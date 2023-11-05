От игры «Шаркс» тошнит, клуб устанавливает позорные антирекорды, а болельщики молят отправить команду в АХЛ.

«Их должны исключить из НХЛ». «Сан-Хосе» пропустил 20 голов за два матча!

«Сан-Хосе» перед матчем с «Питтсбургом» имел крайне занимательную статистику. Во-первых, на старте сезона «Шаркс» потерпели 10 поражений подряд, ещё ни разу не победив в чемпионате. Во-вторых, в последнем матче «акулы» и вовсе были унижены и уничтожены «Ванкувером» на домашней арене — 1:10.

В общем, мало кто верил в «Сан-Хосе» перед матчем с «Пингвинз». Но вряд ли кто-то предполагал, что всё будет настолько плохо…

Началось, однако, всё так, как и ожидалось. Уже через 90 секунд после стартового вбрасывания Райлли Смит вывел «Питтсбург» вперёд точным броском в девятку. На 13-й минуте нападающий оформил дубль — «пингвины» расчертили красивую комбинацию с выводом на пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

К первому перерыву «Сан-Хосе» проигрывал всего со счётом 0:2.

Впрочем, уже на четвёртой минуте второго периода после классной комбинации от своих ворот Джейк Гюнцель забросил третью шайбу. И, кажется, именно в этот момент «Шаркс» окончательно сломались. Через 65 секунд Винни Хиностроза забил курьёзный гол с отрицательного угла…

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Даже гол Энтони Дюклера на 29-й минуте особо не помог раззадорить игроков «Сан-Хосе». Кажется, даже наоборот: «Шаркс» пропустили трижды менее чем за три минуты. Спустя 38 секунд после гола «акул» отличился Евгений Малкин, затем по разу забили Крис Летанг и Мэтт Ньето. Причём каждый гол получился ещё более издевательским, чем предыдущий…

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Особенно красивой вышла шайба Летанга. В контратаке Сидни Кросби, проводивший свой юбилейный, 1200-й матч в НХЛ, не глядя, между ног отдал передачу на Криса, который переиграл вратаря и послал шайбу в ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

После гола Летанга главный тренер «Сан-Хосе» Дэвид Куинн заменил Маккензи Блэквуда, отразившего лишь 12 из 18 бросков, на Магнуса Хрону. Однако что 23-летний швед мог сделать, когда его регулярно оставляли одного против нескольких соперников, когда защита давала спокойно бросать и ещё спокойнее добивать шайбу после его сейвов?

Всего 49 секунд со старта третьего периода потребовалось «Питтсбургу», чтобы забить ещё один гол. Если вы сбились со счёта, напомним: это была уже восьмая шайба в ворота «Шаркс».

На 50-й минуте Джейкоб Макдональд мощным щелчком от синей линии забил второй гол «акул» — однако затем «Сан-Хосе» опять пропустил дуплетом. Прошло менее двух минут — Малкин забросил вторую шайбу в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Через 68 секунд Джейк Гюнцель оформил дубль — а также второй подряд матч с 10 пропущенными голами для «Сан-Хосе». Нападающий «пингвинов» в окружении соперников просто выгреб шайбу из-под голкипера и без лишнего сопротивления отправил её в ворота. Апогей кошмарной игры «Шаркс» в обороне — даже защитникам, кажется, было плевать на вратаря и соперников.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Болельщики и журналисты в социальных сетях испытывали разные чувства и эмоции — от шока до отвращения. И не забывали саркастически смеяться над «Сан-Хосе».

«Матчи «Шаркс» стали для меня обязательными к просмотру по совершенно неправильным причинам», — смеётся журналист Шон Шапиро.

«Даже атеистам следует найти религию, хотя бы на один матч, чтобы помолиться за главного тренера «Сан-Хосе» Дэвида Куинна», — пишет питтсбургский обозреватель Дэйв Молинари.

«Это произошло! Вы — история, «Сан-Хосе Шаркс»!» — пишет болельщик Jason Hernandez.

«Сан-Хосе» удручающе плох. Кто-нибудь, спасите Кутюра, Гертла и Дюклера», — просит Northern Panthers Fan.

«Подумываю о том, чтобы стать фанатом «Сан-Хосе Шаркс», — шутит tommy shelby's cigarette.

