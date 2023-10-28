«Вашингтон» обыграл «Миннесоту» по буллитам, Ови набрал очки в пятой игре подряд, но главным героем «Кэпиталз» стал вратарь.

После такого паса Овечкина нельзя не забить! А вот 825-й гол в НХЛ у россиянина отобрали

Через день после игры в Нью-Джерси, где «Вашингтон» разжился первой в сезоне победой в основное время, «столичные» вернулись на домашнюю площадку, чтобы встретиться с «Миннесотой».

Матч начался с броска в створ в исполнении Александра Овечкина на первой же минуте, но в целом старт остался за «дикарями», которые открыли счёт на 3-й минуте стараниями Марко Росси.

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Затем «Вашингтон» схватил два удаления практически подряд, но не только выстоял, но и уравнял главные цифры матча в меньшинстве: Том Уилсон ускорился по правому флангу, получил передачу и забросил свою первую шайбу в сезоне.

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При равном хоккее в конце периода «Вашингтона» вышел вперёд, благодаря большинству. Джейкоб Миддлтон из штрафного бокса наблюдал, как Овечкин в очередной раз в нынешнем сезоне делает шикарный подарок Дилану Строуму, отдавая тому блестящую передачу на пустые ворота. Пятый матч с набранными очками подряд для Александра, и кто после этого эпизода скажет, что Ови – эгоист, думающий лишь о погоне за Гретцки?

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Впрочем, та самая погоня – дело важнейшее, и во втором периоде Овечкин вроде бы забросил 825-ю шайбу в карьере, снова огорчив любимого клиента Марка-Андре Флёри. Но забросить-то Ови забросил, однако в самом начале атаки сам же залез в оффсайд, что не осталось незамеченным тренерским штабом «Миннесоты», взявшим удачный челлендж.

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«Кэпиталз» не смогли упрочить преимущество при том, что игровая инициатива постепенно переходила к гостям, а в самом начале третьего периода «Миннесота» восстановила равновесие в счёте. Райан Хартман наказал Мартина Фехервари за классический обрез на синей линии.

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В результате до конца основного времени ни одна из команд не сумела добиться победы. В овертайме же намного ближе к победе была «Миннесота». Два момента упустил Кирилл Капризов, затем Росси даже послал шайбу в сетку, но за секунду до этого Фолиньо снёс голкипера «Вашингтона».

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Ну и на последней секунде Дарси Кемпер совершил важнейший сейв после выхода Юханссона «один в ноль».

Серию буллитов открыл с фирменным номером Евгений Кузнецов, однако в этот раз Флёри выиграл у россиянина дуэль нервов.

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Затем не забили также Капризов, Овечкин, да и вообще никто в первых шести попытках у каждого соперника. Лишь с седьмого раза защитник Карлссон смог переиграть Флёри, а вот Кемпер – главный герой матча – так и остался загадкой для буллитных мастеров «Миннесоты».

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«Вашингтон» одержал вторую победу подряд и снова завершил домашний матч успехом в серии послематчевых бросков. Жизнь у «столичного» клуба понемногу налаживается?