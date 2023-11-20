Капризов хандрит, потолок давит: «Миннесота» ужасна на старте сезона НХЛ

«Генменеджер дал нам пинок под зад», — кратко сказал о командном собрании «Миннесоты» форвард Райан Хартман. Команда, которую собрал Билл Герин, проиграла пять матчей подряд, пропускает более четырёх шайб в среднем за игру и, конечно же, пока идёт вне кубковой восьмёрки Запада. При этом в конференции немало команд, которые уже на старте почти забронировали себе место в плей-офф, что осложняет дальнейшую борьбу «Миннесоты».

Ярчайший симптом кризиса — форма Кирилла Капризова. 97-й номер, который пару лет назад вдохнул жизнь в серейшую хоккейную жизнь Миннесоты, ужасно играет на старте этого сезона, получая критику от главного тренера и прессы. «Нам нужно больше от многих парней. Есть ребята, игра которых сегодня была отстойной. Это топ-парни, такие как Капризов и Болди? 100%», — сказал Дин Эвасон. «Кирилл Капризов и Мэтт Болди просто недостаточно хороши. Кажется, что в каждой игре сияют звёзды других команд, как в воскресной игре с «Лифс», — вторят журналисты The Athletic.

Кирилл Капризов Фото: Noah K. Murray/AP/ТАСС

В марте прошлого года Капризов получил травму после силового от двухметрового защитника «Виннипега» Логана Стэнли. Никаких претензий к сопернику наш форвард не имел, назвав это игровым моментом, но выбыл на месяц. В серии плей-офф с «Далласом» Кирилл выглядел варёным и после шайбы в первой встрече очков больше не набирал. Несмотря на то что у Капризова 15 очков в 16 играх, у него ещё и «-8» полезность: лишь один гол за это время Кирилл забил в равных составах, даже у ахаэловца Леттьери пока больше.

Такое ощущение, что последствия травмы, точный характер которой мы так и не знаем, до сих пор усложняют жизнь Капризову. Пока он не выглядит тем форвардом, который произвёл фурор в Америке, сочетая технику, скорость, голевое чутьё и желание яростно впахивать в каждом моменте игры. Потерь шайбы у лидера «Миннесоты» зачастую бывает больше, чем созданных моментов, а сам он выглядит откровенно тяжеловатым и не всегда проявляет ту агрессию в атаке, которая помогла ему стать звездой НХЛ.

Впрочем, главная проблема «Миннесоты» — это даже не форма Капризова. «Дикари», за исключением пары сезонов, никогда не ходили в топе лучших атак НХЛ, ставя на крепкую оборону. В два предшествующих сезона «Уайлд» шли вторыми в лиге по количеству допущенных ожидаемых голов — команда Эвасона ставила на агрессивный прессинг, защитники всегда ложились под шайбу, а в нижних звеньях было немало кусачих и габаритных игроков. Какое-то время игровой стиль команды очень точно определяло звено Джордан Гринуэй — Йоэль Эрикссон Эк — Маркус Фолиньо, которое распалось после обмена Гринуэя.

Реальные цифры «Миннесоты» в обороне далеко не всегда были такими же классными, как ожидаемые, из-за проблем с вратарской бригадой. Однако в прошлом году клуб выменял из «Оттавы» Филипа Густавссона, отправив в обратном направлении устроившего контрактную свару Кэма Тэлбота — и швед во второй половине прошлого сезона вышел на элитный уровень, отразив 93,1% бросков и выиграв борьбу у Марка-Андре Флёри. В новом сезоне швед сразу же оформил «сухарь» в игре с «Флоридой», но пропустил семь шайб в следующем матче, и всё пошло наперекосяк. Вратарский дуэт «Миннесоты» за короткий отрезок пропустил на 11,5 шайбы больше ожидаемого (то есть xG).

Одной из причин этого стал тот фактор, что оборонительный корпус «дикарей» летом слегка просел. Мэтт Дамба, подсдавший в последние годы, ушёл в «Аризону», капитан команды Джаред Сперджен пропускал первые матчи сезона (тоже из-за травмы), и из-за этого оборона «Миннесоты» вынужденно омолодилась, потеряв прежнюю глубину и уровень. Правда, у «дикарей» летом вообще практически не было возможностей для усиления — и причина остаётся той же, огромные «хвосты» выкупленных контрактов Райана Сутера и Зака Паризе.

Райан Сутер и Зак Паризе Фото: Jim Mone/AP/ТАСС

Конечно, две чудовищные сделки выписывал не нынешний генеральный менеджер «Миннесоты», но он выбрал самый простой и при этом самый бьющий по уровню команды способ от них избавиться. На дедлайне-2020 «дикари» были близки к обмену Паризе в «Айлендерс» на плохой контракт Эндрю Лэдда (чуть менее жирный и более короткий), но сделка не прошла. Возможно, и Паризе, и Сутера (которого «Даллас» уже после расторжения контракта оценил в $ 3,65 млн) получилось бы обменять с удержанием и с доплатой — да, было бы дорого, но какой толк от хранения активов, если для их использования нет места под потолком?

В результате выкупа двух контрактов «Миннесота» сэкономила сущие копейки, но при этом поставила под угрозу будущие сделки. Кевин Фиала провёл великолепный сезон, был драйвером второго звена — пришлось менять в «Лос-Анджелес», так как новый контракт бы не влез. Молодой Кален Эддисон хорошо провёл дебютный сезон в клубе, но его пришлось менять в «Сан-Хосе» с чудовищной скидкой, потому что летом «Миннесота», опять же, не смогла бы продлить с ним контракт.

Летом Герин решил поставить на сохранение нынешнего костяка, продлив контракты с Фолиньо и хорошо сыгравшимися с Капризовым Райаном Хартманом и Матсом Цуккарелло. Эти решения вызвали смешанную реакцию: болельщики, как обычно, призывали к резкому омоложению, а журналисты отмечали, что команда вообще не имеет ресурсов к усилению. Летом клуб смог приобрести только Патрика Маруна, при этом даже его небольшой контракт пришлось забирать с удержанием зарплаты. «Миннесота» так и не решила проблему в центральной оси, которую смягчил прогресс молодого Марко Росси.

Из-за ситуации с потолком поиск вариантов для обмена ограничен — а это значит, что у «Миннесоты» есть классическая возможность встряхнуться: уволить тренера. Дин Эвасон пришёл в команду зимой 2020-го, сменив Брюса Будро, и незаметно стал ветераном на фоне чехарды в других командах. Однако ни одной серии плей-офф тренер пока так и не выиграл, а его резкая критика лидеров может говорить и о том, что внутри команды не всё так гладко. В «Миннесоте» тренеров увольняют редко: с 2000-го в клубе поработали лишь пятеро главных, не считая одного изначально временного и. о. Пятый сезон уже выглядит временем, когда клуб может «рубануть».

Дин Эвасон Фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС

Впрочем, смена тренера не решит главную проблему: даже если бы старт «Миннесоты» не был провальным, потолок этого состава понятен — выход в первый раунд и вылет оттуда. Так продлится ещё год, а ко времени, когда спадёт удавка двух выкупленных контрактов, контракт Капризова вступит в последний год. Убедит ли его менеджмент подождать роста молодых игроков и приезда того же Юрова из «Магнитки»? Пока есть сомнения.