«Действительно ли «Сан-Хосе» так плох или они просто плохо скрывают, что сливают сезон?!» — вопрошает CCHL Iceland Icecats.

«Смогут ли «Шаркс» когда-нибудь выиграть матч в этом сезоне? До сих пор всё было очень плохо», — интересуется Cooper.

«Я знаю, что «Хабс» сегодня тоже проиграли, но «Сан-Хосе» пропустил 20 голов в двух матчах. Это худшая команда, которую я когда-либо видел в своей жизни», — признаётся halabi.

«Сан-Хосе Шаркс» — буквально худшая команда в НХЛ», — заключает Marco.

«Билеты на «Сан-Хосе», наверное, будут стоить $ 2. Насколько же «Шаркс» — отстой», — смеётся TAE 18.

«Я чертовски устал от этой команды», — расстраивается ms. Jane.

«Окленд Эйс» и «Сан-Хосе Шаркс» должны сменить вид спорта, просто ради прикола. Хуже буквально быть не может», — предлагает Patrick Cunningham.

«Сан-Хосе Шаркс» будет хуже «Питтсбург Пайрэтс» сезона-1929/1930, их результатом было пять побед и 36 поражений в основное время в 44 матчах», — прогнозирует AndreRacicot.

«Нужно просто отправить «Сан-Хосе» в АХЛ и поднять в НХЛ «Барракудас» (фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ. — Прим. «Чемпионата»)», — предлагает Jason W.

«Сан-Хосе» должны исключить из НХЛ. Господи, они просто отстой», — пишет ike.

«Сейчас «Сан-Хосе» — главная команда НХЛ», — иронизирует Byse.

«Зачем вам играть на победу, если ваш генеральный менеджер отказывается уволить тренера? Вы явно не понимаете «Сан-Хосе» и проблем, которые хранятся внутри команды», — рассуждает Punisher.

«Является ли этот «Сан-Хосе» худшей спортивной командой в истории спорта?» — вопрошает KYLE.

«Отправьте их в АХЛ», — просит Alex Hoy.

«Нет никакой логической причины, по которой Дэвид Куинн должен будет найти работу после такого разочарования. НХЛ должно быть стыдно, что «Сан-Хосе» по сути играет как команда АХЛ. Пропускать 20 голов в двух матчах непростительно. Дэвиду Куинну должно быть стыдно», — пишет Evan Davis.

«Меня бы тошнило, если бы я был фанатом «Сан-Хосе», чёрт возьми», — сокрушается Loki Kuhlman.

«Давайте творить историю!!! Наибольшее количество поражений в сезоне НХЛ — 71 у «Сан-Хосе Шаркс», этого результата они добились в сезоне-1992/1993 — включая рекордные 32 поражения дома», — вспоминает Shelly.

Правда, «Сан-Хосе» уже сотворили историю. «Шаркс» — первая команда НХЛ за 58 лет, пропустившая по 10 шайб в двух матчах подряд. В предыдущий раз это произошло в декабре 1965 года. Тогда «Бостон» проиграл «Детройту» (2:10, в гостях) и «Чикаго» (1:10, дома).

Кроме того, «Сан-Хосе» повторил клубный антирекорд по длительности серии поражений со старта сезона — 11 встреч. 28 лет назад, в сезоне-1995/1996 «Сан-Хосе» впервые выиграл в 12-м матче сезона (было семь поражений в основное время и четыре ничьих). Антирекорд лиги принадлежит «Нью-Йорк Рейнджерс» — 15 встреч без побед со старта сезона-1943/1944. Две 11-матчевые серии поражений «Шаркс» — второй результат наряду с сериями «Питтсбург Пайрэтс» (сезон-1927/1928), «Миннесоты Норт Старс», (сезон-1973/1974) и «Аризоны Койотс» (сезон-2017/2018 и 2021/2022).

Кроме того, нынешняя разница шайб «Шаркс» — «-42» (12-55) — абсолютно худшая для франшизы на старте сезона. А лучший снайпер текущего чемпионата Остон Мэттьюс забил лишь на один гол меньше, чем весь «Сан-Хосе»…

Может быть, «акулы» и смогут поправить ситуацию в дальнейшем. Но здесь и сейчас мы являемся свидетелями одной из худших команд в истории НХЛ и, возможно, всего спорта.