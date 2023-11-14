Армейцы взяли реванш за поражение в Петербурге и укрепились в зоне плей-офф.

«Ак Барс» забил два чудо-гола, но снова проиграл! Такой Казани СКА не по зубам

В Казани во второй раз в нынешнем сезоне встретились «Ак Барс» и СКА. Первый матч этих команд, состоявшийся 31 октября в Санкт-Петербурге, завершился в пользу команды из столицы Татарстана. Тогда чаша весов поочерёдно наклонялась в обе стороны, а необходимый результат гостям принесли экс-армейцы — Дмитрий Яшкин забросил шайбу, позволившую «Ак Барсу» сравнять счёт, а через несколько минут заблокировал обзор голкиперу, благодаря чему Дмитрий Кагарлицкий беспрепятственно поразил опустевшие ворота и стал автором последнего гола в той игре.

С того времени обе команды успели провести по пять матчей — «Ак Барс» одержал две победы и потерпел три поражения, оставшись без очков в последних двух встречах, а СКА, напротив, дважды проиграл и взял верх в трёх играх, включая две непосредственно перед выездом к одному из фаворитов Востока — с «Нефтехимиком» и «Трактором».

С трибуны за предыдущей очной встречей наблюдали лидеры «барсов» Вадим Шипачёв и Александр Радулов, пропускавшие матч из-за повреждений. Сегодня оба игрока оказались в строю, сформировав уже привычное сочетание с Яшкиным. Эта тройка, как и все остальные в составах обеих команд, покинула лёд без результативных действий в первом периоде. Не помогло открыть счёт даже единственное за 20 минут удаление, когда Никита Камалов отправился отбывать штраф за атаку на вратаря.

Петербуржцы бросали в два раза чаще, но эти броски не несли серьёзной угрозы, поэтому Артур Ахтямов, как и его визави Никита Серебряков, отправился на перерыв без пропущенных шайб. Один раз Ахтямов едва не повторил выход из ворот, как в игре с «Металлургом», однако предпочёл остаться у собственных владений и отразил бросок Марата Хайруллина непосредственно из своей зоны.

Но уже спустя полминуты второго периода счёт был открыт. Василий Глотов просто прошёл, бросил и забил — шайба пролетела под ловушкой у Ахтямова, не сумевшего ничего противопоставить нападающему СКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Следующие пять минут прошли без пауз — армейцы заперли «Ак Барс» в его зоне и не позволяли сопернику абсолютно ничего. Казанцы держались как могли, но всё-таки пропустили во второй раз — Хайруллин перехватил шайбу, обыграл Вячеслава Войнова финтом между ног и сделал передачу на дальнюю штангу в расчёте на находившегося там Алекса Гальченюка. Однако шайба встретилась с коньком Никиты Лямкина и от него отскочила в ворота — такой вариант форварда петербуржцев тоже устроил.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Но ещё через пять минут от преимущества СКА не осталось и следа. В какой-то степени оба гола «Ак Барса» не обошлись без хорошей доли везения. В первом случае повезло Артёму Лукоянову — бросок у него явно не получился, но после пары рикошетов шайба всё-таки запрыгнула в ворота, миновав дезориентированного Серебрякова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

А затем на рандеву с голкипером армейцев убежал недавно продливший контракт с казанцами Артём Галимов. Переиграть Серебрякова с первой попытки у него не получилось, но затем он неожиданно бросил с неудобной руки, находясь спиной к воротам — шайба попала выключившемуся из эпизода вратарю СКА в конёк и пересекла линию ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В третьем периоде шансов у обеих команд было не так много — СКА опять стал чаще владеть шайбой, но никак не мог сконвертировать это в заброшенные шайбы. Не помогло даже удаление Дмитрия Яшкина, который был недоволен решением судей не удалять Максима Федотова за силовой приём против него и в следующем игровом эпизоде попал молодому защитнику клюшкой по лицу.

Тогда на авансцену вновь вышел Василий Глотов. Форвард протащил шайбу от своей зоны, бросил и первым оказался на добивании, выведя армейцев вперёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

А ещё через несколько минут казанцы вновь оказались в меньшинстве, и на этот раз гости воспользовались численным преимуществом. Точный бросок на счету Валентина Зыкова, оформившего окончательный счёт встречи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Ак Барс» впервые в сезоне проиграл три матча подряд и остался на пятой строчке Восточной конференции. СКА же, который таким казанцам оказался не по зубам, третий матч подряд выиграл и поднялся на пятое место, но уже на Западе.