«Торпедо» Ларионова уничтожило «Динамо», а «Северсталь» забила 10 голов! Итоги дня КХЛ

В Сочи на символическое вбрасывание вышел Олег Романцев — и вряд ли он был доволен результатом.

7 октября в регулярном чемпионате КХЛ сыграли четыре матча. Подводим их итоги.

«Куньлунь» в Мытищах играл при большой для себя зрительской аудитории, но большинство её явно составляли болельщики «Спартака». Китайская команда все ещё испытывает недокомплект форвардов, и это ей явно мешает: «Куньлунь» снова допустил более 40 бросков по своим воротам. Красно-белые, игравшие в сером, снова отметились красивым розыгрышем в большинстве, который реализовал Павел Порядин. Победный гол забил один из самых боевитых форвардов «Спартака» Максим Цыплаков.

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Несмотря на слухи про загадочного «североамериканского специалиста», получивший шанс в родном Челябинске Алексей Заварухин явно хочет задержаться в своей должности подольше. И. о. главного тренера «Трактора» сделал несколько важных перестановок, перевёл Сергея Калинина в третье звено и возродил звено Тертышный — Ткачёв — Шабанов из прошлого сезона. Перемены сработали отлично: бывший капитан «Авангарда» забил, Тертышный сделал ассист на Шабанова. Челябинский клуб сыграл напористо, как на предсезонке, а статус Михаила Кравца в Омске снова под вопросом.

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«Торпедо» приехало в Москву на фоне мини-спада после сухого поражения от «Авангарда» и не самой простой игры в Мытищах. Как оказалось, в Подмосковье парни Ларионова просто экономили силы на серьёзного соперника. Уже к середине игры Василий Атанасов оформил хет-трик к радости арены, где выездные болельщики составляли немалую часть аудитории. «Динамо» не помогла даже замена вратаря — Алексей Кудашов вынужден был провести обратную перестановку голкипера. Два поражения бело-голубых с общим счётом 3:12 наверняка заставят команду сильно задуматься.

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Матч в Сочи был отмечен символическим вбрасыванием от Олега Романцева — легендарный тренер «Спартака» сейчас болеет за «леопардов». Романцев и правда увидел яркий атакующий хоккей, но от команды, которая приехала в гости. Хотя «Сочи» открыл счёт, больше хозяева не забивали — второй хет-трик дня оформил постепенно находящий себя на новом месте Никита Коростелёв. Окончательно развалились хозяева в третьем периоде, бросив на произвол судьбы формально третьего вратаря Никиту Богданова. У «Северстали» лишь два форварда остались без набранных очков.

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Матчи 8 октября

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