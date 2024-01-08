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Рид Буше в погоне за Сергеем Мозякиным в снайперской гонке КХЛ, всё главное, видео

Американец в погоне за невероятным рекордом КХЛ! Буше сможет обставить Мозякина?
Павел Панышев
Рид Буше
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Форвард «Авангарда» набрал потрясающую форму.

Сегодня в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» во Владивостоке выиграл у «Адмирала» – 2:1. Причём сделал это по классике: заменил вратаря в овертайме, после чего Рид Буше, оформивший в итоге дубль, принёс «ястребам» два очка. Теперь у американского нападающего 34 гола в 45 матчах – отличный показатель. Когда речь в КХЛ заходит о легионерах, то в пример нужно ставить таких хоккеистов, как Буше. Прямо сейчас это лучший иностранец и снайпер лиги. Молодец и агент Алёша Пилко, который регулярно привозит в Континентальную лигу сильных игроков со всего мира.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2024, понедельник. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Буше (Спунер) – 13:08 (5x5)     1:1 Петьков (Шэн, Чудинов) – 27:42 (5x4)     1:2 Буше (Шарипзянов, Ткачёв) – 62:27 (4x3)    

Сильных сторон у Буше хватает. Да, он, Ткачёв и Спунер забирают едва ли не всё большинство Омска, но кого на него ставить, если не таких мастеров? При этом Рид полностью оправдывает тренерское доверие: бросок убойный, умение выбирать позицию и чувствовать партнёра в полном порядке, таланта тоже хватает. При этом совсем недавно Буше подписал новый однолетний контракт с «Авангардом», хотя нет сомнений, что клуб хотел заключить двухлетнее соглашение.

Откровенный Рид Буше:
«Хочу остаться в «Авангарде». Нам по силам взять Кубок». Интервью с лучшим легионером КХЛ
Эксклюзив
«Хочу остаться в «Авангарде». Нам по силам взять Кубок». Интервью с лучшим легионером КХЛ

«Подписал новый контракт только на один сезон? Пока я стараюсь идти от сезона к сезону, потому что не знаю, сколько ещё смогу играть вдали от своей семьи. Но хорошо, что он был подписан уже сейчас, до начала финальной части сезона», – объяснял своё решение сам американец.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Но самое интересное во всей голевой истории Рида Буша ещё и то, что он вполне может замахнуться на самые крутые рекорды и достижения Континентальной лиги. Так, в запасе у Рида остаётся 21 матч, чтобы превзойти снайперский рекорд Сергея Мозякина по голам в регулярке КХЛ. В сезоне-2016/2017 российский форвард забросил 48 шайб.

Напомним, в прошлом матче с «Ладой» (5:3) Буше установил новый снайперский рекорд «Авангарда». Предыдущий рекорд принадлежал самому Буше (сезон-2022/2023) и Роману Червенке (сезон-2010/2011) — 31 шайба в регулярке.

Так что если Рид будет продолжать действовать в подобном ключе и обойдётся без травм, то равных ему в нынешней лиге не будет даже близко. А там уже и до почётного звания легенды КХЛ недалеко. Но главное, безусловно, не терять мотивацию и настрой. Всё-таки времена сейчас непростые, поэтому иностранцы в России периодически хандрят. Будем надеяться, что Рида Буше подобные вещи не коснутся.

Лучшие снайперские показатели в рамках одного сезона КХЛ

СезонИгрокМатчиГолы
2016/2017Сергей Мозякин («Металлург» Мг)6048
2022/2023Дмитрий Яшкин (СКА)6740
2020/2021Дмитрий Яшкин («Динамо» М)5938
2016/2017Найджел Доус («Барыс»)5936
2014/2015Стив Мозес («Йокерит»)6036
2022/2023Брукс Мэйсек («Автомобилист»)6436
2012/2013Сергей Мозякин («Металлург» Мг)4835
2008/2009Ян Марек («Металлург» Мг)5335
2017/2018Найджел Доус («Барыс»)4635
2009/2010Марцел Госса («Динамо» Р)5635
2008/2009Павел Брендл («Торпедо»)5635
2008/2009Сергей Мозякин («Атлант»)5634
2013/2014Сергей Мозякин («Металлург» Мг)5434
2008/2009Данис Зарипов («Ак Барс»)5634
2023/2024Рид Буше («Авангард»)4534

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