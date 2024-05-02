«Нефтехимик» заключил контракты с нападающим Лещенко и защитником Леонтьевым

ХК «Нефтехимик» заключил двухлетний контракт с защитником Владиславом Леонтьевым, сообщает пресс-служба клуба. Также нижнекамский клуб заключил однолетний контракт с нападающим Вячеславом Лещенко, покинувшим «Салават Юлаев».

Леонтьев уже выступал за «Нефтехимик», проведя сезон-2022/2023 на правах аренды. Всего в клубе игрок обороны провёл 71 игру и набрал 12 (3+9) очков за результативность. В прошедшем сезоне он выступал за «Автомобилист».

Лещенко также выступал за «Нефтехимик» в сезоне-2022/2023, который стал лучшим в карьере нападающего. В 69 играх чемпионата и Кубка Гагарина Вячеслав набрал 37 (17+20) очков. Всего в КХЛ форвард провёл 464 матча, в которых набрал 181 очко — забросил 91 шайбу и отдал 90 результативных передач с показателем полезности «-36».