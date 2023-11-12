«У Гретцки 894 гола в пустые ворота». Почему новый «незначительный» рекорд Овечкина важен?

Новое достижение Ови сравнивают с «рекордом самого быстрого ходока в мире», а игрока называют «попрошайкой». Насколько справедливы фанаты?

Александр Овечкин покорил ещё одно важное достижение. В матче с «Айлендерс» капитан «Вашингтона» забил свой 56-й гол в пустые ворота и повторил рекорд Уэйна Гретцки по этому показателю.

Тем не менее мнения фанатов относительно достижения россиянина разделились. Одни считают, что Овечкин слишком легко набивает себе статистику. Другие заявляют, что рекорд есть рекорд и тут ничего не попишешь.

Что же именно сказали североамериканские фанаты и насколько их мысли справедливы? Разберёмся.

«С этого момента в жалобах людей немного больше смысла»

Для начала приведём самые интересные комментарии болельщиков – как критику, так и похвалу.

«Овечкин разделил с Гретцки лидерство по количеству голов в пустые ворота за всю историю. Так что я думаю, что с этого момента в жалобах людей на голы Овечкина в пустые ворота немного больше смысла».

«Что ж, когда Овечкин повторил рекорд Гретцки одним голом, вы запомните эту шайбу в пустые ворота».

«Король голов в пустые ворота».

«Я не хочу слышать ничего от троллей о том, сколько голов в пустые ворота забьёт Алекс Овечкин за свою карьеру. Гретцки забрасывал шайбы в ворота «лучших звёзд», имевших 80% отражённых бросков за всю свою карьеру в НХЛ».

«Раньше я собирался пошутить, назвав Овечкина «собирателем голов в пустые ворота», но, думаю, это даже в меньшей степени шутка, чем я предполагал».

Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

«На счету Гретцки 894 гола в пустые ворота».

«Это то, чем можно похвастаться просто потому, что это сделал Гретцки».

«Всегда попрошайка/сборщик всех сливок с голами в пустые ворота».

«Только так он сможет и дальше забивать».

«Рекорд есть рекорд. Поздравления Ови».

«Это тот рекорд, которого мы хотели. Забудьте о других».

«Обожаю Ови, но этот показатель сравним с рекордом самого быстрого ходока в мире».

«Исторический гол в пустые ворота от Ови».

«Это, должно быть, один из тех рекордов под названием «кого, чёрт возьми, это волнует?», верно?»

«Я начинаю думать, что Ови на самом деле 40 лет, а не 38. Чувак выглядит старым».

«Прямо сейчас он будет добиваться голов любым доступным способом».

«Не тот рекорд Гретцки, которого мы ждём».

«Молодцы те игроки «Кэпс», которые пожертвовали несколькими годами ради этого парня. Смело».

«Это безумие, что у него так много голов в пустые ворота, хотя он никогда не был особо хорош в защите».

Правы ли критики?

Некоторые суждения фанатов на самом деле справедливы. Критика Овечкина из-за количества голов в пустые ворота понятна. Забивать ведь всегда легче, когда в воротах никого нет, чем ещё пытаться переиграть голкипера, верно? Всё так.

Но…

Голы в пустые ворота – это тоже голы. Может быть, их и легче забивать, однако почему-то в таких рассуждениях опускаются важные моменты.

Чтобы забить в пустые ворота, для этого твоей команде нужно сначала… заполучить лидерство. То есть это уже должна быть сильная команда, и ты, будучи заядлым снайпером, обязан тащить клуб.

Кроме того, ты должен быть достаточно самоотверженным, чтобы тебя выпускали. Понятное дело, Овечкина будут выпускать для набивания статистики и дальнейшего покорения главного рекорда. Но ведь были времена, когда он ещё не гнался за великим достижением Гретцки. В те годы результаты команды были важнее статистики одного конкретного игрока – вне зависимости от его статуса. И часть голов в пустые ворота он забил именно в те времена. Получается, тогда ему достаточно доверяли, чтобы выпускать в решающие моменты матча, верили, что он поможет команде хорошо отыграть в защите и удержать нужный счёт. А если повезёт, то ещё и упрочить лидерство.

Конечно, с определённого момента его стали выпускать чаще во имя рекорда, но при этом со временем и команде стало значительно тяжелее выигрывать, удерживать и вообще заполучать лидерство. Иными словами, Овечкину нередко самому приходилось добывать нужные голы, чтобы «Вашингтон» выходил вперёд. Даже в матче с «Айлендерс» кто забросил первую шайбу? Правильно — Овечкин.

