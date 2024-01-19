Капризов тоже отметился в протоколе, но это не спасло «Миннесоту» от разгрома.

Гениальный пас и мощный юбилей! У Кучерова хет-трик из передач — их уже 500 в НХЛ

Сегодня в Тампе на «Амали-Арене» встретились «Тампа-Бэй» и «Миннесота». Команды уже играли две недели назад, и тогда победу одержали «молнии».

Команды бодро начали матч, не понадобилось даже время на то, чтобы присмотреться друг к другу. И уже на шестой минуте гости открыли счёт усилиями Эрикссона Эка, однако «Миннесота» даже минуты не провела в статусе лидера встречи: Виктор Хедман мощно бросил от синей линии, восстановив статус-кво. Ассистировали ему Пойнт и Кучеров.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После равного первого периода последовал доминирующий от «Тампы» второй. В течение трёх минут хозяева забросили дважды: Чирелли реализовал лишнего, а Мереля удвоил преимущество, забросив свою первую шайбу в НХЛ. Только в середине периода гости создали первый опасный момент у ворот Василевского и сразу же забили: Росси с пятака отправил шайбу в ворота, Капризов поучаствовал в голевой атаке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но связка Пойнт-Кучеров продолжила работать как часы: Стэмкос хорошо поборолся за воротами, Кучеров нашёл на пятаке Пойнта, и тот со второй попытки поразил ворота Густавссона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Команды доигрывали период, но спокойствие нарушил Джейкоб Миддлтон, воспользовавшись роскошной передачей Марко Росси.

В третьем периоде «Тампа» показала, почему она является лучшей командой в лиге по реализации большинства: Кучеров «вырезал» гениальную поперечную передачу на Стэмкоса, и шайба не без помощи рикошета достигла цели.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Эта передача стала 500-й в заокеанской карьере Кучерова. Таким образом, Никита стал только девятым игроком из России, который достиг этой отметки.

Далее хозяева забили ещё дважды и довели дело до разгрома. Отличились Эйссимонт и Чирелли. Благодаря этой победе «Тампа» продолжила восхождение на верх турнирной таблицы, а «Миннесота» — «тонет», проиграв девятую встречу из последних 11.