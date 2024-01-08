Американец в погоне за невероятным рекордом КХЛ! Буше сможет обставить Мозякина?

Сегодня в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» во Владивостоке выиграл у «Адмирала» – 2:1. Причём сделал это по классике: заменил вратаря в овертайме, после чего Рид Буше, оформивший в итоге дубль, принёс «ястребам» два очка. Теперь у американского нападающего 34 гола в 45 матчах – отличный показатель. Когда речь в КХЛ заходит о легионерах, то в пример нужно ставить таких хоккеистов, как Буше. Прямо сейчас это лучший иностранец и снайпер лиги. Молодец и агент Алёша Пилко, который регулярно привозит в Континентальную лигу сильных игроков со всего мира.
Сильных сторон у Буше хватает. Да, он, Ткачёв и Спунер забирают едва ли не всё большинство Омска, но кого на него ставить, если не таких мастеров? При этом Рид полностью оправдывает тренерское доверие: бросок убойный, умение выбирать позицию и чувствовать партнёра в полном порядке, таланта тоже хватает. При этом совсем недавно Буше подписал новый однолетний контракт с «Авангардом», хотя нет сомнений, что клуб хотел заключить двухлетнее соглашение.
«Подписал новый контракт только на один сезон? Пока я стараюсь идти от сезона к сезону, потому что не знаю, сколько ещё смогу играть вдали от своей семьи. Но хорошо, что он был подписан уже сейчас, до начала финальной части сезона», – объяснял своё решение сам американец.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Но самое интересное во всей голевой истории Рида Буша ещё и то, что он вполне может замахнуться на самые крутые рекорды и достижения Континентальной лиги. Так, в запасе у Рида остаётся 21 матч, чтобы превзойти снайперский рекорд Сергея Мозякина по голам в регулярке КХЛ. В сезоне-2016/2017 российский форвард забросил 48 шайб.
Напомним, в прошлом матче с «Ладой» (5:3) Буше установил новый снайперский рекорд «Авангарда». Предыдущий рекорд принадлежал самому Буше (сезон-2022/2023) и Роману Червенке (сезон-2010/2011) — 31 шайба в регулярке.
Так что если Рид будет продолжать действовать в подобном ключе и обойдётся без травм, то равных ему в нынешней лиге не будет даже близко. А там уже и до почётного звания легенды КХЛ недалеко. Но главное, безусловно, не терять мотивацию и настрой. Всё-таки времена сейчас непростые, поэтому иностранцы в России периодически хандрят. Будем надеяться, что Рида Буше подобные вещи не коснутся.
Лучшие снайперские показатели в рамках одного сезона КХЛ
|Сезон
|Игрок
|Матчи
|Голы
|2016/2017
|Сергей Мозякин («Металлург» Мг)
|60
|48
|2022/2023
|Дмитрий Яшкин (СКА)
|67
|40
|2020/2021
|Дмитрий Яшкин («Динамо» М)
|59
|38
|2016/2017
|Найджел Доус («Барыс»)
|59
|36
|2014/2015
|Стив Мозес («Йокерит»)
|60
|36
|2022/2023
|Брукс Мэйсек («Автомобилист»)
|64
|36
|2012/2013
|Сергей Мозякин («Металлург» Мг)
|48
|35
|2008/2009
|Ян Марек («Металлург» Мг)
|53
|35
|2017/2018
|Найджел Доус («Барыс»)
|46
|35
|2009/2010
|Марцел Госса («Динамо» Р)
|56
|35
|2008/2009
|Павел Брендл («Торпедо»)
|56
|35
|2008/2009
|Сергей Мозякин («Атлант»)
|56
|34
|2013/2014
|Сергей Мозякин («Металлург» Мг)
|54
|34
|2008/2009
|Данис Зарипов («Ак Барс»)
|56
|34
|2023/2024
|Рид Буше («Авангард»)
|45
|34
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