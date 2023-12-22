«Хочу остаться в «Авангарде». Нам по силам взять Кубок». Интервью с лучшим легионером КХЛ

Рид Буше – лучший снайпер этого сезона КХЛ и уже лучший легионер как минимум в истории «Авангарда». К такому статусу – если брать в совокупности статистику, трофеи и вклад в результат команды – американский нападающий пришёл к середине своего лишь третьего сезона за омский клуб, а нынешняя регулярка получается прорывной даже по его высоким меркам. 52 (30+22) очка в 38 матчах – так мощно 30-летний Буше не шёл по сезону ещё никогда в своей карьере, и сейчас в нашей лиге попросту нет иностранцев такого уровня.

В эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Буше рассказал:

о быте американца в Сибири, языковом барьере и вождении машины в России;

о двух трансатлантических перелётах из Омска в Мичиган за полгода;

о кумире детства и лучшем партнёре в карьере;

о летнем разговоре с Найтом и дружбе со Спунером;

о статусе лидера «Авангарда» и влиянии статистики на атмосферу в команде;

о сотне шайб за «Авангард» и переговорам по новому контракту с «ястребами».

«Ради того, чтобы увидеть семью, готов хоть пять раз за сезон летать из Омска в Мичиган»

— Рид, в паузу вы летали домой в Америку. Как прошла поездка?

— Да, был дома, провёл время с женой, с детьми, повидал всех родственников. Здорово, когда выдаётся такая возможность во время сезона. Хочу сказать спасибо тренерам и руководству клуба, мне очень важно видеть семью, это очень мне помогает.

— Перед паузой в чемпионате КХЛ вы пропустили игру из-за болезни, клуб даже вносил вас в список травмированных. Всё обошлось?

— Немного приболел, подхватил вирус, как раз перед той игрой почувствовал себя нехорошо. Но всё в порядке.

— При других обстоятельствах хотели бы поучаствовать в Матче звёзд КХЛ?

— Конечно, это большая честь, когда тебя выбирают болельщики на такое мероприятие. Думаю, это интересный опыт и много приятных впечатлений. Было бы классно, если бы, допустим, моя семья была бы там, могла всё это посмотреть. Но, к сожалению, в этот раз не удалось.

— За последние полгода вы дважды совершали логистически тяжёлый вояж в Америку, плюс постоянные перелёты с командой. Сильно выматывает такой график?

— Что есть, то есть (смеётся). Но ради того, чтобы увидеть семью, я готов ещё хоть пять раз так слетать. Рад в принципе, что выдаётся периодически такая возможность.

— Знаю, что вы планировали привезти семью к католическому Рождеству в Омск. Почему не получилось?

— Да, жена и дети собирались приехать как раз на эту домашнюю серию. Но, к сожалению, не удалось вовремя получить паспорт на малыша (у Буше в сентябре родился третий ребёнок. – Прим. «Чемпионата»). Плюс старший сын ходит в школу, и ему нежелательно много пропускать.

«В России на дорогах люди ничего не стесняются. Просто едут туда, куда им нужно»

— Вы сами уже второй год живёте в Сибири. Как вам в Омске в бытовом плане?

— Всё нормально, я давно освоился, да и ничего сверхъестественного нет. Много времени провожу в своей съёмной квартире, хожу в магазин – всё обычно и вполне удобно.

— Не так много в Омске людей, свободно разговаривающих на английском языке. Ощущается этот барьер?

— Да, есть такое. Я очень часто пользуюсь онлайн-переводчиком или объясняюсь на пальцах (смеётся).

— Омск — хоккейный город, а болельщики без ума от вас. Наверняка на улице вас постоянно узнают?

— Да, узнают часто. Обычно просят сфотографироваться.

— Тут жаркое лето и холодная зима. Это ведь похоже на климат в вашем родном Мичигане?

— Вообще, да, климат похож. Но в Омске температура опускается пониже, плюс в Мичигане влажность повыше. Однако в целом на меня не сильно влияет погода, не имеет большого значения.

Рид Буше Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

— Как у вас с русским языком?

— Не сказал бы, что есть успехи. Потому что летом, когда я уезжаю домой, я забываю больше, чем выучил во время сезона. И за все годы в КХЛ я освоил немного, особенно если говорить о том, что не касается хоккея.

— Вы передвигаетесь по городу за рулём?

— Да.

— И как вам движение на российских дорогах?

— Конечно, отличается от того, что у меня дома. Здесь люди ничего не стесняются, они просто едут туда, куда им нужно, могут подрезать или ещё что-то (смеётся).

«Было бы здорово, если бы Найт вернулся в «Авангард». Но я не пытался наставить его на путь истинный»

— Арена в Омске — особенное место на карте КХЛ. Вы можете сравнить, здесь вы ощущаете атмосферу, близкую к НХЛ?

— Да, её однозначно можно сравнить со стадионами в Северной Америке, причём по всем аспектам. И чаша, и раздевалки, и спортивная зона – да всё! И, конечно же, болельщики в Омске невероятные.

— В хоккейном плане каждый ваш сезон за «Авангард» получается всё лучше и лучше. Что помогает вам раскрывать снайперский талант?

— Просто со временем чувствую себя всё комфортнее и комфортнее. Ничего сверхъестественного не делаю, просто помогает накапливающийся опыт. Я просто стараюсь максимально делать всё, чтобы помочь команде выигрывать.

— Владимир Ткачёв — лучший партнёр в вашей карьере?

— Да, однозначно. Это особенный игрок, невероятно талантливый, невероятно умный.

