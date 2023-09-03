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Результаты матчей КХЛ 2 сентября: обзоры, видео голов, хайлайты, расписание матчей на 3 сентября

Чудовищный ляп вратаря «Лады» и суперкамбэк нового клуба Квартальнова. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 2 сентября
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Новые звёзды «Амура» взялись за дело, чемпион предсезонки «Спартак» сразу же проиграл.

2 сентября в новом сезоне КХЛ состоялся первый полноценный игровой день. Подводим его итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 сентября 2023, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Яковлев (Шашков, Ефремов) – 39:38 (4x5)     1:1 Спунер (Ткачёв, Панюков) – 41:15 (5x4)     2:1 Гераськин (Спунер, Ткачёв) – 57:57 (5x5)    

«Авангард» и «Сибирь» провели первое сибирское дерби сезона. В матче хватало голевых моментов, но на двоих соперники забросили лишь три шайбы. Новосибирцы открыли счёт в конце второго периода в меньшинстве, но в третьем периоде омичи забросили две шайбы и в итоге одержали победу. Героем встречи мог бы стать голкипер «Сибири» Антон Красоткин, сделавший 33 сейва и державший «Сибирь» в игре, но в его ворота в результате влетели две шайбы после рикошетов от собственных партнёров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 сентября 2023, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хмелевски – 12:51 (5x5)     0:2 Ефремов (Лещенко, Науменков) – 24:18 (5x5)     0:3 Шаров (Шмелёв, Хафизуллин) – 45:56 (5x4)     1:3 Гайтамиров – 50:18 (5x5)     2:3 Оберг (Грант, Барбер) – 55:34 (5x4)    

В параллельной встрече в Астане «Барыс» принимал «Салават Юлаев». Уфимцы контролировали ход игры бóльшую часть времени и забивали шикарные голы, но в конце основного времени хозяева едва не устроили камбэк. Впрочем, гости удержали победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 сентября 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Броссо (Вон, Сомерби) – 04:16 (5x5)     0:2 Фу (Пу, Родевальд) – 06:47 (5x4)     1:2 Чайковски (Морозов, Цыплаков) – 19:34 (5x4)     1:3 Челиос (Кэмпбелл, Рич) – 19:59 (5x5)     2:3 Голдобин (Орлов, Морозов) – 21:10 (5x5)     2:4 Фрэм (Фу, Ип) – 41:16 (5x5)     3:4 Порядин (Морозов, Чайковски) – 58:27 (6x5)    

В Москве чемпион предсезонки «Спартак» принимал «Куньлунь», и уже в первом периоде красно-белые пропустили три шайбы. В дальнейшем хозяева устранили бардак в защите, но достать мытищинских китайцев не смогли. 4:3 – первая победа «драконов» в сезоне, а вратарь «Куньлуня» Джереми Смит сделал 41 сейв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 сентября 2023, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Зборовский (Трямкин, Валк) – 09:06 (4x4)     1:1 Мухаметов (Гололобов) – 40:54 (5x5)     1:2 Михайлис (Хабаров, Яковлев) – 51:05 (5x5)     2:2 Мэйсек (Трямкин, Макеев) – 55:12 (5x5)     3:2 Блэкер (Мэйсек) – 60:18 (3x3)    

«Автомобилист» и «Металлург» сыграли уральское дерби в Екатеринбурге. За «Магнитку» забивали только казахстанские хоккеисты (Мухаметов и Михайлис), но победным оказался гол «казаха» из «Авто». Блэкер в овертайме блеснул индивидуальным мастерством и принёс хозяевам трудную победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 сентября 2023, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Попугаев – 03:37 (5x5)     1:1 Калинин (Кравцов, Дер-Аргучинцев) – 43:41 (5x4)     1:2 Бурдасов (Калинин) – 45:43 (5x5)    

«Лада» в первой игре после возвращения в КХЛ бóльшую часть игрового времени вела в счёте благодаря шайбе Никиты Попугаева, а затем проиграла матч буквально за две минуты. «Трактор» сравнял счёт в большинстве, ну а роковым оказался чудовищный ляп голкипера Владислава Подъяпольского.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
6 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Гараев (Николаев, Сагадеев) – 08:37 (5x4)     1:1 Пилипенко (Седов, Аймурзин) – 25:28 (5x5)     2:1 Пилипенко (Давыдов, Седов) – 27:49 (5x5)     2:2 Рендулич (Грэм, Петьков) – 32:27 (5x5)     3:2 Степанов (Иванцов, Аймурзин) – 35:21 (5x4)     4:2 Чуркин (Абросимов, Лишка) – 41:56 (5x5)     5:2 Рожков (Давыдов, Абросимов) – 52:06 (5x5)     5:3 Грэм (Волков) – 55:58 (5x5)     6:3 Лишка – 58:05 (en)    

«Северсталь» и ХК «Сочи» сыграли результативную встречу в Череповце. Хозяева победили, а южане продолжили традицию конца межсезонья запускать полную авоську.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 О'Делл (Рашевский, Менелл) – 01:42 (5x5)     1:1 Толчинский (Гальченюк) – 20:52 (5x5)     1:2 Хайруллин (Никишин, Толчинский) – 43:01 (5x4)    

Самый статусный матч дня выдался нерезультативным. О’Делл быстро открыл счёт, но затем СКА планомерно перевернул игру, сравнял результат после блестящей работы связки Гальченюк – Толчинский, а потом вырвал победу благодаря классному броску Хайруллина в большинстве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
Амур
Хабаровск
1:0 Галузин (Яремчук) – 24:10 (5x5)     2:0 Яремчук (Рой, Галузин) – 25:50 (5x4)     2:1 Гиздатуллин (Лапин, Хохлачёв) – 27:13 (6x5)     2:2 Бродхёрст (Ли) – 27:51 (5x5)     2:3 Бродхёрст (Коршков, Мищенко) – 30:24 (5x5)     2:4 Хохлачёв (Шевченко, Бродхёрст) – 39:20 (5x4)    

В Балашихе «Витязь» принимал обновлённый за лето «Амур». Первый период оказался безголевым, зато на старте второго хозяева выстрелили дуплетом. Но затем за дело взялись новые хабаровские звёзды и ещё до перерыва обеспечили «тиграм» не только камбэк, но и комфортное преимущество. Алекс Бродхёрст набрал 2+1, у Хохлачёва 1+1, Егор Коршков набрал одно очко за ассист, но поучаствовал в трёх шайбах. В третьем периоде «Амур» спокойно довёл дело до победы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 сентября 2023, суббота. 17:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Энас (Смирнов, Кёрран) – 07:33 (5x5)     1:1 Камара (Сидоров) – 09:24 (5x5)     2:1 Якупов (Клок, Камара) – 14:52 (5x4)     3:1 Белозёров (Шафигуллин, Брюквин) – 15:56 (5x4)     4:1 Попов (Клок) – 22:12 (4x5)     4:2 Игнатенко (Горбунов) – 30:38 (5x5)     4:3 Меркли (Волков, Калдис) – 40:53 (5x5)     4:4 Калдис (Волков) – 44:28 (5x4)     4:5 Калдис (Меркли) – 60:42 (3x3)    

Главный камбэк дня состоялся в Нижнекамске, где «Нефтехимик» обыгрывал новый клуб Дмитрия Квартальнова минское «Динамо» 4:1 к старту второго периода, а в итоге уступил в овертайме. «Зубры» отыгрались задолго до конца основного времени, а в овертайме победу им принёс защитник Янни Калдис, оформивший сегодня дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Матчи 3 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Адмирал
Владивосток
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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