ак Барс»: Дмитрий Яшкин (Чехия)
СКА добровольно отказался от самого результативного иностранца КХЛ последних лет, и в Казани у Дмитрия Яшкина есть отличная возможность вернуться в связку с Шипачёву и Кагарлицкому, с которыми он по-хорошему спелся в московском «Динамо». В плей-офф нападающего беспокоили какие-то проблемы со здоровьем, и если ему удалось их разрешить, то соперникам «Ак Барса» придётся ещё сложнее, чем раньше.
«Авангард»: Либор Шулак (Чехия), Райан Спунер (Канада), Рид Буше (США)
Омский клуб стал одной из главных жертв политики протекционизма в КХЛ. Ужесточение лимита на легионеров заставило «ястребов» расстаться с Алексом Бродхёрстом – идеальным кандидатом на роль второго центрфорварда. На прошлой неделе вдруг оказалось, что эта потеря была лишь половиной беды. Корбан Найт, коллега Бродхёрста по амплуа, разорвал трудовые отношения с сибиряками – и вот тогда ситуация по-настоящему вышла из-под контроля.
В то же время генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов быстро соориентировался и подписал контракт с хорошо адаптированным к лиге Райаном Спунером. К нему омичи присматривались ещё по ходу предыдущего сезона, но не успели договориться до дедлайна.
Спунер вряд ли сможет заменить Найта в полной мере. Экс-игрок минского «Динамо» в гораздо меньшей степени тяготеет к черновой работе, и было бы бессмысленно ожидать от него желания самоотверженно создавать пространство идей и действий для других. При этом атакующий потенциал Спунера заметно выше.
В отличие от Найта, некуда идти Риду Буше – его из-за скандального дела об изнасиловании совсем не ждут на родине. Третья легионерская вакансия «Авангарда» занята Либором Шулаком. Во многом именно вокруг его фигуры был выстроен феноменальный «Адмирал» прошлого сезона. В Омске претендентов на роль лидеров намного больше, и пока не до конца понятно, как во всех отношениях сильный чешский защитник встроится в систему.
«Сибирь»: Тревор Мёрфи, Тейлор Бек, Энди Андреофф (все — Канада)
Новосибирский клуб отныне собирается играть размашисто и захватывающе, в атаку, и основными созидателями в системе Дэвида Немировски должны стать именно представители канадской диаспоры. Защитник Мёрфи и форвард Бек давно зарекомендовали себя с лучшей стороны, а Андреофф лишь делает первые шаги в новой лиге. В предыдущем сезоне он покорил АХЛ, став её лучшим снайпером. Обычно в России раскрываются даже люди менее внушительного статуса.
«Автомобилист»: Ник Эберт (Канада), Брукс Мэйсек (Германия), Стефан Да Коста (Франция)
«Автомобилист» не рискнул изобретать велосипед и остался вместе с проверенными иностранцами. Упавшая граница лимита выбила из состава Патриса Кормье, и с учётом его лидерских качеств и опыта это неприятная новость. Но в игровом отношении Эберт, Мэйсек и Да Коста значительно эффективнее. Они и должны закрыть атакующие потребности «Авто» в большинстве и в своих микроматчах «5 на 5». Ключевой вопрос – удастся ли инобригаде пронести запал через сезон: регулярки для легионеров «Автомобилиста», как правило, складываются успешно, а вот к плей-офф магия рассеивается.
«Салават Юлаев»: Александр Хмелевски (США)
В Уфе только один иностранец, но какой! Александр Хмелевски, возможно, лучшее, что случилось с «Салаватом» в прошлом сезоне. Молодой, скоростной и напористый, всегда заряженный на ворота, лояльный клубу, открытый окружающему миру – звезда КХЛ по полному праву.
