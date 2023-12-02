«Играл как засранец, чтобы выжить в НХЛ». Чей рекорд никогда не побьёт Овечкин

Орда профессиональных статистиков с линейкой отслеживает каждое действие Александра Овечкина. С учётом повёрнутости американской спортивной традиции на всевозможных достижениях, считаются не только голы, но и броски, силовые, голы в пустые ворота — и всё это ради того, чтобы выпустить новость а-ля «Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, который с 17 по 20 ноября забил пять раз во время ретроградного Меркурия».

Однако есть такой рекорд, который Ови уже никогда не побьёт — это достижение Денниса Марука. В своё время именно Марук стал первым человеком в истории «Вашингтона», который выбил 50 шайб, а в следующем сезоне – сразу 60. Это снайперское достижение молодой Овечкин побил ещё в 22, что стало одним из его первых рекордов — а вот обставить результат по очкам ему не по силам. В сезоне-1981/1982 Марук набрал 136 (60+76) очков, установив клубный рекорд «Кэпиталз». Хотя четыре разных регулярки Овечкина в списке лучших сезонов «столичных» занимают места со второго по пятое, в своей лучшей регулярке он выбил «лишь» 112, а теперь уже вряд ли снова замахнётся на 100.

Карьеру Марука хорошо описывает название книги, которая была им написана: «Незабываемая история забытого снайпера, забившего 60 раз». Написание предисловия взял на себя один из лучших форвардов в истории НХЛ Марсель Дионн, и можно догадаться, почему: оба нападающих почти всю карьеру играли в слабых командах и не отличались ростом (оба — 173 см). «Я и Деннис доказали, что рост в хоккее не имеет значения. Мы играли в грязную и жёсткую эру хоккея, не были большими парнями, но это не имело значения. Почти двухметровый Крис Пронгер сказал, что мы бы могли юркнуть между его ног. Он или Эрик Линдрос — это немецкие овчарки: большие, сильные, укусят тебя раз, но отстанут. Мы с Деннисом — питбули: если они кусают, то не отстают».

Деннис Марук Фото: wikimedia.org

Марук в своей книге с усмешкой пишет, что его история не похожа на начало карьеры других звёздных игроков: на лёд он впервые встал в шесть лет, и ему это не понравилось — слишком холодно, а лёд слишком скользкий. Однако в семье будущего игрока было ещё шесть детей, и все они бегали с клюшками по льду — в восемь лет Марук окончательно сдался и ему быстро понравилось. «Я обожал забивать: если вратарь делал сейв, я мог сломать клюшку о бортик. У меня был бурный нрав, и тренеры не раз успокаивали меня отправкой в запас», — пишет форвард.

Переход на молодёжный уровень для Денниса тоже получился лёгким: он моментально ворвался в топ бомбардиров молодёжной лиги. Однажды юниорская команда Марука сыграла против «Вашингтона», проиграла 5:8, а будущая легенда «столичных» отметился хет-триком. «Я уверен, что тогда они смотрели на меня и думали: этот коротыш забивает нам!» — пишет Марук в своих мемуарах. Несмотря на бомбардирские подвиги, форварда не задрафтовали в положенные 18 — менеджеры посчитали его слишком маленьким. Впрочем, через год Марука выбрали сразу во втором раунде — это сделала прожившая короткую и неудачную жизнь «Калифорния». «Первым делом я должен был узнать: где, чёрт подери, находится Окленд?» — шутит форвард (ну, или не шутит).

В хоккейном плане Окленд находился в месте довольно непотребном: за восемь сезонов своего существования команда ни разу не перевалила за 30 побед в сезоне и ни разу не выиграла серию плей-офф. Однако даже в такой команде никто ничего миниатюрному новичку не гарантировал, и тот пошёл брать совет у своего друга, уже игравшего в НХЛ. Это был Дэйв Хатчинсон, за свои 500 игр в лиге выбивший полторы тысячи штрафных минут — и тот без хитростей посоветовал Маруку идти в силовую, рубиться на максимум, не стесняться грязных приёмчиков и пытаться уже в тренировочном лагере хитовать всех.

Первый тренировочный лагерь НХЛ шокировал форварда: обстановка была максимально расслабленной, ветераны «Калифорнии» приезжали готовиться к сезону с 9-10 кило лишнего веса, а после тренировки обязательным был совместный поход в бар. Подход дерзкого новичка на этом фоне отличался. «Я следовал советам Хатчинсона и был засранцем. Уже в свой первый сезон я старался бить всё, что двигалось, показывал свой характер даже на банальном вбрасывании. Я не был ни Гретцки, ни Эспозито, ни Орром: я мог выжить в НХЛ, лишь будучи засранцем. Если это бесило людей, что ж — это был единственный путь, благодаря которому я мог создавать пространство», — пишет Марук. Логично, что один из бывших одноклубников потом назвал Денниса самым эгоистичным хоккеистом, с которым ему приходилось играть: 878 минут штрафа в 888 играх это частично подтверждают.

