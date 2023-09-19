Лакросс в московском дерби и роковая нелепость от Федотова. Итоги дня в КХЛ

18 сентября в регулярном чемпионате КХЛ сыграли восемь матчей. Подводим их итоги.

«Нефтехимик» всё никак не может выкарабкаться из ямы, в которую угодил прямо со старта сезона. Сегодня проблемы начались уже на первых секундах, а когда через три минуты в воротах побывала и вторая шайба, Гарипов сменил Тихомирова. «Барыс» это сдержало лишь ненадолго — во второй половине матча астанчане забросили ещё шесть (!) шайб. Исторический разгром — ещё никогда в КХЛ «Нефтехимик» не терпел такого крупного поражения.

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Третий матч «Трактора» и «Лады» за этот месяц получился таким же, как и первые два — равным, боевым и с небольшим количеством голов. И снова интрига сохранялась до последнего — обменявшись голами во втором периоде, остаток матча соперники провели в борьбе. «Трактор» больше владел инициативой, но «Лада» смогла дотерпеть, и за три минуты до конца Никита Аноховский забросил свою первую шайбу в КХЛ и принёс тольяттинцам четвёртую победу в последних пяти матчах!

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«Магнитка» вернула должок уральским соседям за поражение на старте сезона, а заодно не дала им сравняться по очкам в турнирной таблице. Довольно быстро забив в большинстве, «Металлург» повторил этот трюк и на старте второго периода. Команда Заварухина смогла оперативно отыграться, один из голов забил Алексей Бывальцев, для которого эта шайба стала первой за новую команду. Но и на второй перерыв «Магнитка» ушла, ведя в счёте, и в итоге довольно спокойно довела дело до победы.

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«Торпедо» дольше всех в этом сезоне держалось без поражений, но за первым — в предыдущем матче — последовало и второе. Единственной шайбы в Уфе пришлось ждать до овертайма, на который нижегородцы вышли в меньшинстве из-за удаления Михаила Орлова. Уфа рискнула и была вознаграждена — Вячеслав Лещенко реализовал «пять на три» при игре без вратаря.

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Ярослав Лихачёв начал штамповать голы за «Локомотив» один за другим — нападающий забил в третьем матче подряд! Но если в первой шайбе Иван Федотов поделать ничего не мог, то второй гол стал следствием собственной нелепой роковой ошибки. В третьем периоде Антон Слепышев отыграл один гол, обеспечив напряжённую концовку, но Исаев играл выше всех похвал, да и весь «Локомотив» по матчу смотрелся солиднее и заслуженно победил.

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Кто бы мог подумать, но «Ак Барс» и «Витязь» выдали бодрейший матч, в котором было всё. «Витязи» сначала забили на первой минуте, потом отыгрывались с 1:3, а в концовке не дотерпели до победы меньше минуты. Дмитрий Яшкин оформил хет-трик, а после гола Шипачёва в овертайме Шикин в сердцах колошматил клюшкой о ворота.

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«Сочи» продолжает радовать на старте сезона. Южане продемонстрировали завидную результативность, отгрузив «Северстали» пять голов с 19 бросков. Череповчане давили-давили, всё-таки смогли сравнять на старте третьего периода, но в концовке команда Дмитрия Кокорева безжалостно наказала соперника за ошибки в обороне. В итоге это уже четвёртая победа «Сочи» подряд, и они вышли на третье место на Западе.

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Московское дерби получилось зажигательным — девять голов, обе команды команды умудрились отличиться в меньшинстве, спорный засчитанный гол Джиошвили (победный), а главным украшением вечера, да и всего игрового дня в КХЛ стал фантастический лакросс в исполнении Егора Петухова. Он ещё в «Барысе» стал специалистом по таким шайбам, а теперь забил и за бело-голубых.

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Матчи 19 сентября