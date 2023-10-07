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Результаты матчей КХЛ 7 октября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, матчи 8 октября

«Торпедо» Ларионова уничтожило «Динамо», а «Северсталь» забила 10 голов! Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
«Торпедо» Ларионова уничтожило «Динамо»
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В Сочи на символическое вбрасывание вышел Олег Романцев — и вряд ли он был доволен результатом.

7 октября в регулярном чемпионате КХЛ сыграли четыре матча. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2023, суббота. 13:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 4
Спартак
Москва
0:1 Порядин (Локтионов, Морозов) – 13:41 (5x4)     1:1 Ип (Пу, Меркли) – 19:14 (5x4)     2:1 Фрэм (Родевальд) – 22:10 (5x5)     2:2 Вишневский (Принс) – 28:21 (5x4)     2:3 Зайцев (Порядин, Голдобин) – 34:20 (5x5)     3:3 Вуд (Спроул, Локхарт) – 36:32 (5x4)     3:4 Цыплаков (Савиков, Вишневский) – 48:46 (5x5)    

«Куньлунь» в Мытищах играл при большой для себя зрительской аудитории, но большинство её явно составляли болельщики «Спартака». Китайская команда все ещё испытывает недокомплект форвардов, и это ей явно мешает: «Куньлунь» снова допустил более 40 бросков по своим воротам. Красно-белые, игравшие в сером, снова отметились красивым розыгрышем в большинстве, который реализовал Павел Порядин. Победный гол забил один из самых боевитых форвардов «Спартака» Максим Цыплаков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2023, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Яруллин) – 19:10 (5x5)     0:2 Шабанов (Тертышный, Телегин) – 24:17 (5x5)     0:3 Калинин (Карпухин, Щучинов) – 25:28 (5x5)     1:3 Гуляев (Ткачёв, Буше) – 26:18 (5x5)     1:4 Попов – 58:42 (en)    

Несмотря на слухи про загадочного «североамериканского специалиста», получивший шанс в родном Челябинске Алексей Заварухин явно хочет задержаться в своей должности подольше. И. о. главного тренера «Трактора» сделал несколько важных перестановок, перевёл Сергея Калинина в третье звено и возродил звено Тертышный — Ткачёв — Шабанов из прошлого сезона. Перемены сработали отлично: бывший капитан «Авангарда» забил, Тертышный сделал ассист на Шабанова. Челябинский клуб сыграл напористо, как на предсезонке, а статус Михаила Кравца в Омске снова под вопросом.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2023, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 7
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Атанасов (Гончарук) – 17:20 (5x5)     0:2 Ларионов (Атанасов, Фирстов) – 21:56 (5x4)     1:2 Гусев (Пыленков, Ожиганов) – 24:39 (4x5)     1:3 Атанасов (Летунов) – 24:55 (5x4)     1:4 Атанасов (Alexei Kruchinin, Конюшков) – 26:36 (5x4)     1:5 Летунов (Стеклов, Ян) – 31:08 (5x5)     1:6 Силаев (Ян) – 35:42 (5x5)     1:7 Ларионов (Линч) – 38:12 (5x5)    

«Торпедо» приехало в Москву на фоне мини-спада после сухого поражения от «Авангарда» и не самой простой игры в Мытищах. Как оказалось, в Подмосковье парни Ларионова просто экономили силы на серьёзного соперника. Уже к середине игры Василий Атанасов оформил хет-трик к радости арены, где выездные болельщики составляли немалую часть аудитории. «Динамо» не помогла даже замена вратаря — Алексей Кудашов вынужден был провести обратную перестановку голкипера. Два поражения бело-голубых с общим счётом 3:12 наверняка заставят команду сильно задуматься.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2023, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 10
Северсталь
Череповец
1:0 Тянулин (Мичков) – 13:12 (5x5)     1:1 Пилипенко (Токранов) – 16:05 (5x4)     1:2 Коростелёв (Абросимов, Шумилов) – 17:25 (5x4)     1:3 Коростелёв (Иванцов, Скоренов) – 32:16 (5x5)     1:4 Абросимов (Ильин, Седов) – 33:07 (5x5)     1:5 Пилипенко (Аймурзин, Барберио) – 42:59 (5x5)     1:6 Коростелёв (Скоренов) – 44:16 (5x5)     1:7 Токранов (Ильин, Лишка) – 48:22 (5x5)     1:8 Скоренов (Седов, Коростелёв) – 50:46 (4x3)     1:9 Моисеев – 57:11 (5x5)     1:10 Муханов (Пилипенко, Аймурзин) – 58:26 (5x5)    

Матч в Сочи был отмечен символическим вбрасыванием от Олега Романцева — легендарный тренер «Спартака» сейчас болеет за «леопардов». Романцев и правда увидел яркий атакующий хоккей, но от команды, которая приехала в гости. Хотя «Сочи» открыл счёт, больше хозяева не забивали — второй хет-трик дня оформил постепенно находящий себя на новом месте Никита Коростелёв. Окончательно развалились хозяева в третьем периоде, бросив на произвол судьбы формально третьего вратаря Никиту Богданова. У «Северстали» лишь два форварда остались без набранных очков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 8 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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