Впрочем, это был последний сезон «Калифорнии», которая вскоре превратилась в «Баронов» из Кливленда. Жизнь старой команды на новом месте продлилась ещё меньше — два года. Впрочем, оба сезона Марук был лучшим бомбардиром этой команды, продолжая удивлять соперников скоростью. Юркий форвард мог оказаться в «Рейнджерс»: посреди сезона «Кливленд» чуть не снялся с чемпионата из-за жутких долгов, и толстосумы из Нью-Йорка предложили «баронам» $ 1 млн за трёх лучших игроков, включая Денниса. Однако лига позволила «Кливленду» закончить сезон, скинувшись с миру по нитке, чем хоккеисты были не очень довольны: они понимали, что эта команда нежизнеспособна.

Деннис Марук в составе сборной Канады Фото: РИА Новости

«Кливленд» объединился с «Миннесотой Норт Старз», но Марук провёл на новом месте лишь два матча — скоро он уехал в «Вашингтон». Первые годы существования «столичных» были лютым кошмаром. За четыре первых сезона они суммарно выиграли 60 встреч, и команде остро не хватало хоть какой-нибудь звезды, на которую ходили бы зрители: в эпоху до больших телевизионных сделок кассовые сборы были ключевым фактором командных доходов. Марука зрители любили везде — за его бойцовские качества, снайперский талант и умение забивать в меньшинстве.

Однако долгое время и Марука было мало для выхода в плей-офф — хотя «Вашингтон» неплохо драфтовал и смог привлечь в команду Майка Гартнера, который в американской столице станет одним из лучших снайперов в истории. Из-за того, что «Кэпиталз» год за годом не выходили в плей-офф, Марук четырежды ездил в сборную на чемпионат мира — наша пресса сразу стала отмечать наглого и небольшого форварда. Впрочем, уровень таланта в тех командах был настолько высок, что Деннис играл там в четвёртом звене — это не помешало ему набрать два очка против сборной СССР на ЧМ-1981.

Начало 80-х стало самой результативной эрой для НХЛ — и Маруку с его стилем игры это пошло только на пользу. Та эпоха периодически рождала героев на один-два сезона, но вспышку центра «Вашингтона» сложно назвать случайной. Несмотря на то что в компании Гретцки, Лемье, Эспозито и других людей с 60 и более голами за сезон он может смотреться, словно Дмитрий Харатьян в знаменитом анекдоте, это не было случайностью.

Впрочем, в сенсационном сезоне-1981/1982 сошлось многое. Марук отмечает роль своих партнёров, чьи имена сейчас могут быть забыты. На левом фланге играл один из самых молодых капитанов НХЛ Райан Уолтер, который отлично играл в обороне и снижал нагрузку на Марука в своей зоне, а справа выходил новичок Крис Валентайн, который после шикарного первого сезона моментально растворился в хоккейной бездне. Возможно, это был именно тот случай, когда два игрока максимально выиграли от игры друг с другом. Марук хвалил Валентайна за чтение игры и умные пасы.

«Не назвал бы себя одним из величайших снайперов тех лет, я просто много работал над мелочами. Например, я всегда задавал много вопросов вратарям, узнавал, куда они смотрят, когда форвард соперника выходил на позицию. У меня был классный щелчок, я мог придать шайбе большую скорость и благодаря этому не раз заставал голкиперов врасплох. Я имел короткую клюшку, шайба держалась близко ко мне, как у Джонни Годро. Благодаря этому я мог бросать оттуда, откуда вратари и не ожидали», — говорил Марук в интервью сайту The Score.

Карточка Марука Фото: media-amazon.com

В том сезоне многое сошлось: средняя результативность скакнула до восьми шайб за игру — единственный такой чемпионат в послевоенную эпоху. «Вашингтон» очень часто играл в большинстве, где Марук был неудержим: в неравных составах форвард набрал 57 очков, почти в два раза больше, чем за год до этого. Правда, даже наличие четвёртого бомбардира лиги не помогло «Вашингтону» выйти в плей-офф, даже с учётом того, что туда попадали 16 команд из 21. «Столичные» проиграли 12 матчей из первых 13, сменили тренера, но им всё равно не хватало качественных игроков в обороне: пропускали они больше, чем забивали. Впрочем, Марук в своих мемуарах всё равно возлагал ответственность на такой результат на себя.

