Ничушкина не остановить! Он опять забил гол, повторив достижение живых легенд «Колорадо»

Кирилл Капризов наконец-то тоже был хорош, но у «Миннесоты» уже шестое поражение подряд.

Дела у «Миннесоты» в нынешнем сезоне складываются из рук вон плохо. «Дикари» плетутся в хвосте Западной конференции, серия поражений перед матчем с «Колорадо» насчитывала пять игр, очевидный кризис у лидеров и прежде всего у Кирилла Капризова, который за короткую карьеру в НХЛ ещё никогда не выглядел так бледно, как сейчас.

После выезда в Швецию на выставочные матчи у «Миннесоты» было достаточно времени, чтобы восстановить биологические часы и подготовиться к домашней встрече с недавним чемпионом НХЛ. «Колорадо» сейчас вполне хорош, ведёт перманентную борьбу с «Виннипегом» и «Далласом» за лидерство в конференции и уже привык к отсутствию одного из лидеров Габриэля Ландескога.

Заменить для команды звёздного шведа, конечно, невозможно, но в последнее время у «Колорадо» обозначился новый герой – Валерий Ничушкин. В сегодняшнем матче в Сент-Поле россиянин провёл на льду 27 минут и 21 секунду – это второй показатель в «Эвеланш» после защитника Макара! И Валерий вполне заслуживает такое доверие тренера, ведь во второй половине ноября форвард по-настоящему «горяч» — отмечается голами уже в шестом матче подряд. «Миннесоте» и Марку-Андре Флёри досталось в середине второго периода, когда Ничушкин идеально подставил черенок клюшки в большинстве под бросок Маккиннона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Всего же за игру у Валерия пять бросков в створ – он был самым опасным в «Колорадо». Его шайба в большинстве удвоила преимущество «лавин», однако «Миннесота» довольно быстро нашла в себе силы вернуться в игру, а главным вдохновителем «дикарей» стал Кирилл Капризов. Сначала россиянин отлично подставил клюшку под бросок Росси в неожиданно возникшем втором темпе контратаки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А затем Кирилл вместе с норвежским другом Цуккарелло организовал гол в большинстве для Эрикссона Эка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Так «Миннесота» совершила камбэк и получила все шансы на волне успеха добиться победы и прервать затягивающуюся серию поражений. Но успеха в итоге добился «Колорадо». Помогли уверенная игра голкипера Александра Георгиева в ключевые моменты встречи и, конечно, гол защитника Макдермида на 45-й минуте. Как разобрался на пятачке заявленный седьмым дефом канадец! И это его первый гол в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

До конца матча счёт не изменился. «Миннесота» опять проиграла, хотя сегодня хотя бы лидеры «дикарей» показали неплохой хоккей, а Капризов, кстати, установил клубный рекорд по продолжительности голевой серии в матчах с одним и тем же соперником – Кирилл забил «Колорадо» в шестой игре подряд.

В историю клуба вошёл и Ничушкин со своей шестиматчевой результативной серией. За последние 20 лет только два игрока «Эвеланш» имели подобную по длительности серию – это Микко Рантанен и Натан Маккиннон. Выходит, сегодня Валерий сравнялся с живыми легендами современного «Колорадо»!