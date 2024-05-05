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Шелдон Киф: в этом сезоне «Торонто» был другим, мы могли победить «Бостон»

Шелдон Киф: в этом сезоне «Торонто» был другим, мы могли победить «Бостон»
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Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф заявил, что в этом сезоне команда была более сплочённая и имела все шансы на победу в серии с «Бостоном» (3-4).

«Мы уже долго пытаемся прорваться и показать результат. Понимаю, что в этом сезоне мы вновь оставили многие вопросы без ответов. Скажу только, что эта группа игроков сплотилась на протяжении всего сезона. В этом году эта команда была другой. Ядро команды осталось неизменным, но ребята вокруг них были другими. Настроение вокруг команды было иным, мы играли по-другому. Я думаю, что в этой серии мы показали признаки команды, которая может победить», — цитирует Кифа пресс-служба клуба.

Судьба серии решилась в седьмом матче, что в истории противостояния этих команд в плей-офф произошло уже шестой раз, в том числе дважды за последние шесть лет. В активе «Бостона» теперь ещё более подавляющее преимущество по победам в седьмых матчах — 5-1.

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