«Торпедо» с «Сибирью» выдали шоу, «Спартак» установил клубный рекорд. Итоги дня КХЛ

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18 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось шесть матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем о наиболее интересных моментах завершившихся встреч.

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На седьмой минуте первого периода Иван Романов с передачи Андрея Алтыбармакяна открыл счёт в игре. На 14-й минуте второго периода Остап Сафин с передач Сергея Шумакова и Николая Демидова удвоил преимущество хозяев. Спустя четыре минуты Понтус Оберг с передачи Райли Барбера размочил счёт в матче. Для казахстанского клуба это поражение стало третьим подряд.

В следующем матче «Лада» сыграет дома с «Авангардом». «Барыс» отправится в гости к «Сочи». Обе встречи состоятся 20 октября.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На 18-й минуте первого периода Дмитрий Бучельников с передачи Колби Уильямса открыл счёт в игре. На 12-й минуте второго периода Даниил Гутик с передач Прохора Корбита и Дмитрия Бучельникова удвоил преимущество гостей. На 18-й минуте периода Юрий Паутов с передач Александра Горшкова и Антона Берлёва сделал счёт 3:0.

На четвёртой минуте третьего периода Булат Шафигуллин с передач Энтони Камара и Никиты Хлыстова размочил счёт в матче. На восьмой минуте периода Никита Сетдиков с передач Артёма Серикова и Евгения Митякина сократил отставание до минимума, а спустя 34 секунды Дмитрий Соколов с передач Дмитрия Жукенова и Владимира Брюквина сделал счёт равным. За 25 секунд до конца третьего периода Дмитрий Соколов принёс хозяевам победу.

В следующем матче «Нефтехимик» примет дома СКА 21 октября. «Адмирал» сыграет дома со «Спартаком» 22 октября.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2. Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин одержал первую победу с новой командой, обыграв свой бывший клуб.

На шестой минуте первого периода Денис Венгрыжановский с передач Игоря Гераськина и Богдана Киселевича открыл счёт в матче. Спустя девять минут Валентин Пьянов с передач Владимира Ткачёва и Райана Спунера удвоил преимущество гостей.

На пятой минуте второго периода Джереми Рой с передач Егора Воронкова и Владислава Кары размочил счёт в матче. На восьмой минуте периода Джереми Рой с передачи Скотта Уилсона оформил дубль и сравнял счёт. Менее чем через две минуты Дерек Барак с передач Скотта Уилсона и Джереми Роя вывел хозяев вперёд. На 13-й минуте периода Скотт Уилсон с передачи Егора Воронкова сделал счёт 4:2.

На 16-й минуте третьего периода Дерек Барак забросил пятую шайбу в ворота гостей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 5:4. «Сибирь» прервала шестиматчевую серию поражений.

На второй минуте первого периода Деннис Ян с передач Владислава Фирстова и Антона Силаева открыл счёт в матче. На 12-й минуте периода Егор Климович с передач Тейлора Бека и Тимура Ахиярова восстановил равенство в счёте.

На седьмой минуте второго периода Антон Сизов с передач Андрея Белевича и Кирилла Уракова вновь вывел хозяев вперёд. На 12-й минуте периода Василий Атанасов с передачи Максима Летунова сделал счёт 3:1. На 15-й минуте периода Владимир Бутузов с передачи Николая Прохоркина сократил отставание до минимума. На 18-й минуте периода Энди Андреофф с передач Тейлора Бека и Николая Прохоркина вновь сделал счёт равным.

В начале третьей двадцатиминутки Владислав Фирстов с передач Игоря Ларионова и Михаила Орлова в третий раз вывел нижегородцев вперёд. За 17 секунд до конца третьего периода Тейлор Бек с передач Егора Аланова и Владимира Бутузова сделал счёт 4:4.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Николая Прохоркина.

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Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1. Победа стала седьмой подряд для московского «Спартака». Команда Алексея Жамнова установила новый рекорд клуба в истории КХЛ.

На четвертой минуте первого периода Артур Тянулин с передачи Амира Гараева открыл счёт в матче. На 12-й минуте периода Михал Чайковски с передач Николая Голдобина и Андрея Локтионова восстановил равенство в счёте.

На 11-й минуте второй двадцатиминутки Герман Рубцов с передачи Михала Чайковски вывел москвичей вперёд.

В конце третьего периода Андрей Локтионов установил окончательный счёт, поразив пустые ворота. В следующем матче «Сочи» сыграет дома с астанинским «Барысом» 20 октября. «Спартак» сыграет в гостях с «Адмиралом» 22 октября.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

На девятой минуте первого периода Никита Коростелёв с передач Руслана Абросимова и Владимира Грудинина открыл счёт в матче. Через 50 секунд Тимур Муханов с передачи Кирилла Пилипенко упрочил преимущество гостей.

В середине второй двадцатиминутки Дмитрий Рашевский с передач Эрика О'Делла и Павла Кудрявцева размочил счёт в игре.

На 12-й минуте третьего периода Максим Джиошвили с передач Дмитрия Рашевского и Даниила Пыленкова сделал счёт 2:2. В буллитной серии лучше оказались бело-голубые. Победный бросок на счету Седрика Пакетта.

В следующем матче московское «Динамо» сыграет дома с «Ладой» 23 октября. «Северсталь» примет дома «Салават Юлаев» 20 октября.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Расписание на 19 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 октября 2023, четверг. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 октября 2023, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2