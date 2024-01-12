Оба россиянина в овертайме помогли «молниям» добыть важнейшую победу над конкурентами из «Нью-Джерси».

Кучеров снова лучший в НХЛ! А Василевский — главный русский вратарь-бомбардир в истории

«Тампа-Бэй» в нынешней регулярке вынуждена бороться за место в плей-офф на Востоке, несмотря на феноменальную статистику Никиты Кучерова. Очередной матч «молниям» предстояло провести как раз с прямым конкурентом за позиции в зоне «уайлд-кард» на Востоке – с «Нью-Джерси».

И игра получилась под стать своему статусу – равной и упорной. «Дьяволы» открыли счёт на восьмой минуте усилиями Доусона Мерсера. Причём сначала Андрей Василевский подчистил за провалившейся обороной «Тампы» и выручил, но форвард «Дэвилз» и на подборе оказался первым и забил российскому вратарю обидный «свояк» рикошетом от шлема.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но уже на первый перерыв «молнии» ушли с преимуществом в счёте. Дуплетом «выстрелил» Люк Гленденинг. Сначала он блестяще сыграл на пятачке, подставив клюшку под дальний бросок, а потом забил в меньшинстве, воспользовавшись грубейшей ошибкой Люка Хьюза.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В середине матча слово сказали и лидеры «Тампы». В очередной раз неразрешимую задачу для обороны поставила суперсвязка Кучеров – Пойнт: россиянин отдал 40-й голевой пас в регулярке, канадец забросил 20-ю шайбу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но о спокойном завершении встречи «молнии» даже помечтать не успели. В конце второго периода второй гол «дьяволов» забил Йеспер Братт, а в начале третьего отрезка Натан Бастиан наказал за обрез Ника Пербикса и сравнял счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В основное время команды победителя так и не выявили, а в овертайме «Тампа» забрала второе очко и важную победу. Кучеров и Даррен Рэддиш закружили карусель в зоне гостей, несколько раз обменялись передачами, и затем канадский защитник нанёс неотразимый бросок по воротам Витека Ванечека.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Кучеров, заработавший сегодня два очка, вновь оторвался от Натана Маккиннона и единолично возглавил гонку бомбардиров сезона. В активе россиянина уже 69 (28+41) очков в 42 матчах – великолепный промежуточный результат!

Кроме того, благодаря особенностям ведения статистики в НХЛ балл за голевую передачу в овертайме получил российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Это 19-е (все за передачи) очко Большого Кота в НХЛ, и теперь Василевский – самый результативный российский вратарь в истории лиги. Сегодня Андрей обошёл Николая Хабибулина. А вот до лидерства в общем списке вратарей-бомбардиров Василевскому ещё очень далеко: рекордсменом НХЛ по этому показателю является легендарный вратарь «Питтсбурга» 90-х Том Баррассо, отдавший за карьеру 48 результативных передач.