Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Киф — о вылете из плей-офф: соперники «Торонто» заставляют нас обыгрывать самих себя

Киф — о вылете из плей-офф: соперники «Торонто» заставляют нас обыгрывать самих себя
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф оценил поражение в седьмом матче серии с «Бостоном» (1:2 ОТ) и заявил, что «Мэйпл Лифс» в очередной раз обыграли сами себя.

«Очевидно, эта серия была очень близкой, мы подобрались максимально близко к победе, добравшись до овертайма седьмой игры. Очень обидно, что мы не оказались на правильной стороне. Мне понравилось, как наша команда боролась за то, чтобы оказаться в этой ситуации, соревноваться и иметь шанс на победу на расстоянии одного гола.

Когда команды играют с «Торонто», они выстраивают свою игру так, чтобы «Лифс» победили самих себя», — цитирует Кифа пресс-служба клуба.

«Мишки» забирали серию у «Торонто» в седьмых матчах в 1941, 2013, 2018, 2019 и 2024 годах. В свою очередь, «Торонто» единственный раз побеждал «Бостон» в седьмом матче серии плей-офф НХЛ ещё 65 лет назад — в 1959 году.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 7-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 1
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нюландер (Мэттьюс, Бертуцци) – 49:01 (5x5)     1:1 Линдхольм (ван Римсдайк, Бразо) – 50:22 (5x5)     2:1 Пастрняк (Линдхольм, Карло) – 61:54 (5x5)    
Материалы по теме
«Торонто» точно проклят. Канадцы опять проиграли «Бостону» седьмой матч серии плей-офф НХЛ
«Торонто» точно проклят. Канадцы опять проиграли «Бостону» седьмой матч серии плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android