Даже голы в пустые ворота Ови имеют бо́льший вес, чем шайбы Гретцки

«За три секунды до конца матча Овечкин забил свой второй гол, поразив пустые ворота, что помогает ему в погоне за рекордом всех времён Уэйна Гретцки», — пишет The Hockey News.

Многие знают устойчивое выражение «цель оправдывает средства». Значительно меньше людей знает, что полная фраза, как отмечают многие источники, изначально звучала так: «Цель оправдывает средства, если цель – спасение души».

Конечно, философию и спорт редко пытаются объединять, это разные уровни, но выражение выше кажется самым подходящим для нынешней темы. Если придать ей более социальный или контекстный характер, то выйдет, что цель оправдывает средства, если в ней нет чего-то плохого, антисоциального и антигуманного и при этом ни цель, ни средства не являются чем-то противозаконным и не идут вразрез с нормами морали.

Александр Овечкин Фото: Andrew Harnik/AP Photo/ТАСС

«Что за скука, что там с Овечкиным-то?»

Ну хорошо, переходим к главному.

Плоха ли цель побить рекорд всех времён по количеству голов? А почему она вообще должна считаться плохой, антисоциальной или антигуманной? Многие спортсмены отдают здоровье и бесценное время, чтобы преодолеть человеческие возможности. Рекорды – это тот опознавательный знак, на который они могут ориентироваться в своих стремлениях. То есть рекорды – как бы заезженно это ни звучало – существуют, чтобы их преодолевали. Именно они позволяют спортсменам становиться лучше.

Получается, Овечкин стремится к цели, которая естественна для любого спортсмена.

Идём дальше.

Голы в пустые ворота запрещены законами каких-либо стран или хотя бы хоккейными правилами? Вроде бы нет. Следовательно, здесь тоже проблем нет.

Выходит, что по каждому из критериев тот факт, что капитан «Вашингтона» забивает в пустые ворота, не имеет ничего плохого. Всё чисто, Ови оправдан.

«Всё ещё недостаточно аргументно».

Без проблем, тогда продолжим.

Не будем забывать, что Гретцки тоже забил немало в пустые ворота. Да, у него в итоге наверняка будет меньше таких голов в сравнении с Овечкиным. Как в количественном, так и в процентном соотношении. Но тут стоит задать вопрос: а насколько легче было пробивать вратарей во времена Гретцки? По продвинутой статистике с поправкой на эпоху у Овечкина уже давным-давно больше шайб, чем у канадца. То есть россиянин, может, и забивает в пустые ворота не реже Гретцки, но при этом остальные голы нападающего «Вашингтона» изначально имеют бо́льший вес, чем шайбы Уэйна.

Ну и финал. Если мы считаем, что в пустые ворота легче забросить – следовательно, такие шайбы имеют меньший вес, то наибольший вес будут иметь решающие, победные голы, верно?

Что ж, по этому показателю Овечкин второй в истории – 124. А первым идёт… нет, не Гретцки. Яромир Ягр. 135 голов. А вот третий… опять не Гретцки, а Горди Хоу (121).

«Стоп, а где же тогда Уэйн?»

А он аж на 20-м месте. Гретцки забил 91 победный гол. На четверть меньше, чем Ови. Следовательно, и здесь россиянин значительно опережает Гретцки по количеству голов с бо́льшим весом.

Да и разве именно шайбы в пустые ворота помогают Овечкину обходить ближайшего преследователя в гонке снайперов на 269 голов, если брать только действующих хоккеистов? Сидни Кросби всё равно отставал бы от Ови более чем на 200 шайб, даже если б у капитана «Кэпиталз» отобрали всё, что он назабивал в пустые ворота.

«Что в итоге?»

Да, забивать в пустые ворота легче, чем обыгрывать голкиперов. Это факт. Да, критика имеет под собой основания.

Однако такие голы – неотъемлемая часть игры, окружённая массой нюансов. Нюансов, которые делают даже подобные шайбы делом более сложным, чем кажется на первый взгляд.

Так что остаётся лишь один вопрос. Разве стереотипы о голах в пустые ворота — достойный повод принизить значимость ещё одного исторического достижения, свидетелем которого мы стали?