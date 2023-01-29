«Мне чертовски жаль вратарей». Как Гретцки установил рекорд, который никогда не побьют

30 лет назад в первом же матче сезона Уэйн набрал два очка и потом не останавливался четыре месяца.

Весной 1983-го молодой «Эдмонтон» всухую проиграл свой первый финал НХЛ «Айлендерс». Фактически команда Уэйна Гретцки приняла эстафетную палочку у главной династии первой половины 80-х, чтобы царить во второй половине десятилетия диско.

У Гретцки было фантастическое окружение: Пол Коффи, Марк Мессье, Яри Курри, Гленн Андерсон — никто из будущих членов Зала славы на тот момент не перевалил даже за отметку в 25 лет. «Эдмонтон» невероятно драфтовал, вытащив несколько суперзвёзд в средних раундах набора. Эта команда рванула с первых же матчей сезона, начав регулярку с семи побед подряд и 16 выигрышей в 20 матчах.



Сам Гретцки в первом матче с «Торонто» набрал два очка, в следующей игре с «Виннипегом» — ещё три, а потом не останавливался до конца января. Величайший хоккеист в истории набирал очки в 51 матче подряд и установил рекорд, который вряд ли можно будет побить в современной НХЛ, где даже 20-матчевая серия кажется абсолютно нереальным достижением. Уникальной эту серию делает ещё и то, что в ней Уэйн чаще выбивал матчи с 3+ очками, чем с одним набранным баллом.

Уэйн Гретцки Фото: Getty Images

6 ноября 1983-го Гретцки набрал семь очков против «Виннипега» в матче, где «Джетс» вели 3:0 в середине игры, а один из основных игроков «Ойлерз» Кен Лайнсмен выбыл из-за травмы. Гретцки получил двойную нагрузку: после игры он говорил, что не мог закатываться так глубоко, как обычно. Это не помешало ему набрать 3+4. «Нет ничего зазорного в том, чтобы проиграть команде, где играет лучший спортсмен мира. Он провёл невероятный матч», — сказал тренер «Виннипега» Том Уотт.



Через две недели случилась легендарная игра с «Нью-Джерси». «Дьяволы» на тот момент проводили лишь второй сезон под таким брендом, до этого клуб бесславно мыкался по Канзасу и Денверу. Переезд на восточное побережье ничего хорошего не принёс: «Дэвилз» проиграли 17 из своих 19 стартовых матчей и получили 4:13 от «Эдмонтона», хотя вели 2:0 к четвёртой минуте. Забегая вперёд: «Дэвилз» в том году пролетели мимо возможности выбрать Марио Лемье.

Хотя Гретцки набрал 3+5, он был не особенно доволен уровнем соперника и после матча выдал одну из самых легендарных энхаэловских цитат: «Сколько они уже в лиге? По-моему, около девяти лет. Окей, им уже пора бы собраться. Они разрушают лигу. Пора перестать быть организацией Микки Маусов и выпустить кого-нибудь на лёд. Мне чертовски жаль [вратарей] Рона Лоу и Чико Реша». Величайшему так прилетело за эту цитату, что после этого он исключительно политкорректен даже в качестве аналитика TNT, а фанаты «Джерси» до сих пор припоминают Гретцки этот момент.

Уэйн Гретцки в матче с «Нью-Джерси» Фото: Getty Images

1984-й начался с ещё одной восьмиочковой игры — с «Миннесотой» (12:8). После матча игроки сами не могли понять, что произошло, говорили, что залетал чуть ли не каждый бросок в створ. Хоккеисты «Миннесоты» заявляли, что хотели сыграть в открытый хоккей, из-за чего давали «Эдмонтону» слишком много шансов — а он их реализовал убийственно, отправив в сетку каждый третий бросок. Гретцки забил четыре после девяти попыток.

Через неделю серия едва не прервалась в 44-м матче с «Чикаго» в гостях. «Эдмонтон» вёл 4:3, но все голы обошлись без участия Гретцки. Тренеры «Ястребов» в концовке сняли вратаря, на что арена отреагировала… свистом: «Чикаго» слабо играл в том сезоне, а болельщики ужасно хотели, чтобы серию закончил именно их клуб, не давая шанса на гол в пустые ворота. Кто-то даже принёс на матчи плакаты «Серия закончится здесь».

Гретцки говорил, что видел эти плакатики и понял, что его серия стала предметом внимания всей хоккейной страны, а не только Эдмонтона. 99-й номер оставался на льду при пустых воротах соперника и думал: «У меня есть время для одного момента, не упусти его». Шанс появился: защитник «Чикаго» Трой Мюррей отдал неточный пас, который перехватил Гретцки и забил в пустые ворота на отметке 59:58. Мюррей в бешенстве сломал клюшку о ворота.

После этого все в «Эдмонтоне» были уверены, что рекорд будет длиться очень долго. Клуб даже договорился о приглашении на потенциальный 57-й матч Гретцки с набранными очками легендарного бейсболиста Джо ДиМаджио, бывшего мужа Мэрилин Монро: он поставил рекорд MLB по матчам с ударами на базу (56).

Уэйн Гретцки Фото: AP/TASS

Однако против этого выступил «Лос-Анджелес». Этот клуб не раз выступал в роли кайфолома «Ойлерз»: в плей-офф-1982 совершили мегакамбэк в третьем матче серии со счёта 0:5, прерывали 30-матчевую серию Гретцки с набранными очками, нанесли «Нефтяникам» первое поражение в сезоне-1983/1984. Пришла очередь срыва нового рекорда.

Показательно, что «короли» на тот момент обладали худшей обороной в НХЛ и незадолго до матча уволили своего главного тренера. На скамейку встал Рогатьен Вашон — легендарный голкипер, закончивший карьеру лишь за полтора года до этого и работавший тренером вратарей «Кингз». Он доверил место в воротах малоизвестному ныне финну Маркусу Маттссону: ещё при игре в ВХА он стал первым голкипером, пропустившим от Гретцки после перехода в «Эдмонтон».

Маттссон не пропускал два периода, в третьей двадцатиминутке «Эдмонтон» забил дважды, но без участия Гретцки. Великий провёл на площадке последние пять минут матча без смены, но его клуб не отыгрался с 2:4, а рекордная серия прервалась. «Я за него болел, жалко» — сказал после матча Вашон, который через два дня после победы стал генменеджером «королей». Бывшие партнёры Гретцки иногда вспоминают, как в этом матче защитник Чарли Худди промахнулся по пустым воротам после идеального паса 99-го номера.

Гретцки же после матча пропустил несколько игр из-за травмы. В 22 оставшихся матчах регулярки без набранных очков он закончил лишь два, а ещё через несколько месяцев поднимал над головой долгожданный Кубок Стэнли.