«Сибирь» заключила контракт с защитником Фёдором Гордеевым

«Сибирь» заключила двухлетний контракт с российским защитником Фёдором Гордеевым, сообщает пресс-служба КХЛ.

Напомним, 12 февраля стороны расторгли соглашение по инициативе игрока. Из-за того, что у хоккеиста американское спортивное гражданство, он является легионером по регламенту прошедшего сезона, однако не будет являться таковым со следующего. Ранее из-за данной неразберихи с «Сибири» было снято четыре очка, поскольку клуб нарушил на тот момент действующий лимит на легионеров.

В прошедшем сезоне Гордеев принял участие в 42 встречах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Сибири», в которых отметился двумя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами при показателе полезности «-5».