Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сибирь» заключила контракт с защитником Фёдором Гордеевым

«Сибирь» заключила контракт с защитником Фёдором Гордеевым
Комментарии

«Сибирь» заключила двухлетний контракт с российским защитником Фёдором Гордеевым, сообщает пресс-служба КХЛ.

Напомним, 12 февраля стороны расторгли соглашение по инициативе игрока. Из-за того, что у хоккеиста американское спортивное гражданство, он является легионером по регламенту прошедшего сезона, однако не будет являться таковым со следующего. Ранее из-за данной неразберихи с «Сибири» было снято четыре очка, поскольку клуб нарушил на тот момент действующий лимит на легионеров.

В прошедшем сезоне Гордеев принял участие в 42 встречах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Сибири», в которых отметился двумя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами при показателе полезности «-5».

Материалы по теме
Спортдиректор «Сибири» гарантировал, что клуб больше не будет заявлять лишних легионеров
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android