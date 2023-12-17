«Каждый хоккеист должен ужаснуться». Игрок НХЛ мог погибнуть из-за неоказанной помощи

Уже сейчас можно говорить, что Юусо Вялимяки стал одной из лучших краж драфта отказов в постлокаутной НХЛ. Финский защитник явно перерос АХЛ, но не мог пробиться в забитый состав «Калгари». Вялимяки неоднократно фигурировал в обменах, в том числе как часть возможной компенсации за Джека Айкела. Однако в итоге «Калгари» прошлой осенью вынужден был отправить защитника на «вэйвер», где его подобрала «Аризона».

У «койотов» в прошлом сезоне вообще был явный недобор оборонцев, и Вялимяки смог вырваться на первый план: финн начал прогрессировать, получив более важную роль, и в первый же полноценный сезон выдал 34 очка в 78 играх. Сейчас продуктивность финна чуть уменьшилась, но игровое время осталось прежним даже на фоне того, что «койотами» стали именитые Мэтт Дамба и Шон Дурзи. Всё это могло оборваться 14 ноября, после рядовой игры в Далласе.

Вряд ли двухметровый Яни Хаканпяя в моменте понимал, что может травмировать своего соотечественника, да и вряд ли у него было время подумать об этом. Стокилограммовый домосед «Старз» придал шайбе скорость в 149 км/ч, и её принял на себя Вялимяки. Шайба попала финну не просто в лицо, а в рот, выбив три зуба. Юусо вернулся в состав через две недели, перенеся операцию, но лишь недавно инсайдеры сайта Daily Faceoff выяснили, при каких обстоятельствах проходило лечение финна.

Это может показаться странным, но в НХЛ врачи команды не ездят на выезд: клубы полагаются на помощь принимающей стороны. После инцидента доктора «Далласа» осмотрели финна и сказали, что ему нужна экстренная операция. В 21:00 Вялимяки получил травму, через 40 минут прибыл в больницу, где ему сделали КТ. Ещё через 20 минут в больнице защитнику заявили, что у них есть пациенты с более серьёзными повреждениями (в том числе огнестрельными), так что Вялимяки надо было ждать два дня до операции.

Юусо Вялимяки (слева) Фото: Jason Franson/AP/ТАСС

Сложно сказать, с какими повреждениями пациенты попадают в больницы Далласа, но состояние финна было непростым: у Вялимяки была открытая рана, внутреннее кровотечение и, как оказалось позже, перелом лицевой кости. Несмотря на это, врачи посоветовали финну найти отель и лечь спать. Позже оказалось, что Вялимяки мог бы задохнуться в собственной крови, если бы последовал этим странным рекомендациям.

Вялимяки повезло, что на выезде присутствовала его жена, которая оперативно связалась с Ассоциацией игроков НХЛ. Профсоюз помог хоккеисту, но это тоже заняло время: лишь в час ночи рана хоккеиста и его лицо в целом были просто очищены от крови. Ещё через час Вялимяки наложили 55 (!) швов, которые остановили кровотечение. Последующим днём хоккеисту сделали ещё одну операцию.

Эта ситуация возмутила не только одноклубников Вялимяки по «Аризоне», но и многих игроков НХЛ. Они теперь якобы задаются вопросом: а что было бы, если бы в подобной ситуации оказались футболист, баскетболист или бейсболист — представители более популярных в США лиг? Агент Аллан Уолш, давний критик руководства НХЛ в целом и Гари Беттмэна лично, пишет в соцсетях: «Каждый игрок НХЛ, как действующий, так и закончивший карьеру, должен ужаснуться из-за этой ситуации».

«Удивительно, но в этот момент я ничего не чувствовал — хотя, казалось бы, боль должна быть безумной. Я даже не ощущал кровотечения, пока Мэтт Дамба не подъехал и не сказал «Бро, тебе надо покинуть лёд» — и в этот момент перед глазами просто потемнело. Всё могло быть намного хуже — я пропустил только две недели и потерял пару зубов. Мои глаза, нос, челюсть в порядке, и я счастлив, что так быстро вернулся в игру», — сказал финский игрок журналистам.

Однако для НХЛ эта ситуация превратилась в головную боль — казус Вялимяки показал, что в медицинском протоколе лиги есть большие дыры. Повторимся: доктора «Аризоны» на выезд не поехали (хотя один из сотрудников клуба всё время сопровождал игрока и его жену) первую помощь оказали врачи «Далласа», однако они не могли сопровождать Вялимяки в больницу, так как должны были оставаться на арене в случае других травм. Протокол НХЛ не прописывал, обязаны ли были сотрудники «Старз» потом навестить игрока в больнице, чтобы убедиться, что ему оказана вся необходимая помощь. Технически правила лиги не были нарушены, а это значит, что их нужно менять.

Если почитать то, что пишут болельщики в ответах соцсетей, то общий тон высказывания: «Со спортсменом просто обращались так, как и с обычным человеком».

Действительно, состояние массового американского здравоохранения оставляет желать лучшего — это касается не только США, но и Канады: местные пользователи писали, что в больнице условного Торонто Вялимяки пришлось бы ждать ещё дольше.

Однако хоккеисты и платят немаленькие деньги за свои медицинские страховки, внося взносы в профсоюз — и они точно могут ждать лучшего обращения в ситуации, когда внутреннее кровотечение в худшем случае может их и убить.