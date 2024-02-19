Панарин эпично отметил рождение сына! Оформил рекорд в триллере на футбольном стадионе

«Рейнджерс» проигрывали 1:4 и 3:5, но отыгрались с пустыми воротами и вырвали победу в овертайме благодаря необычному голу.

Дерби Нью-Йорка между «Айлендерс» и «Рейнджерс» стало второй серией в «Стадионной серии» НХЛ сезона-2023/2024. Сутками ранее на «Метлайф-Стэдиуме» в Ист-Рутерфорде «Нью-Джерси Дэвилз» в яркой встрече нанёс поражение «Филадельфии Флайерз» (6:3). Однако на следующий день выяснилось, что встреча «дьяволов» и «лётчиков» была лишь прелюдией и разминкой к одному из главных триллеров нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.

Как это часто случается с матчами на открытом воздухе, начало встречи оказалось перенесено более чем на полчаса по причине того, что качество льда было непригодным для игры из-за раннего времени. Задержка составила почти 40 минут, а когда стартовое вбрасывание на стадионе для американского футбола всё-таки оказалось произведено, практически сразу началось голевое безумие.

Уже на второй минуте шведский защитник «Рейнджерс» Эрик Густафссон отправил шайбу в ворота Ильи Сорокина, открыв счёт в матче. Но всего спустя шесть минут номинальные хозяева уже вели с преимуществом в две шайбы. Причём голы Бо Хорвата и Мэттью Барзала оказались разделены всего 16-секундным интервалом. После третьей пропущенной шайбы Питеру Лавиолетту пришлось экстренным образом использовать тайм-аут, чтобы привести в чувства угодившую в нокдаун команду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

До перерыва голов забито больше не было, а как только начался второй период, положение Игоря Шестёркина и его партнёров стало ещё печальнее. Усилиями Андерса Ли «Айлендерс» второй раз в матче использовали большинство, завладев комфортным преимуществом в три шайбы 4:1.

Впрочем, имевшие перед началом встречи в своём активе шестиматчевую победную серию «Рейнджерс» не собирались так просто расставаться с отличным отрезком в чемпионате. Суперкамбэк «синерубашечников» запустил Артемий Панарин, произведший разящий бросок по воротам Сорокина при игре в большинстве. Изначально шайба была записана на счёт российского форварда, но в скором времени в протокол были внесены изменения, согласно которым автором гола стал Винсент Трочек.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Недавний участник Матча звёзд НХЛ забил ещё раз до перерыва, сумев до минимума сократить отставание «Рейнджерс». Спустя две минуты после начала третьего периода российский защитник «островитян» Александр Романов восстановил преимущество номинальных хозяев в две шайбы. В этом же эпизоде травмировался ведущий защитник «Рейнджерс» Райан Линдгрен, вследствие чего подопечные Лавиолетта доигрывали матч в пять игроков обороны.

Это обстоятельство не помешало «синерубашечникам» отыграться и перевести матч в овертайм. Дважды сработало большинство «Рейнджерс», усиленное шестым полевым игроком. Сначала Крис Крайдер, а затем и Мика Зибанеджад реализовали лишнего в формате «6 на 4», и судьба потрясающей встречи решилась в овертайме. Дополнительный отрезок продлился всего 10 секунд!

Проводивший прекрасный матч и оформивший ассистентский хет-трик звёздный защитник «островитян» Ноа Добсон грубейшим образом обрезался в своей зоне, подарив шайбу прессинговавшему его Панарину. Россиянин оказался перед соотечественником Сорокиным и произвёл бросок по воротам: в этот момент Добсон в отчаянном падении вынес одну из штанг из паза, но это никоим образом не помешало шайбе закатиться за ленточку. После небольшого видеопросмотра взятие ворот было подтверждено, так как сдвиг ворот не повлиял на то, что гол всё равно состоялся бы в том случае, если бы штанга осталась на своём месте. К тому же сдвинул ворота игрок обороняющейся команды.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

32-летний Панарин всё-таки забил 32-й гол в нынешнем сезоне, повторив личный рекорд по заброшенным шайбам в одной регулярке. В сезоне-2019/2020 Артемий забросил 32 шайбы в 69 матчах, а теперь уложился за 55 встреч. До конца регулярного чемпионата остаётся 27 матчей, так что можно не сомневаться в том, что Панарин ещё не раз и не два перепишет личный рекорд.

А сегодняшний победный гол в ворота «Айлендерс» российский форвард имеет все основания посвятить появившемся на свет ребёнку. Двумя днями ранее стало известно, что в семье нападающего «Рейнджерс» и Алисы Знарок произошло пополнение: у них родился второй сын. Разве можно было отметить столь значимое событие более ярким образом?