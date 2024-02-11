СКА переехал на самую большую арену на планете! И сразу же установил мировой рекорд

20-градусные морозы, которыми пугали петербуржцев, до сих пор так и не наступили, поэтому поездка на первый официальный матч чемпионата КХЛ на «СКА Арену» получилась приятной. Корреспондент «Чемпионата» сам прошёл пешком до стадиона около полутора километров – погода вполне комфортная.

За два часа до начала матча с «Сочи» от выхода из Парка Победы тянулся пусть небольшой, но вполне живой ручеёк болельщиков. Несмотря на немаленькую стоимость (от 1200 рублей) парковки у арены для болельщиков, она оказалась востребованной – на въезде собралась небольшая пробка из автомобилей.

Всю красоту новенького стадиона, наверное, можно будет оценить уже весной, когда деревья покроются листвой, город скинет с себя серые одежды и расцветёт. Но и закованный в снег он выглядит нарядно, переливаясь красно-синими огоньками. Перед входом были организованы различные активности и аттракционы – например, можно было проверить силу броска. Но большинство, конечно, сразу же устремлялись внутрь, где тоже можно было весело провести время. В фойе выступал духовой оркестр, в чаше арены – группа «А'Студио».

Духовой оркестр на «СКА Арене» Фото: «Чемпионат»

Армейцы потихоньку начинают обживаться – на стенах уже повесили плакаты с лицами игроков СКА, на эскалаторах прописали все исторические достижения клуба, в фойе установили фотозоны. Ради интереса пробежались по точкам питания – пиво (только безалкогольное) – 250-280 рублей, попкорн – 270, хот-дог – 320, бургер – 530.

ВИДЕО

Перед самым началом матча на льду выступила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, а сам матч открывали президент КХЛ Алексей Морозов, председатель совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер, главный тренер СКА Роман Ротенберг и председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

«Сегодня исторический первый матч регулярного чемпионата КХЛ на «СКА Арене». «СКА Арена» — это самый большой и лучший хоккейный стадион на нашей планете Земля. Место, на котором построена арена, является знаковым для нашего города. Это место пропитано славой спортивных побед. В 1984 году здесь наш футбольный «Зенит» впервые выиграл золотые медали Советского Союза. Здесь СКА в 1980-е годы проводил яркие матчи с лучшими хоккейными командами. А сегодня в нашем городе есть самый современный и высокотехнологичный футбольный стадион, на котором иногда играет и СКА, собирая по 80 тысяч болельщиков.

Сегодня мы установим абсолютный мировой рекорд по посещаемости чисто хоккейной арены. И адрес этого рекорда – Петербург, проспект Гагарина, Россия!» У «СКА Арены» замечательный адрес, проспект Гагарина, это символично. Главный трофей КХЛ носит имя первого в истории Земли космонавта – советского космонавта Юрия Гагарина. Он сказал – поехали! У России есть только два союзника – её армия и флот. Армейцы – только вперёд», — отметил в своей речи Миллер.

СКА поддержал праздничный настрой, открыв счёт уже на 40-й секунде встречи. Автором первого гола в истории «СКА Арены» в КХЛ стал форвард армейцев Сергей Толчинский, грамотно сыгравший на добивании.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В целом же ход игры описывать бессмысленно — СКА был на голову сильнее противника на протяжении всего матча и разгромил «Сочи» со счётом 8:1. Особенно результативным получился третий период, во время которого в ворота южан влетело пять шайб.

На это зрелище вживую смотрел 21 481 болельщик — и это рекорд для хоккейных арен не только в истории КХЛ, но и в истории вообще всех хоккейных стадионов. Теперь в Северной столице будут стараться поддерживать такой уровень.