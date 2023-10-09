«Трактор» продолжает сыпаться, СКА вернулся в зону плей-офф. Итоги дня КХЛ

ЦСКА дожал «Сочи» в овертайме, а команда Игоря Ларионова не забросила ни одной шайбы.

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9 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось шесть матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.

Челябинцы после отставки Анвара Гатиятулина снова проиграли. Встреча в Астане завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). На 18-й минуте Всеволод Логвин с передачи Михаила Рахманова вывел астанинскую команду вперёд. На 26-й минуте Аркадий Шестаков, реализовав численное большинство, удвоил преимущество «Барыса». На 40-й минуте Чарльз Робинсон сократил отставание до минимума. Очки за результативные передачи получили Артём Блажиевский и Никита Сошников.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Новосибирске сыграет с «Сибирью». «Барыс» примет московское «Динамо». Оба матча состоятся 11 октября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Встреча в Ярославле завершилась победой хозяев со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). В первые два периода зрители не увидели заброшенных шайб. На 59-й минуте Георгий Иванов забил первый гол в этой встрече. Эта шайба стала победной для железнодорожников. Голкипер ярославцев Даниил Исаев оформил шат-аут.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Череповце сыграет с «Северсталью». СКА в Санкт-Петербурге примет «Локомотив». Оба матча состоятся 11 октября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Матч в Череповце завершился в овертайме победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время матча болельщики не увидели забитых голов. На третьей минуте овертайма Бреннан Менелл после передачи Джордана Уила забросил шайбу и принёс москвичам победу. Голкипер бело-голубых Илья Коновалов оформил шат-аут.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Астане сыграет с «Барысом». «Северсталь» примет «Торпедо». Оба матча состоятся 11 октября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

И здесь гости оказались сильнее. На 14-й минуте Владислав Каменев вывел москвичей вперёд. Очки за результативные передачи получили Константин Окулов и Михаил Григоренко. На 19-й минуте Василий Мачулин сравнял счёт. На 23-й минуте Прохор Полтапов вновь вывел ЦСКА вперёд. Баллы за результативные пасы на свой счёт записали Семён Панкратов и Ярослав Дыбленко. На 38-й минуте Даниил Сероух с передачи Тимура Хафизова восстановил равенство — 2:2. Победу ЦСКА в овертайме принёс Никита Нестеров.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 12 октября в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Спартак» 11 октября примет ЦСКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Неудачный дебют Дмитрия Рябыкина в качестве главного тренера «Витязя». Первый период прошёл без голов. На 28-й минуте Павел Порядин вывел москвичей вперёд. На 39-й минуте Павел Порядин укрепил преимущество «Спартака». На 45-й минуте Дерек Барак отыграл один гол. На 52-й минуте Иван Морозов с передачи Николая Голдобина забросил третью шайбу. На 55-й минуте Роман Рукавишников забил четвёртый гол. На 57-й минуте Шейн Принс забросил в меньшинстве. Николай Голдобин суммарно отдал четыре результативные передачи.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Спартак» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 11 октября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

СКА набирает обороты – дома обыгран «Куньлунь». На второй минуте Михаил Пашнин вывел команду Романа Ротенберга вперёд. На восьмой минуте Максим Федотов укрепил преимущество армейцев. На 25-й минуте Сергей Толчинский забил третий гол. На 31-й минуте Владимир Алистров с передачи Михаила Воробьёва забросил четвёртую шайбу. На 36-й минуте Колин Кэмпбелл отыграл один гол. Через 52 секунды Алекс Гальченюк сделал счёт 5:1. На 49-й минуте Паркер Фу отыграл ещё одну шайбу. На 50-й минуте Михаил Воробьёв забил шестой гол. СКА вернулся в зону плей-офф в Западной конференции.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Санкт-Петербурге сыграет с «Локомотивом». «Куньлунь» примет минское «Динамо». Оба матча состоятся 11 октября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Расписание на 10 октября:

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 октября 2023, вторник. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 октября 2023, вторник. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2