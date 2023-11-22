Овечкин — «зверь», но ниже Гашека? В Америке назвали точное место Ови в истории хоккея

Вопрос о том, какое место занимает тот или иной игрок в истории хоккея, часто поднимается, когда дело касается спортсмена-глыбы. Решения журналистов, экспертов вызывают активные дискуссии и споры и иногда подвергаются жёсткой критике. Это неудивительно – нередко субъективность вмешивается в распределение мест, а порой и просто сложность в сравнении игроков разных эпох.

Не менее спорными оказались и решения журналистов Daily Faceoff относительно того, какое место занимает Александр Овечкин в списке лучших игроков в истории хоккея. Трое из четырёх поставили его на девятую позицию, ещё один – на восьмую. Как так вышло?

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Мэтт Ларкин: В начале сезона снайперский график Алекса Овечкина был не на должном уровне. Он не продвинулся вперёд в погоне за рекордом Уэйна Гретцки. Но Ови приближается к важной вехе. Ему нужно всего три очка, чтобы стать 16-м игроком, когда-либо набиравшим 1500 баллов в своей карьере, и расположиться сразу за Сидни Кросби (а за кем ещё?).

В прошлом году мы определили место Кросби в нашем списке лучших игроков всех времён. Теперь давайте сделаем это с Овечкиным.

На какое место вы поставите Алекса Овечкина в своём списке лучших игроков?

Мэтт Ларкин: Соответственно, Александр «Великая Восьмёрка» Овечкин для меня восьмой — после Гретцки, Бобби Орра, Марио Лемье, Горди Хоу, Сидни Кросби, Никласа Лидстрёма и Доминика Гашека — и сразу перед Морисом Ришаром. Независимо от того, забьёт ли Овечкин когда-нибудь 895-й гол или нет, я считаю его величайшим снайпером в истории. Ни один игрок не был лучшим в лиге по количеству шайб за сезон чаще. Если принять во внимание изменения эпох, Ови возвышается над остальной «стаей» ещё больше. Но он также зарабатывает от меня баллы за свою мощную силовую игру, лидерские качества, а также за невероятную стабильность и выносливость. Помимо того, что он девять раз становился лучшим в НХЛ по голам, он целых 15 раз попадал в топ-10.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Скотт Максвелл: Я переплюну Мэтта (или уступлю ему?) и скажу, что Овечкин девятый. Перед ним стоят те же семь игроков, что и у Мэтта, но я также собираюсь включить в этот список Яромира Ягра, потому что думаю, что он заслуживает такой же похвалы за долголетие своей карьеры, как и Хоу. Может быть, есть ещё несколько игроков – хотели ли бы вы поговорить о Майке Босси и о том, сколько голов он забил за свою короткую карьеру? Коннор Макдэвид, вероятно, превзойдёт Алекса, как только его карьера достигнет той точки, в которой сейчас находится Ови, и, возможно, даже Остон Мэттьюс вступит в борьбу за звание лучшего снайпера, когда карьера Алекса будет завершена (хотя, возможно, она будет длинной). Но на данный момент я поставлю его на девятое место, потому что способность Овечкина стабильно забивать (вплоть до этого сезона) ставит его в один ряд с величайшими, особенно если сделать поправку на эпоху, в которой он играл против многих других лучших игроков.

Майк Голд: Боже, о боже! На этот вопрос сложно ответить. В конце концов, я думаю, что следует поставить выше него Гретцки, Лемье, Орра, Хоу и Ягра. Я также считаю, что и Кросби должен быть выше — каким бы хорошим ни был Овечкин, Кросби всегда был немного впереди него. А после Гашека и Лидстрёма, на мой взгляд, происходит серьёзное падение до другого уровня, где находятся такие парни, как Рэй Бурк, Патрик Руа, Джо Сакик, Стив Айзерман, Фил Эспозито и другие. Как бы мне ни хотелось поставить Сакика выше Ови, я скопирую ответ Скотта и поставлю Великую Восьмёрку на девятое место.

Стивен Эллис: Я думаю, это самый сложный вопрос на данный момент. Ненавижу рейтинговать игроков, особенно из разных периодов времени. Но что касается меня, то я поставлю его на девятое место – знаю, что это креативно. В моём списке Гретцки, Лемье, Хоу, Орр, Ягр, Кросби, Гашек, Лидстрём и только затем Овечкин. Честно говоря, мне доводилось видеть Кросби и Овечкина только в расцвете сил, но способность Ови показывать такие высокие результаты в самый конкурентный период в истории НХЛ невероятна. Плюс посмотрите на его шкаф с трофеями. Кубок Стэнли. Девять «Морис Ришаров». «Арт Росс». Три «Харт Трофи». «Колдер Трофи». «Конн Смайт». Три золота чемпионатов мира. Кубок Гагарина. Многочисленные рекорды в турнирах ИИХФ. Он зверь.