«Нефтехимик»: Лукаш Клок (Чехия), Энтони Камара (Канада)
Нижнекамцы странным образом расстались с Камарой послей плей-офф, но воссоединились чуть позже. По игре результативный нападающий точно не портил погоды в молодом коллективе. Вернулся в татарстанский город и Лукаш Клок – защитник уезжал в приснопамятном феврале 2022-го. До этого он производил впечатление надёжного оборонца.
«Амур»: Алекс Бродхёрст (США), Янис Калниньш (Латвия), Кэмерон Ли (Канада)
Хабаровчане воспользовались проблемами «Авангарда» и пригласили на берега Амура Алекса Бродхёрста. В команде остался вратарь Янис Калниньш, который отлично справился с обязанностями бэкапа. Пока в статусе легионера числится и защитник Кэмерон Ли, но он уже объявил о намерении взять российский паспорт, и, судя по нынешней конъюнктуре, завершение этого процесса – всего лишь дело времени.
«Металлург»: Робин Пресс (Швеция), Люк Джонсон (США), Жан-Себастьен Ди (Канада)
Миграция из «Северстали» в «Металлург» оказалась вовсе не такой масштабной, как можно было предполагать. Один из двух игроков, которые проследовали в топ-клуб вслед за Андреем Разиным, – защитник Робин Пресс. Внутри КХЛ швед производит впечатление великолепного универсала, обладающего нужными умениями как в спецбригадах, так и равных составах. Другое неоспоримое достоинство скандинава – редкий правый хват, расширяющий возможности всей пятёрки.
Остальные легионеры «Металлурга» известны в гораздо меньшей степени. Уральцы вытащили из АХЛ одного профильного центра (Люка Джонсона) и человека, готового сыграть на дефицитной позиции (Жан-Себастьена Ди). Оба не смогли не то что пробиться в НХЛ, но и, что называется, сделать заявку на это достижение, а их ахаэловская статистика вовсе не переливается цветами успеха. Но что, если в «Магнитке» знают то, что все пропускают мимо?
«Трактор»: Закари Фукале, Роберт Хэмилтон (оба — Канада), Понтус Оберг (Швеция)
Челябинцы пошли ва-банк, связав свою судьбу с Закари Фукале – вратарём-дублёром из прошедшего плей-офф КХЛ. С другой стороны, к 28 годам он накопил достаточно опыта, и возможный прорыв вратаря не станет откровением – как, впрочем, и провал.
Ставка на других легионеров беспроигрышная. Защитник Хэмилтон очень хорош во всех компонентах созидания – от броска до движения шайбы, а 29-летний Оберг находится в самом расцвете сил и обладает техникой элитного для КХЛ форварда.
«Лада»: Скотт Космачук, Трой Джозефс (оба — Канада), Остап Сафин (Чехия)
Тольяттинские канадцы – скорее про работоспособность, чем про талант. Наивно питать надежды на то, что они будут набирать очки пачками, но им невозможно отказать в спортивной агрессии, духовитости, желании и готовности к борьбе. На данный момент легионерская «плашка» числится также за Остапом Сафиным. Но чех, как и некоторые другие иностранцы, планирует получить красный паспорт, поэтому в «Ладе» уже сейчас открыто говорят, что за бугром ищут защитника.
«Адмирал»: Колби Уильямс, Джованни Фьоре, Тайлер Граовац (все — Канада)
Исторический сезон «Адмирала» не прошёл незамеченным для других клубов, поэтому во Владивостоке пришлось многое поменять. Из легионерской линии осталось только одно звено – стабильный и смелый защитник Колби Уильямс.
Тайлер Граовац неплохо знаком зрителям лиги по игре за «Витязь». Нападающий Джованни Фьоре – скорее кот в мешке: ранее сыграл по полторы сотни матчей в АХЛ и чемпионате Германии. Главный тренер «моряков» Леонид Тамбиев оценил обоих новичков комплиментарно: «Я уже вижу, что они мужикастые – в борьбе, в стыках, идут туда и выигрывают. В КХЛ это важно. Надеюсь, парни нам помогут».
- 10 августа 2023
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