Рид Буше и Владимир Ткачёв Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

— Найт и Спунер — два классных хоккеиста, хоть и разные, это понятно. А в плане общения, быта Райан заменил вам Корбана? Вам ведь наверняка важно иметь в команде соотечественника.

— Мы с Райаном давно знаем друг друга, ведь вместе играли ещё на молодёжном уровне. Нам комфортно, мы отлично ладим, проводим время вместе, можем сходить поужинать или друг к другу в гости. Он прекрасный друг.

— Когда Найт решил разорвать контракт, вы говорили с ним об этом? Может, пытались переубедить?

— И да, и нет. Понятно, что было бы здорово, если бы он вернулся в команду, с другой стороны – я прекрасно понимал, как тяжело ему будет находиться вдали от семьи, насколько это для него важно. Я не пытался его как-то направить на путь истинный, так как понимал и уважал его чувства.

«Не вижу причин, по которым «Авангард» не смог бы выиграть Кубок Гагарина. У нас отличная команда»

— У вас феноменальный бросок. Как вы сами считаете, чего в нём больше — таланта или упорной, кропотливой работы?

— Наверное, всего понемногу. Я любил бросать с самого детства, много работал над этим. При этом у меня всегда это хорошо получалось.

— У вас есть история, как вы без устали тренировали бросок на даче, как Ковальчук, или в гараже, как Кучеров?

— Я упражнялся на заднем дворе своего дома. И изрядно потрепал дверь (смеётся). Когда же наступали холода, то спускался в подвал, и там тоже крепко досталось парочке труб.

— Есть хоккеист, на которого ориентировались в детстве/юности?

— Да, это Бретт Халл.

Рид Буше Фото: hawk.ru

— У вас есть особое вдохновение от того, что вы — лидер «Авангарда»? И без ваших голов команде придётся очень непросто.

— Скажу просто, что я с гордостью несу это звание одного из лидеров команды. Стараюсь каждый день приходить на арену, выкладываться по полной программе и служить хорошим примером для одноклубников.

— Вообще, перекос в результативности в сторону первой тройки не мешает командной атмосфере в раздевалке?

— Нет, абсолютно. У нас отличная, сплочённая команда, все ребята дружные, и я никогда не замечал, чтобы вся эта статистика как-то влияла на атмосферу.

— Эта команда способна выиграть Кубок Гагарина?

— Мне этот вопрос задают каждый год (смеётся). Вообще, не вижу причин, по которым мы бы не смогли этого сделать. Не люблю загадывать наперёд, но «Авангарду» это вполне по силам.

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«100 шайб за «Авангард» — это классно. Но это не то, на что я обращаю большое внимание»

— Вы много играете ещё и в меньшинстве. Это указание тренера или в том числе и ваше желание?

— Я сам люблю играть в меньшинстве. Потому что в таком случае ты постоянно остаёшься в игре, поддерживаешь тонус и ритм, не сидишь на скамейке. На протяжении всей своей карьеры я играю в меньшинстве.

— В «Авангарде» вы показываете лучший хоккей в карьере, но у вас был опыт в КХЛ ещё и в «Локомотиве». Можно сказать, что вас там неправильно использовали?

— Да, можно так сказать. Но тот сезон в целом не задался по многим факторам, что тут говорить.

— Недавно вы забросили сотую шайбу за «Авангард» — что это для вас значит?

— Это классно, бесспорно. Но я бы не сказал, что это нечто такое, на что я обращаю большое внимание. Хотя, конечно, приятно.

Рид Буше Фото: hawk.ru

— Это лучший результат среди легионеров за всю историю клуба, да и в целом его достигали считаное количество хоккеистов. Чувствуете, что пишете историю?

— Мне так не казалось, но после вашего вопроса мне уже приятно быть в ряду легенд клуба (смеётся).

— Вам хоть сколько-нибудь важна гонка за звание лучшего снайпера сезона?

— И да, и нет. Но больше всего меня, конечно, волнуют победы команды.

«Я хочу остаться в «Авангарде». А в получении российского гражданства сейчас не вижу никакой необходимости»

— Главные легионеры КХЛ сейчас — североамериканцы. Вы общаетесь с игроками из других команд? Может, есть какой-то общий чат?

— Вообще, мало с кем общаюсь. Вот с Алексом Бродхёрстом поддерживаю связь. Могу поболтать с ребятами после матча, сходить с кем-то поужинать, но нет такого, что стараюсь поддерживать отношения со всеми соотечественниками. Я не настолько общительный человек.

— У вас много в жизни хоккея вне матчей и тренировочного процесса?

— Работу я оставляю в арене. Я не слежу пристально за хоккеем вне своих непосредственных обязанностей, стараюсь отвлекаться на какие-то другие вещи. Да, конечно, вижу иногда какие-то посты со статистикой НХЛ, но нет такого, чтобы я что-то искал специально. Российская спортивная пресса? Нет, вообще ничего не читаю.

— Вас когда-нибудь кто-то спрашивал на родине, почему вы играете в России в столь непростой политической обстановке?

— Нет. Моя семья и мои друзья меня полностью поддерживают, так что таких вопросов мне не задают.

— Не секрет, что сейчас менеджмент «Авангарда» работает над новым контрактом с вами. Насколько вы погружены в переговоры?

— Погружён, насколько это возможно.

— Вы сами хотите остаться в «Авангарде»?

— Да, желание есть.

— Летом вы говорили, что задумывались о получении российского гражданства, но этот вопрос требовал глубокого анализа и обсуждения с семьёй. Что скажете об этом спустя полгода?

— Пока этот вопрос отложен, не вижу в этом никакой необходимости.