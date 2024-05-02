«Салават Юлаев» огласил тренерский штаб команды на сезон-2024/2025 КХЛ. Главным тренером команды остаётся Виктор Козлов. В его штаб вошли ещё четыре специалиста.

За работу с защитниками и игру в меньшинстве продолжит отвечать Николай Цулыгин. Он продлил контракт с уфимским клубом. Пополнит тренерский штаб Владимир Потапов. За работу с вратарями будет отвечать Дмитрий Мезенцев. Продлил контракт с клубом тренер по ОФП Адриан Вальво.

Также в тренерский штаб уфимского клуба вошёл бывший защитник Евгений Бирюков, завершивший игровую карьеру. Специалист будет работать с защитниками и молодыми хоккеистами.

«Салават Юлаев» завершил прошлый сезон поражением в первом раунде плей-офф от челябинского «Трактора» в шести матчах.