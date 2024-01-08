Американец в погоне за невероятным рекордом КХЛ! Буше сможет обставить Мозякина?

Сегодня в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» во Владивостоке выиграл у «Адмирала» – 2:1. Причём сделал это по классике: заменил вратаря в овертайме, после чего Рид Буше, оформивший в итоге дубль, принёс «ястребам» два очка. Теперь у американского нападающего 34 гола в 45 матчах – отличный показатель. Когда речь в КХЛ заходит о легионерах, то в пример нужно ставить таких хоккеистов, как Буше. Прямо сейчас это лучший иностранец и снайпер лиги. Молодец и агент Алёша Пилко, который регулярно привозит в Континентальную лигу сильных игроков со всего мира.

Сильных сторон у Буше хватает. Да, он, Ткачёв и Спунер забирают едва ли не всё большинство Омска, но кого на него ставить, если не таких мастеров? При этом Рид полностью оправдывает тренерское доверие: бросок убойный, умение выбирать позицию и чувствовать партнёра в полном порядке, таланта тоже хватает. При этом совсем недавно Буше подписал новый однолетний контракт с «Авангардом», хотя нет сомнений, что клуб хотел заключить двухлетнее соглашение.

«Подписал новый контракт только на один сезон? Пока я стараюсь идти от сезона к сезону, потому что не знаю, сколько ещё смогу играть вдали от своей семьи. Но хорошо, что он был подписан уже сейчас, до начала финальной части сезона», – объяснял своё решение сам американец.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Но самое интересное во всей голевой истории Рида Буша ещё и то, что он вполне может замахнуться на самые крутые рекорды и достижения Континентальной лиги. Так, в запасе у Рида остаётся 21 матч, чтобы превзойти снайперский рекорд Сергея Мозякина по голам в регулярке КХЛ. В сезоне-2016/2017 российский форвард забросил 48 шайб.

Напомним, в прошлом матче с «Ладой» (5:3) Буше установил новый снайперский рекорд «Авангарда». Предыдущий рекорд принадлежал самому Буше (сезон-2022/2023) и Роману Червенке (сезон-2010/2011) — 31 шайба в регулярке.

Так что если Рид будет продолжать действовать в подобном ключе и обойдётся без травм, то равных ему в нынешней лиге не будет даже близко. А там уже и до почётного звания легенды КХЛ недалеко. Но главное, безусловно, не терять мотивацию и настрой. Всё-таки времена сейчас непростые, поэтому иностранцы в России периодически хандрят. Будем надеяться, что Рида Буше подобные вещи не коснутся.

Лучшие снайперские показатели в рамках одного сезона КХЛ

Сезон Игрок Матчи Голы 2016/2017 Сергей Мозякин («Металлург» Мг) 60 48 2022/2023 Дмитрий Яшкин (СКА) 67 40 2020/2021 Дмитрий Яшкин («Динамо» М) 59 38 2016/2017 Найджел Доус («Барыс») 59 36 2014/2015 Стив Мозес («Йокерит») 60 36 2022/2023 Брукс Мэйсек («Автомобилист») 64 36 2012/2013 Сергей Мозякин («Металлург» Мг) 48 35 2008/2009 Ян Марек («Металлург» Мг) 53 35 2017/2018 Найджел Доус («Барыс») 46 35 2009/2010 Марцел Госса («Динамо» Р) 56 35 2008/2009 Павел Брендл («Торпедо») 56 35 2008/2009 Сергей Мозякин («Атлант») 56 34 2013/2014 Сергей Мозякин («Металлург» Мг) 54 34 2008/2009 Данис Зарипов («Ак Барс») 56 34 2023/2024 Рид Буше («Авангард») 45 34

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