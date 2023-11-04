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Результаты матчей КХЛ 4 ноября, обзоры игр, видео голов, турнирная таблица, расписание на 5 ноября

Суперкамбэк «Ак Барса» и победа СКА без Ротенберга. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Победа СКА без Ротенберга
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«Металлург» вернулся на вершину Востока, «Динамо» продолжает лидировать в лиге.

4 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось восемь матчей. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2023, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Пресс (Карпов, Зернов) – 04:08 (5x5)     1:1 Смирнов (Кодола) – 23:56 (5x5)     2:1 Акользин (Зернов, Карпов) – 27:12 (5x5)     3:1 Коробкин (Кошелев) – 31:33 (5x5)     4:1 Петунин (Джонсон, Пресс) – 34:31 (5x4)     5:1 Акользин – 36:23 (5x5)    

После пяти поражений подряд магнитогорцы наконец-то добыли победу, обыграв «Барыс». Закрепить успех предстояло в матче с минским «Динамо», которое в последних играх чувствовало себя очень уверенно и даже слегка закрепилось в зоне плей-офф. Но сегодня был явно не день белорусской команды — «сталевары» открыли счёт уже через четыре минуты после стартового вбрасывания.

«Зубры» отыгрались в самом начале второго периода, но этим только разозлили соперников. До конца двадцатиминутки в воротах Алексея Колосова побывали четыре шайбы, которые решили исход матча. В заключительной трети команды обошлись без голов — «Металлург» спокойно довёл дело до второй победы подряд и вернулся на первую строчку Восточной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2023, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Кулёмин – 04:49 (5x5)     2:0 Хмелевски (Шаров, Дроздов) – 06:11 (5x4)    

«Салават» после победы в «зелёном дерби» бодро начал встречу с выпавшей из зоны плей-офф «Сибирью». Николай Кулёмин открыл счёт на исходе пятой минуты. Тренерский штаб новосибирцев взял запрос на помеху вратарю, но судьи подтвердили легитимность взятия ворот, а гости остались в меньшинстве.

Уфимцы наказали соперника, реализовав численное преимущество, после чего больше в этой игре не забивали. Да это и не требовалось — «Сибирь» нанесла всего 10 бросков в створ за весь матч, буквально подарив шат-аут Илье Ежову.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2023, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Гуркин (Да Коста, Романцев) – 03:34 (5x5)     1:1 Брюквин (Соколов, Сидоров) – 22:29 (5x5)     2:1 Макеев (Да Коста, Блэкер) – 57:07 (5x4)    

Последние пять матчей нижнекамцы чередовали победы с поражениями. Двумя днями ранее подопечные Олега Леонтьева обыграли «Сибирь», благодаря чему заскочили в кубковую восьмёрку, так что сегодняшнее поражение в какой-то степени было предопределённым. Закономерность действительно сохранилась — «Нефтехимик» смог отыграться в начале второго периода после пропущенной в самом начале встречи шайбы, однако чуть меньше чем за три минуты до конца основного времени пропустил гол в меньшинстве, после чего сравнять счёт уже не успел.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 3
Барыс
Астана
0:1 Оберг (Ножье) – 00:41 (5x5)     0:2 Лабейт – 06:38 (5x5)     0:3 Скленичка (Оберг) – 14:05 (5x4)     1:3 Яшкин (А. Радулов) – 16:45 (5x5)     2:3 Юдин (Семёнов) – 25:12 (5x5)     3:3 Яшкин (Шипачёв, Лямкин) – 40:57 (5x5)     4:3 Юдин (Семёнов, Журавлёв) – 42:35 (5x5)     5:3 Кателевский (Лямкин) – 54:28 (5x5)    

Зрители, собравшиеся сегодня на «Татнефть-Арене», наверняка были в шоке после первых 14 минут матча — за этот отрезок их любимая команда умудрилась пропустить три шайбы от «Барыса», при этом не забросив ни одной. Молодого Артура Ахтямова в воротах заменил опытный Тимур Билялов, и после этого хозяева заиграли. Ещё до перерыва одну шайбу отыграл Дмитрий Яшкин, а во второй двадцатиминутке отставание до минимума сократил его тёзка Юдин.

