«Авангард» деклассировал оборону ЦСКА! У Буше хет-трик, а у Фёдорова — большие проблемы?

Армейцы доминировали весь матч, но умудрились пропустить полную авоську во всех форматах от лидеров «ястребов».

К очной встрече ЦСКА и «Авангард» подходили в диаметрально противоположном настроении. Армейцы «сгорели» в двух подряд домашних матчах, пропустив авоську шайб что от «Лады», что от «Трактора», «ястребы» же без потерь прошли по непростому маршруту Санкт-Петербург – Сочи – Минск и явно были намерены завершить и без того успешный выезд на позитивной ноте.

Начало игры выдалось таким, как и ждали – разозлённый неудачами ЦСКА ринулся в атаку, обрушивая волны наскоков на владения Андрея Мишурова. Однако молодой омский вратарь блестяще справлялся со всеми угрозами, а на 14-й минуте редкая вылазка «Авангарда» к воротам Ивана Федотова привела к удалению защитника хозяев, а затем и к голу. Первая спецбригада большинства «ястребов» долго искала подход к голу и всё-таки нашла – Дамир Шарипзянов нанёс ювелирный по точности бросок по летящей шайбе.

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Сразу же большинство получил и ЦСКА, но оно обернулось для хозяев льда конфузом. Рид Буше после ошибки армейцев на чужой синей линии убежал на рандеву с Федотовым и хладнокровно переиграл самого обсуждаемого вратаря старта сезона.

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Правда, не сбавлявший темп ЦСКА тут же всё-таки распечатал Мишурова – Максим Мамин блеснул индивидуальным мастерством. Но до перерыва армейцы отыграться не успели, а во втором периоде получили ушат холодной воды. Второе большинство ЦСКА обернулось вторым голом в меньшинстве Буше! И какие теперь вопросы к Михаилу Кравцу, который регулярно выпускает своего лидера на лёд в формате «4 на 5»?

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В равных же составах лучшие хоккеисты «Авангарда» продолжили деклассацию обороны ЦСКА, и через пару минут после второй шайбы Буше ещё одну кинжальную атаку «ястребов» завершил Владимир Ткачёв. Арбитры матча не сразу зафиксировали гол – настолько точным оказалось попадание самого дорогого игрока КХЛ.

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К чести ЦСКА, армейцы и не подумали останавливаться и сдаваться. Получая один удар за другим, чемпион продолжал гнуть свою линию, и вскоре настырный Мамин первым успел на добивание и ответил Буше своим дублем.

Тут бы хозяевам льда продолжить погоню, но в середине периода с армейцами произошло необъяснимое – два удаления за нарушение численного состава разницей в 77 секунд. Лидеры «Авангарда», игравшие сегодня с особым вдохновением, потратили лишь 10 секунд на реализацию формата «5 на 3», Райан Спунер «выстрелил» в касание в девятку после шикарной подкидки Ткачёва.

Федотов, кстати, продолжал игру, несмотря на все беды, и на третий период Сергей Фёдоров тоже оставил Ивана в рамке армейских ворот. И в третьем периоде карнавал продолжился! «Авангард» со стартом отрезка предсказуемо глубоко сел в оборону, держался чуть больше восьми минут, но потом Мишуров оказался бессилен после шикарного дальнего броска Павла Карнаухова. Однако прошло всего лишь 12 (!) секунд, как «Авангард» ответил. И кто это сделал? Конечно, Буше. Очередная гениальная размашистая атака первой тройки «ястребов» привела к тому, что американец оказался с шайбой на пятачке, и Федотов вновь ничего не сумел поделать с, пожалуй, лучшим легионером современной КХЛ.

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Но ЦСКА, пропускавший сегодня и нелогичные, и обидные шайбы, никак не желал выбрасывать белый флаг. Получив третью от Буше, армейцы продолжили играть в давление (как, впрочем, и весь матч) и вскоре вновь сумели сократить разницу в счёте до «-2» — Даррен Диц разрядил свою пушку.

И это была последняя шайба в сумасшедшем матче. В концовке у ЦСКА было большинство, армейцы две минуты на финише основного времени играли без вратаря, но больше «Авангард» не пропустил. 37 сейвов Андрея Мишурова, по четыре очка Спунера, Ткачёва и Буше – вот главные слагаемые очередной победы «ястребов». Омск продолжает ехать на своих невероятных лидерах, но пока в этом сезоне не видно команд, которые могли бы их остановить, и «Авангарду» хватает того, что есть – «ястребы» закрепились в топ-4 Востока, от первого места в конференции их отделяет всего два очка.

А вот у ЦСКА проблемы. Даже при хорошей игре, как сегодня, армейцы умудряются пропускать пачками и находить трудности на ровном месте. Фирменной организацией игры и не пахнет, а результат оставляет желать лучшего – красно-синие проиграли три домашние встречи подряд, пропустив в них 14 (!) шайб. Похоже, у встряски, которую Фёдоров проводил после стартового кризиса, был краткосрочный эффект, и теперь ЦСКА нужны какие-то новые меры и шаги.