Тренер «Авангарда» обезумел на лавке! Не помогло: Омск вылетел, «Локомотив» — в полуфинале

Седьмые матчи — это всегда пиршество, которое преподносит особую хоккейную эстетику. Для стороннего наблюдателя многие седьмые встречи серий могут быть скукой, поскольку команды нередко осторожничают. Но любой фанат понимает, что стоит на кону, и каждый — даже если и редкий — опасный момент приносит массу самых разных чувств и эмоций.
«Авангард» и «Локомотив» дошли до седьмого матча. Омичи героически отыгрались с 1-3, в ходе серии сменив тренера. А в шестой встрече ещё и уступали со счётом 0:2, однако смогли вырвать победу. «Локомотив», наоборот, неожиданно выпустил ситуацию из-под контроля и в последних матчах выглядел особенно растерянно.
Седьмая встреча, однако, началась в основном с давления железнодорожников. Ярославцы давили, хотя и очень опасных моментов не появлялось.
…вплоть до 17-й минуты. Защитник «Авангарда» выдернулся на шайбу в среднюю зону. Но тут как тут оказался Артур Каюмов! Нападающий гостей эффектно прокинул шайбу мимо игрока омичей, отправив того в партер, и вырвался один на один с Павлом Хомченко. Сближение, резкий бросок в «домик» — и 1:0! Каюмов одним финтом оставил не у дел всю оборону «Авангарда».
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По итогам первого периода ярославцы перебросали хозяев — 11:2.
Второй игровой отрезок начался с давления «Авангарда». Железнодорожники в течение почти девяти минут не могли нанести ни броска в створ! Но это не приносило никакой пользы.
А на 33-й минуте «Авангард» едва не пропустил. Степан Никулин вбросил шайбу в чужую зону, она попала в борт, который сыграл против хозяев! Отскок на пятачок — а Хомченко уже был за воротами! Георгий Иванов бросал уже в упор, наверняка… но голкипер «Авангарда» успел вернуться и совершил суперсейв!
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В итоге давление омичей ни к чему не привело — на второй перерыв команды пошли со счётом 1:0 в пользу гостей.
А третий период начался с ещё одной пощёчины «Авангарду». «Локомотив» отзащищался и убежал в контратаку два в одного. Оборона омичей провалилась, позволив Максиму Берёзкину улететь на чужие ворота. Нападающий эффектно убрал шайбу под себя — защитник «Авангарда» прокатился по льду мимо — и точно бросил. 2:0!
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
На и. о. главного тренера «Авангарда» было страшно смотреть. Сергей Звягин буквально обезумел после второй пропущенной шайбы.
В середине периода у «Авангарда» был реальный шанс размочить счёт. Райан Спунер с вбрасывания бросил — Даниил Исаев спас. И тут же с пятачка последовало добивание — вратарь «Локомотива» вновь совершил суперсейв!
Хозяева серьёзно надавили на ярославцев. Исаеву пришлось несколько раз вступить в игру — причём не просто вступить, но ещё и спасти её для команды.
В итоге «Локомотив», упустивший преимущество в две победы в ходе серии, вырвал нужный результат и вышел в полуфинал КХЛ. Ярославцы должны крупно проставиться перед Исаевым.
А «Авангард», дерзнувший уволить тренера в ходе плей-офф и даже продливший серию, всё-таки вылетает. И теперь должен подумать о будущем команды.