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Кто с кем сыграет в плей-офф КХЛ в Западной конференции, пары плей-офф, расклад, сетка Кубка Гагарина

Первый трофей СКА на новой арене, «Динамо» «повезёт» с ЦСКА? Расклад перед плей-офф КХЛ
Лев Лукин
Прогноз на плей-офф КХЛ в Западной конференции
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Больших интриг в Западной конференции не осталось, но очень интересно, кому в первом же раунде достанется кризисный чемпион.

До конца регулярки КХЛ остаётся всего ничего – пара недель. Какие интриги дожили до этого момента и как они разрешатся?

СКА заберёт первое место Запада и Кубок Континента

1. СКА, 63 игры, 89 очков

Оставшиеся матчи: «Салават Юлаев» (д), «Торпедо» (д), «Северсталь» (д), «Динамо» Мн (г), «Куньлунь» (д).

2. «Динамо» М, 62 игры, 86 очков

Оставшиеся матчи: «Динамо» Мн (д), «Витязь» (г), «Салават Юлаев» (д), «Северсталь» (д), «Адмирал» (д), ЦСКА (д).

3. «Локомотив», 63 игры, 85 очков

Оставшиеся матчи: ЦСКА (д), «Салават Юлаев» (д), «Ак Барс» (г), «Нефтехимик» (г), «Автомобилист» (г).

4. «Спартак», 63 игры, 84 очка

Оставшиеся матчи: «Северсталь» (г), «Ак Барс» (д), «Торпедо» (д), «Северсталь» (д), «Динамо» Мн (д).

Топ-4 на Западе определён, совсем скоро список четырёх команд конференции, которые начнут плей-офф дома, будет подтверждён и официально. Интересно, что, составляя прошлые расклады, я предполагал, что «Торпедо» сможет поменяться со «Спартаком» местами, но красно-белые лихо выскочили из кризиса, вернув форму старта сезона, тогда как нижегородцы напротив забуксовали ещё сильнее и теперь рискуют упасть даже ниже «Северстали».

СКА потихоньку отрывается в борьбе за первое место Запада, и мало сомнений, что армейцы финишируют первыми не только в конференции, но и во всей лиге. Тут и мотивация выиграть очередной трофей (Роману Ротенбергу нужно больше кубков, не важно каких), и огромные ресурсы состава, и лёгкий календарь на концовку регулярки – всего этого нет у потенциальных конкурентов СКА. И без того приятную ситуацию петербуржцам улучшил «Куньлунь», отдавший свой домашний матч из-за какого-то странного турнира в Мытищах, так что с первым трофеем СКА на «СКА Арене» всё понятно. И, кстати, в Санкт-Петербурге и Минске уже можно продавать билеты на серию плей-офф.

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Куда интереснее, как распределятся места на Западе со второго по четвёртое. Точнее, кому из троицы «Динамо» Москва, «Локомотив», «Спартак» достанется ЦСКА? При том что окончательное место самих армейцев в таблице ещё не очень понятно. Если же смотреть на верх конференции и календарь оставшихся игр, то логично предположить, что бело-голубые останутся на второй строчке, а вот «Локомотив» и «Спартак» — весьма вероятно — поменяются местами. Красно-белые сейчас на подъёме, железнодорожники, напротив, переживают странный кризис, а впереди у них – три находящихся на неплохом ходу топ-соперника. При этом стратегически «Локомотиву» вполне себе выгодно упасть на четвёртое место: спад у команды Игоря Никитина к плей-офф так или иначе должен пройти, а в первом раунде им точно будет комфортнее играть с «Северсталью» или «Торпедо», чем с ЦСКА, на которого в разы больше шансов выйти со второго-третьего места в конференции.

Прогноз

1. СКА

2. «Динамо» М

3. «Спартак»

4. «Локомотив»

«Локомотив» — «Спартак»

«Локомотив» — «Спартак»

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Турнирная таблица КХЛ

«Торпедо» Ларионова не пропустит вперёд себя «Северсталь» Козырева

5. «Северсталь», 62 игры, 74 очка

Оставшиеся матчи: «Спартак» (д), «Нефтехимик» (д), СКА (г), «Динамо» М (г), «Спартак» (г), «Салават Юлаев» (г)

6. «Торпедо», 62 игры, 74 очка

Оставшиеся матчи: ХК «Сочи» (г), ХК «Сочи» (г), СКА (г), «Спартак» (г), ЦСКА (д), «Лада» (д)

7. ЦСКА, 63 игры, 70 очков

Оставшиеся матчи: «Локомотив» (г), «Витязь» (д), «Сибирь» (д), «Торпедо» (г), «Динамо» М (г)

Что происходит в нижней части кубковой восьмёрки Запада? Всё понятно только с восьмым местом минского «Динамо» — позиция, которую «зубры» забронировали ещё, кажется, где-то в октябре. С пятой по седьмую строчки всё плотно и интересно, при этом лучшая форма прямо сейчас у «Северстали», но у череповчан очень сложная концовка регулярки в гостях, где не обойтись без очковых потерь. У «Торпедо» тоже в календаре значится тройник с топ-клубами, однако при этом есть гостевые игры с «Сочи» и домашний матч с потерявшей всякую мотивацию на регулярку «Ладой» — это похоже на гарантированные шесть очков в копилку.

Игорь Ларионов и Андрей Козырев.

Игорь Ларионов и Андрей Козырев.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Так что остаться выше ЦСКА в таблице «Торпедо» должно без проблем, при этом есть ощущение, что и пропускать вперёд себя «Северсталь», где блестяще работает соратник и во многом единомышленник Игоря Ларионова Андрей Козырев, нижегородцы (и в большей степени сам Профессор) не захотят на уровне принципиальной задачи на финиш регулярки. Стратегически же пятое место от шестого отличается не сильно: и там, и там нижегородцы с череповчанами могут попасть как на приятный, играющий «Спартак», так и на колючий, закрытый «Локомотив», тут вряд ли угадаешь.

Прогноз

5. «Торпедо»

6. «Северсталь»

7. ЦСКА

8. «Динамо» Мн.

Предполагаемые пары первого раунда на Западе

СКА – «Динамо» Мн

«Динамо» М – ЦСКА

«Спартак» — «Северсталь»

«Локомотив» — «Торпедо».

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