В тот год Матч звёзд проходил в Вашингтоне — естественно, Марук был выбран туда и в числе других участников звёздного уикенда попал на обед к Рональду Рейгану. «Я промямлил что-то вроде: здравствуйте, я Деннис, играю тут за «Кэпиталз», после чего всех пригласили за стол. В какой-то момент Рейган решил пошутить и объявил, что США выменяли Уэйна Гретцки из «Эдмонтона», но стране пришлось отдать за него штат Техас – мы громко захохотали. В тот момент я слабо понимал, что сижу за одним столом с президентом Соединённых Штатов. Годы спустя я понял, что это совсем неплохое достижение для Денниса из Рексдэйла», — говорил потом Марук.

Правда, достижение Марука во многом осталось на втором плане. Во-первых, почти всё внимание прессы отвлёк на себя Гретцки, выдавший невероятный сезон с 212 очками. Во-вторых, «Вашингтон», который всё ещё не попадал в плей-офф, был слишком непопулярен: в таблице посещаемости НХЛ команда шла пятой с конца.

Майк Гартнер позже вспоминал, что на двухчасовой автограф-сессии в торговом центре к нему подошли… 0 человек. Маруку не помогали стать суперзвездой даже его роскошные усы, которые выглядели экстравагантными даже в ту эпоху повальной усатости. Показательно, что даже журнал Sports Illustrated, составлявший рейтинг лучшей надгубной растительности, написал фамилию форварда с опечаткой — «Марус».

Но время форварда в «Вашингтоне» после этого оказалось недолгим. Летом 1982-го «столичные» провернули обмен, который и поныне считается ключевым в истории команды, которая из-за своих неудач была близка к переезду. «Вашингтон» заполучил у «Монреаля» защитника Рода Лэнгуэя и будущего Железного человека НХЛ Дага Джарвиса, которые помогли коренным образом перестроить оборону команды: первый в столице выиграл два «Норриса», второй — «Селке». В обмене «Кэпс» отдали в том числе и Уолтера — так Марук остался без своего основного напарника по звену и человека, которого позднее назовёт лучшим хоккеистом, с которым когда-либо играл.

Тренер «Вашингтона» Брайан Мюррей считал, что Марук слишком безалаберно играет в обороне, поэтому перевёл форварда на левый фланг атаки и урезал игровое время. Показательно, что Марук с 81 очком всё равно стал лучшим бомбардиром команды, но заработал «-22» в полезность — и это при игре в команде, которая закончила сезон с плюсовой разницей шайб и впервые попала в плей-офф. Ставивший в первую очередь на защиту Мюррей был недоволен, и из-за этого Марука снова обменяли в «Миннесоту». Сам форвард был очень удивлён — позднее он говорил, что лишь за неделю до обмена встречался с главным тренером и генменеджером, которые говорили ему, что в новом сезоне снова вернут на привычную позицию.

В «Миннесоте» позиция первого центра уже была закреплена за Нилом Бротеном, и Марук оставался на вторых ролях — впрочем, в составе «Норт Старз» он впервые в карьере сыграл в финале конференции. За три полных сезона в новой-старой команде Марук ни разу не пробивал отметку в 60 голов и завершил карьеру уже в 33 — несколько травм колена вывели форварда из большого хоккея.

Марук после завершения карьеры Фото: James Allan/Getty Images

После окончания игровой карьеры Марук работал тренером в детском хоккее, какое-то время трудился даже в хоккее на роликах. В 43 года форвард провёл несколько игр в низшей лиге WPHL. Как вспоминал Марук, соперники пытались назвать его «старпёром» и спрашивали, не потеряет ли он ещё несколько зубов. Однако коронный вопрос «сколько у тебя матчей в НХЛ, сынок?» заставлял провокаторов заткнуться.

Конечно, следит Марук и за «Вашингтоном»: в своё время Овечкин позвонил ему с извинениями за то, что побил его снайперский рекорд. Однако Деннис не жалеет об этом: «Овечкин как-то сказал мне, что до моего достижения по очкам ему не дотянуться, но ведь рекорды устанавливают для того, чтобы их бить. Кто знает? Приятно смотреть на игрока, который так часто зажигает красную лампу, как Овечкин: я бросал быстро, но он делает это ещё быстрее».

Несмотря на свои достижения, главным моментом карьеры Марук считает то, что он вообще попал в НХЛ. Жалеет он только об одном — что играл в юниорской лиге, а не пошёл получать образование в NCAA, где мог бы получить бесценный жизненный опыт.