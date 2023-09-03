Чудовищный ляп вратаря «Лады» и суперкамбэк нового клуба Квартальнова. Итоги дня в КХЛ

2 сентября в новом сезоне КХЛ состоялся первый полноценный игровой день. Подводим его итоги.

«Авангард» и «Сибирь» провели первое сибирское дерби сезона. В матче хватало голевых моментов, но на двоих соперники забросили лишь три шайбы. Новосибирцы открыли счёт в конце второго периода в меньшинстве, но в третьем периоде омичи забросили две шайбы и в итоге одержали победу. Героем встречи мог бы стать голкипер «Сибири» Антон Красоткин, сделавший 33 сейва и державший «Сибирь» в игре, но в его ворота в результате влетели две шайбы после рикошетов от собственных партнёров.

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В параллельной встрече в Астане «Барыс» принимал «Салават Юлаев». Уфимцы контролировали ход игры бóльшую часть времени и забивали шикарные голы, но в конце основного времени хозяева едва не устроили камбэк. Впрочем, гости удержали победу.

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В Москве чемпион предсезонки «Спартак» принимал «Куньлунь», и уже в первом периоде красно-белые пропустили три шайбы. В дальнейшем хозяева устранили бардак в защите, но достать мытищинских китайцев не смогли. 4:3 – первая победа «драконов» в сезоне, а вратарь «Куньлуня» Джереми Смит сделал 41 сейв.

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«Автомобилист» и «Металлург» сыграли уральское дерби в Екатеринбурге. За «Магнитку» забивали только казахстанские хоккеисты (Мухаметов и Михайлис), но победным оказался гол «казаха» из «Авто». Блэкер в овертайме блеснул индивидуальным мастерством и принёс хозяевам трудную победу.

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«Лада» в первой игре после возвращения в КХЛ бóльшую часть игрового времени вела в счёте благодаря шайбе Никиты Попугаева, а затем проиграла матч буквально за две минуты. «Трактор» сравнял счёт в большинстве, ну а роковым оказался чудовищный ляп голкипера Владислава Подъяпольского.

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«Северсталь» и ХК «Сочи» сыграли результативную встречу в Череповце. Хозяева победили, а южане продолжили традицию конца межсезонья запускать полную авоську.

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Самый статусный матч дня выдался нерезультативным. О’Делл быстро открыл счёт, но затем СКА планомерно перевернул игру, сравнял результат после блестящей работы связки Гальченюк – Толчинский, а потом вырвал победу благодаря классному броску Хайруллина в большинстве.

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В Балашихе «Витязь» принимал обновлённый за лето «Амур». Первый период оказался безголевым, зато на старте второго хозяева выстрелили дуплетом. Но затем за дело взялись новые хабаровские звёзды и ещё до перерыва обеспечили «тиграм» не только камбэк, но и комфортное преимущество. Алекс Бродхёрст набрал 2+1, у Хохлачёва 1+1, Егор Коршков набрал одно очко за ассист, но поучаствовал в трёх шайбах. В третьем периоде «Амур» спокойно довёл дело до победы.

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Главный камбэк дня состоялся в Нижнекамске, где «Нефтехимик» обыгрывал новый клуб Дмитрия Квартальнова минское «Динамо» 4:1 к старту второго периода, а в итоге уступил в овертайме. «Зубры» отыгрались задолго до конца основного времени, а в овертайме победу им принёс защитник Янни Калдис, оформивший сегодня дубль.

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Матчи 3 сентября