Киф — о вылете из плей-офф: соперники «Торонто» заставляют нас обыгрывать самих себя

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф оценил поражение в седьмом матче серии с «Бостоном» (1:2 ОТ) и заявил, что «Мэйпл Лифс» в очередной раз обыграли сами себя.

«Очевидно, эта серия была очень близкой, мы подобрались максимально близко к победе, добравшись до овертайма седьмой игры. Очень обидно, что мы не оказались на правильной стороне. Мне понравилось, как наша команда боролась за то, чтобы оказаться в этой ситуации, соревноваться и иметь шанс на победу на расстоянии одного гола.

Когда команды играют с «Торонто», они выстраивают свою игру так, чтобы «Лифс» победили самих себя», — цитирует Кифа пресс-служба клуба.

«Мишки» забирали серию у «Торонто» в седьмых матчах в 1941, 2013, 2018, 2019 и 2024 годах. В свою очередь, «Торонто» единственный раз побеждал «Бостон» в седьмом матче серии плей-офф НХЛ ещё 65 лет назад — в 1959 году.