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Результаты матчей КХЛ 18 сентября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, расписание матчей 19 сентября

Лакросс в московском дерби и роковая нелепость от Федотова. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 18 сентября
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«Нефтехимик» пережил исторический разгром, «Сочи» выиграл четвёртый матч подряд.

18 сентября в регулярном чемпионате КХЛ сыграли восемь матчей. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2023, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
8 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Лабейт (Скленичка, Шалапов) – 00:13 (5x5)     2:0 Ножье (Бекетаев, Шайхмедденов) – 03:48 (5x5)     3:0 Барбер (Лабейт, Данияр) – 37:36 (5x5)     4:0 Оберг (Скленичка, Барбер) – 43:19 (5x5)     5:0 Лабейт (Скленичка, Шестаков) – 46:01 (5x4)     6:0 Оберг (Скленичка, Барбер) – 54:16 (5x4)     7:0 Логвин (Нургалиев) – 56:20 (5x5)     8:0 Омирбеков (Асетов) – 57:12 (5x5)    

«Нефтехимик» всё никак не может выкарабкаться из ямы, в которую угодил прямо со старта сезона. Сегодня проблемы начались уже на первых секундах, а когда через три минуты в воротах побывала и вторая шайба, Гарипов сменил Тихомирова. «Барыс» это сдержало лишь ненадолго — во второй половине матча астанчане забросили ещё шесть (!) шайб. Исторический разгром — ещё никогда в КХЛ «Нефтехимик» не терпел такого крупного поражения.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Дер-Аргучинцев (Телегин) – 24:30 (5x4)     1:1 Булычёв (Кугрышев, Джозефс) – 29:33 (5x5)     1:2 Аноховский (Алтыбармакян, Романов) – 56:55 (5x5)    

Третий матч «Трактора» и «Лады» за этот месяц получился таким же, как и первые два — равным, боевым и с небольшим количеством голов. И снова интрига сохранялась до последнего — обменявшись голами во втором периоде, остаток матча соперники провели в борьбе. «Трактор» больше владел инициативой, но «Лада» смогла дотерпеть, и за три минуты до конца Никита Аноховский забросил свою первую шайбу в КХЛ и принёс тольяттинцам четвёртую победу в последних пяти матчах!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Коробкин (Пресс, Кошелев) – 07:32 (5x4)     2:0 Дронов (Пресс, Михайлис) – 27:30 (5x4)     2:1 Ли (Денежкин) – 29:46 (5x5)     2:2 Бывальцев (Макеев, Гуркин) – 32:08 (5x4)     3:2 Мухаметов (Яковлев, Пресс) – 37:05 (5x5)     4:2 Коробкин (Кошелев, Квартальнов) – 48:47 (5x5)    

«Магнитка» вернула должок уральским соседям за поражение на старте сезона, а заодно не дала им сравняться по очкам в турнирной таблице. Довольно быстро забив в большинстве, «Металлург» повторил этот трюк и на старте второго периода. Команда Заварухина смогла оперативно отыграться, один из голов забил Алексей Бывальцев, для которого эта шайба стала первой за новую команду. Но и на второй перерыв «Магнитка» ушла, ведя в счёте, и в итоге довольно спокойно довела дело до победы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 0
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Лещенко (Науменков, Шмелёв) – 61:48 (5x3)    

«Торпедо» дольше всех в этом сезоне держалось без поражений, но за первым — в предыдущем матче — последовало и второе. Единственной шайбы в Уфе пришлось ждать до овертайма, на который нижегородцы вышли в меньшинстве из-за удаления Михаила Орлова. Уфа рискнула и была вознаграждена — Вячеслав Лещенко реализовал «пять на три» при игре без вратаря.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2023, понедельник. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Лихачёв (Шалунов) – 01:11 (5x5)     0:2 Алексеев (Рафиков, Полунин) – 16:01 (5x4)     1:2 Слепышев (Карнаухов) – 47:16 (5x5)    

Ярослав Лихачёв начал штамповать голы за «Локомотив» один за другим — нападающий забил в третьем матче подряд! Но если в первой шайбе Иван Федотов поделать ничего не мог, то второй гол стал следствием собственной нелепой роковой ошибки. В третьем периоде Антон Слепышев отыграл один гол, обеспечив напряжённую концовку, но Исаев играл выше всех похвал, да и весь «Локомотив» по матчу смотрелся солиднее и заслуженно победил.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Попов (Валенцов, Яремчук) – 00:31 (5x5)     1:1 Яшкин (А. Радулов, Кагарлицкий) – 06:30 (5x4)     2:1 Кателевский (Дыняк, Юдин) – 19:55 (5x5)     3:1 Яшкин (Кагарлицкий, Лучевников) – 21:05 (5x5)     3:2 Яровой (Рой, Цицюра) – 29:23 (5x4)     3:3 Аркалов (Козлов, Гончаров) – 50:12 (5x5)     3:4 Барак (Яровой) – 56:20 (5x5)     4:4 Яшкин (Семёнов, Шипачёв) – 59:14 (5x5)     5:4 Шипачёв (Яшкин) – 60:43 (3x3)    

Кто бы мог подумать, но «Ак Барс» и «Витязь» выдали бодрейший матч, в котором было всё. «Витязи» сначала забили на первой минуте, потом отыгрывались с 1:3, а в концовке не дотерпели до победы меньше минуты. Дмитрий Яшкин оформил хет-трик, а после гола Шипачёва в овертайме Шикин в сердцах колошматил клюшкой о ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Тянулин (Гараев) – 29:54 (5x5)     2:0 Галенюк (Криштоф, Рендулич) – 30:19 (5x5)     2:1 Абросимов (Ильин) – 34:11 (5x5)     2:2 Аймурзин (Петунин, Барберио) – 41:52 (5x5)     3:2 Попов (Рендулич, Грэм) – 52:37 (5x5)     4:2 Хафизов (Сагадеев) – 56:32 (5x5)     4:3 Моисеев (Абросимов, Давыдов) – 56:57 (5x5)     5:3 Гараев (Галенюк, Мичков) – 58:06 (5x5)    

«Сочи» продолжает радовать на старте сезона. Южане продемонстрировали завидную результативность, отгрузив «Северстали» пять голов с 19 бросков. Череповчане давили-давили, всё-таки смогли сравнять на старте третьего периода, но в концовке команда Дмитрия Кокорева безжалостно наказала соперника за ошибки в обороне. В итоге это уже четвёртая победа «Сочи» подряд, и они вышли на третье место на Западе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 3
Спартак
Москва
1:0 Муранов – 08:49 (4x5)     2:0 Джиошвили (Ожиганов, Ильенко) – 16:51 (5x4)     3:0 Рашевский (О'Делл) – 21:25 (5x5)     3:1 Усманов (Заседа) – 21:55 (5x5)     3:2 Порядин (Локтионов) – 34:46 (4x5)     4:2 Джиошвили (Рашевский, Пыленков) – 35:41 (5x5)     4:3 Принс (Локтионов, Цыплаков) – 50:13 (5x5)     5:3 Петухов (Римашевский) – 56:05 (5x5)     6:3 Петухов (Римашевский, Миронов) – 58:36 (en)    

Московское дерби получилось зажигательным — девять голов, обе команды команды умудрились отличиться в меньшинстве, спорный засчитанный гол Джиошвили (победный), а главным украшением вечера, да и всего игрового дня в КХЛ стал фантастический лакросс в исполнении Егора Петухова. Он ещё в «Барысе» стал специалистом по таким шайбам, а теперь забил и за бело-голубых.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 19 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2023, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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