Тренер «Авангарда» обезумел на лавке! Не помогло: Омск вылетел, «Локомотив» — в полуфинале

Седьмые матчи — это всегда пиршество, которое преподносит особую хоккейную эстетику. Для стороннего наблюдателя многие седьмые встречи серий могут быть скукой, поскольку команды нередко осторожничают. Но любой фанат понимает, что стоит на кону, и каждый — даже если и редкий — опасный момент приносит массу самых разных чувств и эмоций.

«Авангард» и «Локомотив» дошли до седьмого матча. Омичи героически отыгрались с 1-3, в ходе серии сменив тренера. А в шестой встрече ещё и уступали со счётом 0:2, однако смогли вырвать победу. «Локомотив», наоборот, неожиданно выпустил ситуацию из-под контроля и в последних матчах выглядел особенно растерянно.

Седьмая встреча, однако, началась в основном с давления железнодорожников. Ярославцы давили, хотя и очень опасных моментов не появлялось.

…вплоть до 17-й минуты. Защитник «Авангарда» выдернулся на шайбу в среднюю зону. Но тут как тут оказался Артур Каюмов! Нападающий гостей эффектно прокинул шайбу мимо игрока омичей, отправив того в партер, и вырвался один на один с Павлом Хомченко. Сближение, резкий бросок в «домик» — и 1:0! Каюмов одним финтом оставил не у дел всю оборону «Авангарда».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

По итогам первого периода ярославцы перебросали хозяев — 11:2.

Второй игровой отрезок начался с давления «Авангарда». Железнодорожники в течение почти девяти минут не могли нанести ни броска в створ! Но это не приносило никакой пользы.

А на 33-й минуте «Авангард» едва не пропустил. Степан Никулин вбросил шайбу в чужую зону, она попала в борт, который сыграл против хозяев! Отскок на пятачок — а Хомченко уже был за воротами! Георгий Иванов бросал уже в упор, наверняка… но голкипер «Авангарда» успел вернуться и совершил суперсейв!

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В итоге давление омичей ни к чему не привело — на второй перерыв команды пошли со счётом 1:0 в пользу гостей.

А третий период начался с ещё одной пощёчины «Авангарду». «Локомотив» отзащищался и убежал в контратаку два в одного. Оборона омичей провалилась, позволив Максиму Берёзкину улететь на чужие ворота. Нападающий эффектно убрал шайбу под себя — защитник «Авангарда» прокатился по льду мимо — и точно бросил. 2:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На и. о. главного тренера «Авангарда» было страшно смотреть. Сергей Звягин буквально обезумел после второй пропущенной шайбы.

ВИДЕО

В середине периода у «Авангарда» был реальный шанс размочить счёт. Райан Спунер с вбрасывания бросил — Даниил Исаев спас. И тут же с пятачка последовало добивание — вратарь «Локомотива» вновь совершил суперсейв!

Хозяева серьёзно надавили на ярославцев. Исаеву пришлось несколько раз вступить в игру — причём не просто вступить, но ещё и спасти её для команды.

В итоге «Локомотив», упустивший преимущество в две победы в ходе серии, вырвал нужный результат и вышел в полуфинал КХЛ. Ярославцы должны крупно проставиться перед Исаевым.

А «Авангард», дерзнувший уволить тренера в ходе плей-офф и даже продливший серию, всё-таки вылетает. И теперь должен подумать о будущем команды.

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