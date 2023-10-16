Напугал американца и забил первый гол в новом клубе! Тарасенко осваивается в «Оттаве»

Старт Владимира Тарасенко в цветах «Оттавы» происходит по нарастающей. После бесцветного первого матча с «Каролиной», где Владимир получил непривычно мало игрового времени, последовала домашняя игра с «Филадельфией», увенчавшаяся двумя очками за результативные передачи. Спустя двое суток в гости в столицу Канады пожаловала «Тампа», чтобы стать соавтором первого гола Тарасенко за «сенаторов». Уже на восьмой минуте россиянин воспользовался хитрой передачей Ридли Грейга и пробил Мэтта Томкинса.

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Почти два периода эта игра выглядела поединком равных соперников с обоюдными шансами на победу. «Молнии» дважды сравнивали счёт, обходясь при этом без помощи Кучерова, Пойнта или Хагеля.

Но в конце второго периода «Оттава» организовала гол «в раздевалку», на который гости уже не нашли ответа до самого конца встречи. Тарасенко великолепно напугал в прессинге американского защитника Пербикса, выбросил шайбу на пятак, откуда Мэтью Жозеф нанёс неотразимый бросок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде ещё забил Ткачук, а потом Штюцле отправил шайбу в пустые ворота, позволив набрать первый ассистентский балл в сезоне финскому голкиперу «Оттавы» Корписало.

Тарасенко признали третьей звездой матча, и после игры Владимир выступил для прессы. «Выигрывать здорово. Перед сезоном было много разговоров, что многое поменялось. Настроение, уровень уверенности другой. Мы хорошо играем, но ещё многое можно улучшать. Пока всё здорово. Мой первый гол за «Оттаву»? Всегда есть давление, когда начинается сезон, стараешься забить. Это мой первый сезон в новой команде. На днях ко мне приехала семья, так что, не буду врать, это важный момент. Ребята создали для меня отличный момент плюс мы выиграли матч, так что это хороший день. Хороший пас Ридли, думаю, его уверенность растёт, и он здорово играет.

Жозеф за смену до своего гола на скамейке сказал, что ему не приходят отскоки и что надо просто этого захотеть. Мечты сбываются, да? Наше звено? Другой стиль игры, нужно время, чтобы привыкнуть. Сейчас уже легче, чем вначале, уже знаешь, куда кто едет, как мы будем играть. Чем больше играешь с кем-то, тем больше друг друга понимаешь, изучаешь их способности. Уже не надо проверять, где кто, знаешь, где все будут. Это делает игру быстрее и более приятной», — заявил Тарасенко.