А в третьем периоде они забили вместе — сперва Яшкин, а затем Юдин забросили быстрые шайбы и перевернули игру для «Ак Барса»! Ответить «Барысу» оказалось нечем, а гол ещё одного Дмитрия — Кателевского — за пять с половиной минут до сирены снял все вопросы о победителе встречи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Малышев, Пакетт) – 38:58 (5x5)     0:2 Менелл (Уил, Пакетт) – 46:33 (5x5)     0:3 Пакетт (О'Делл) – 59:09 (en)    

После первого периода самым обсуждаемым событием была драка Павла Красковского и Андрея Миронова. Схватка получилась действительно зрелищной, но непосредственно хоккейное действо долгое время не могло повторить этот уровень. Голы пошли только под конец второй двадцатиминутки, и то с одной стороны — счёт незадолго до перерыва открыл Никита Гусев. В заключительной трети зрители в Ярославле увидели ещё два гола — Бреннан Менелл и Седрик Пакетт отличились по разу и обеспечили «Динамо» восьмую победу подряд. Бело-голубые продолжают возглавлять сводную таблицу КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Тянулин (Мичков, Хуснутдинов) – 17:24 (5x5)     2:0 Мичков (Галенюк, Тянулин) – 37:08 (5x4)     2:1 Ткачёв – 39:48 (5x5)     2:2 Спунер (Ткачёв) – 44:49 (5x5)     2:3 Спунер (Буше) – 64:49 (3x3)    

После успешного начала сезона южане оказались в крутом пике — всего одна победа за восемь матчей, из-за чего команда откатилась на границу зоны плей-офф. Казалось, сегодня положение удастся подправить — на первый перерыв сочинцы уходили в качестве лидеров, а незадолго до второго Матвей Мичков удвоил лидерство своего клуба. Но спустя всего пару минут «Авангард» усилиями Владимира Ткачёва одну шайбу отыграл, а вскоре после начала третьей двадцатиминутки лучший бомбардир омичей ассистировал Райану Спунеру, который сравнял счёт.

4:49 — на такой отметке канадец забросил в третьем периоде, на такой же он вырвал победу для «Авангарда» в овертайме. «Ястребы» выиграли в третий раз подряд, а для «Сочи», несмотря на одно очко, продолжилась неудачная серия.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
Б
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Воронков (Ежов, Попов) – 03:06 (5x5)     2:0 Цицюра (Угольников, Валенцов) – 07:26 (5x5)     2:1 Гальченюк (Никишин, Хайруллин) – 45:29 (5x4)     2:2 Сапего (Толчинский, Воробьёв) – 54:06 (5x5)     2:3 Гальченюк – 65:00    

Петербуржцы приехали в Балашиху после трёх поражений подряд и начали матч с «Витязем» худшим из возможных способов — хозяева забросили две быстрые шайбы, вынудив тренерский штаб армейцев, в котором сегодня отсутствовал Роман Ротенберг, заменить Никиту Серебрякова во второй игре подряд. Заменивший его Павел Мойсевич вновь не пропустил с игры, но и у СКА долгое время не получалось пробить Максима Дорожко.

Прорвало в третьем периоде — сперва большинство реализовал Алекс Гальченюк, а незадолго до концовки двадцатиминутки первой шайбой в составе армейцев отметился Сергей Сапего, благодаря чему петербуржцы перевели игру в овертайм. Самый реальный шанс решить всё в дополнительную пятиминутку был у «Витязя», но шайба после броска Уилсона угодила в штангу. А в серии послематчевых бросков состоялась заочная дуэль Владислава Цицюры и Алекса Гальченюка. Белорусский американец реализовал две попытки, в то время как экс-армейца, забросившего однажды, остановил поймавший кураж Мойсевич. 3:2 — СКА прервал неприятную серию и вернулся в зону плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Фирстов (Линч) – 07:06 (5x4)     1:1 Принс (Локтионов) – 18:03 (5x5)     2:1 Беляев (Филин, Галимов) – 22:29 (5x5)     2:2 Атанасов (Фирстов) – 24:14 (5x5)     3:2 Цыплаков (Локтионов, Принс) – 27:27 (5x5)     3:3 Alexei Kruchinin (Фирстов) – 46:57 (5x5)     4:3 Порядин (Голдобин, Чайковски) – 59:24 (5x5)    

Первая очная встреча команд в этом сезоне не разочаровала — тогда в напряжённом матче «Спартак» вырвал победу за две с половиной минуты до конца основного времени. Сегодня сюжет матча также получился захватывающим. Команды поочерёдно выходили вперёд, но у соперников неизменно получалось отыгрываться.

Казалось, дело идёт к овертайму, но на последней минуте основного времени «Торпедо» ничего не смогло противопоставить связке Голдобин — Порядин. Павел неотразимо щёлкнул с передачи лучшего бомбардира лиги, благодаря этому ассисту, побившему личный рекорд результативности, и принёс трудовую победу красно-белым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на офиициальном сайте лиги.

Матчи 5 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2023, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Лада
Тольятти
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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