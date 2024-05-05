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«Не буду говорить об удаче, это для неудачников». Самсонов подвёл итоги сезона «Торонто»

«Не буду говорить об удаче, это для неудачников». Самсонов подвёл итоги сезона «Торонто»
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Вратарь «Торонто» Илья Самсонов подвёл итоги сезона и оценил победную шайбу нападающего Давида Пастрняка в овертайме седьмого матча серии с «Бостоном» (2:1 ОТ).

«Тяжело сейчас говорить, для нас сезон окончен. Мы проделали отличную работу, вернулись со счёта 1-3 в серии. Не буду говорить об удаче, это для неудачников. Обе команды играли хорошо, но мы имеем то, что имеем. Не знаю, что ещё сказать. Мы тяжело начинали этот сезон, в команду пришло много новых ребят. Мы сплотились и играли друг за друга, и очень тяжело принять, что сезон для нас закончен.

Победный гол Пастрняка? Я увидел, что он подобрал отскок от борта, шайба была слишком далеко от меня. Попытался отбить шайбу, но он бросил верхом и игра закончилась.

Когда узнал, что буду играть в седьмом матче? Я готовился также как и всегда, и узнал, что буду играть лишь в два часа дня перед матчем. Возвращение Мэттьюса в седьмом матче? Это потрясающе, никто не ждал, что он будет играть. Он воин, он не чувствовал себя полностью здоровым. Его участие в игре дало эмоциональный импульс команде, это было очень важно», — цитирует Самсонова пресс-служба клуба.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 7-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 1
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нюландер (Мэттьюс, Бертуцци) – 49:01 (5x5)     1:1 Линдхольм (ван Римсдайк, Бразо) – 50:22 (5x5)     2:1 Пастрняк (Линдхольм, Карло) – 61:54 (5x5)    
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