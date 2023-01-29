Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Рекордная серия Уэйна Гретцки из 51 матча подряд с набранными очками, самый невероятный рекорд Гретцки

«Мне чертовски жаль вратарей». Как Гретцки установил рекорд, который никогда не побьют
Родион Власов
Как Гретцки установил рекорд
Комментарии
30 лет назад в первом же матче сезона Уэйн набрал два очка и потом не останавливался четыре месяца.

Весной 1983-го молодой «Эдмонтон» всухую проиграл свой первый финал НХЛ «Айлендерс». Фактически команда Уэйна Гретцки приняла эстафетную палочку у главной династии первой половины 80-х, чтобы царить во второй половине десятилетия диско.

У Гретцки было фантастическое окружение: Пол Коффи, Марк Мессье, Яри Курри, Гленн Андерсон — никто из будущих членов Зала славы на тот момент не перевалил даже за отметку в 25 лет. «Эдмонтон» невероятно драфтовал, вытащив несколько суперзвёзд в средних раундах набора. Эта команда рванула с первых же матчей сезона, начав регулярку с семи побед подряд и 16 выигрышей в 20 матчах.

Сам Гретцки в первом матче с «Торонто» набрал два очка, в следующей игре с «Виннипегом» — ещё три, а потом не останавливался до конца января. Величайший хоккеист в истории набирал очки в 51 матче подряд и установил рекорд, который вряд ли можно будет побить в современной НХЛ, где даже 20-матчевая серия кажется абсолютно нереальным достижением. Уникальной эту серию делает ещё и то, что в ней Уэйн чаще выбивал матчи с 3+ очками, чем с одним набранным баллом.

Уэйн Гретцки

Уэйн Гретцки

Фото: Getty Images

6 ноября 1983-го Гретцки набрал семь очков против «Виннипега» в матче, где «Джетс» вели 3:0 в середине игры, а один из основных игроков «Ойлерз» Кен Лайнсмен выбыл из-за травмы. Гретцки получил двойную нагрузку: после игры он говорил, что не мог закатываться так глубоко, как обычно. Это не помешало ему набрать 3+4. «Нет ничего зазорного в том, чтобы проиграть команде, где играет лучший спортсмен мира. Он провёл невероятный матч», — сказал тренер «Виннипега» Том Уотт.

Через две недели случилась легендарная игра с «Нью-Джерси». «Дьяволы» на тот момент проводили лишь второй сезон под таким брендом, до этого клуб бесславно мыкался по Канзасу и Денверу. Переезд на восточное побережье ничего хорошего не принёс: «Дэвилз» проиграли 17 из своих 19 стартовых матчей и получили 4:13 от «Эдмонтона», хотя вели 2:0 к четвёртой минуте. Забегая вперёд: «Дэвилз» в том году пролетели мимо возможности выбрать Марио Лемье.

Гонка на дно. «Питтсбург» превратил сезон в катастрофу, чтобы получить Лемье и спастись Гонка на дно. «Питтсбург» превратил сезон в катастрофу, чтобы получить Лемье и спастись

Хотя Гретцки набрал 3+5, он был не особенно доволен уровнем соперника и после матча выдал одну из самых легендарных энхаэловских цитат: «Сколько они уже в лиге? По-моему, около девяти лет. Окей, им уже пора бы собраться. Они разрушают лигу. Пора перестать быть организацией Микки Маусов и выпустить кого-нибудь на лёд. Мне чертовски жаль [вратарей] Рона Лоу и Чико Реша». Величайшему так прилетело за эту цитату, что после этого он исключительно политкорректен даже в качестве аналитика TNT, а фанаты «Джерси» до сих пор припоминают Гретцки этот момент.

Уэйн Гретцки в матче с «Нью-Джерси»

Уэйн Гретцки в матче с «Нью-Джерси»

Фото: Getty Images

1984-й начался с ещё одной восьмиочковой игры — с «Миннесотой» (12:8). После матча игроки сами не могли понять, что произошло, говорили, что залетал чуть ли не каждый бросок в створ. Хоккеисты «Миннесоты» заявляли, что хотели сыграть в открытый хоккей, из-за чего давали «Эдмонтону» слишком много шансов — а он их реализовал убийственно, отправив в сетку каждый третий бросок. Гретцки забил четыре после девяти попыток.

Через неделю серия едва не прервалась в 44-м матче с «Чикаго» в гостях. «Эдмонтон» вёл 4:3, но все голы обошлись без участия Гретцки. Тренеры «Ястребов» в концовке сняли вратаря, на что арена отреагировала… свистом: «Чикаго» слабо играл в том сезоне, а болельщики ужасно хотели, чтобы серию закончил именно их клуб, не давая шанса на гол в пустые ворота. Кто-то даже принёс на матчи плакаты «Серия закончится здесь».

Гретцки говорил, что видел эти плакатики и понял, что его серия стала предметом внимания всей хоккейной страны, а не только Эдмонтона. 99-й номер оставался на льду при пустых воротах соперника и думал: «У меня есть время для одного момента, не упусти его». Шанс появился: защитник «Чикаго» Трой Мюррей отдал неточный пас, который перехватил Гретцки и забил в пустые ворота на отметке 59:58. Мюррей в бешенстве сломал клюшку о ворота.

После этого все в «Эдмонтоне» были уверены, что рекорд будет длиться очень долго. Клуб даже договорился о приглашении на потенциальный 57-й матч Гретцки с набранными очками легендарного бейсболиста Джо ДиМаджио, бывшего мужа Мэрилин Монро: он поставил рекорд MLB по матчам с ударами на базу (56).

Уэйн Гретцки

Уэйн Гретцки

Фото: AP/TASS

Однако против этого выступил «Лос-Анджелес». Этот клуб не раз выступал в роли кайфолома «Ойлерз»: в плей-офф-1982 совершили мегакамбэк в третьем матче серии со счёта 0:5, прерывали 30-матчевую серию Гретцки с набранными очками, нанесли «Нефтяникам» первое поражение в сезоне-1983/1984. Пришла очередь срыва нового рекорда.

Показательно, что «короли» на тот момент обладали худшей обороной в НХЛ и незадолго до матча уволили своего главного тренера. На скамейку встал Рогатьен Вашон — легендарный голкипер, закончивший карьеру лишь за полтора года до этого и работавший тренером вратарей «Кингз». Он доверил место в воротах малоизвестному ныне финну Маркусу Маттссону: ещё при игре в ВХА он стал первым голкипером, пропустившим от Гретцки после перехода в «Эдмонтон».

Маттссон не пропускал два периода, в третьей двадцатиминутке «Эдмонтон» забил дважды, но без участия Гретцки. Великий провёл на площадке последние пять минут матча без смены, но его клуб не отыгрался с 2:4, а рекордная серия прервалась. «Я за него болел, жалко» — сказал после матча Вашон, который через два дня после победы стал генменеджером «королей». Бывшие партнёры Гретцки иногда вспоминают, как в этом матче защитник Чарли Худди промахнулся по пустым воротам после идеального паса 99-го номера.

Эти рекорды Гретцки не побить даже Овечкину! 10 нереальных достижений великого игрока Эти рекорды Гретцки не побить даже Овечкину! 10 нереальных достижений великого игрока

Гретцки же после матча пропустил несколько игр из-за травмы. В 22 оставшихся матчах регулярки без набранных очков он закончил лишь два, а ещё через несколько месяцев поднимал над головой долгожданный Кубок Стэнли.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023